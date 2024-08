File Allocation Table (FAT) est un système de fichiers développé pour les ordinateurs personnels et était le système de fichiers par défaut des systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows 9x. Développé à l'origine en 1977 pour les disquettes, il a été adapté pour les disques durs et d'autres périphériques. L'augmentation de la capacité des lecteurs de disques a nécessité quatre variantes majeures : FAT12, FAT16, FAT32 et ExFAT.FAT a été remplacé par NTFS en tant que système de fichiers par défaut sur les systèmes d'exploitation Microsoft à partir de Windows XP. Néanmoins, FAT continue d'être utilisé sur les cartes et modules de mémoire flash et autres mémoires solides (y compris les clés USB), ainsi que sur de nombreux appareils portables et embarqués en raison de sa compatibilité et de sa facilité de mise en œuvre.Microsoft a mis à jour la limite de taille des partitions FAT32 dans Windows 11 avec la publication de l'Insider Preview Build 27686 pour le Canary Channel. Auparavant, les partitions FAT32 étaient limitées à 32 Go en raison d'une restriction en place depuis près de 30 ans, depuis le développement de Windows 95. Cette limite est désormais portée à 2 To lors du formatage des disques à partir de la ligne de commande, à l'aide de la commande "".Actuellement, la limite de taille FAT32 n'a été supprimée que dans l'outil de ligne de commande. La boîte de dialogue graphique de formatage existante continuera à appliquer la limite de 32 Go jusqu'à ce que Microsoft décide de mettre à jour cette fonctionnalité.L'ancien développeur Windows, qui a fixé cette limite, a révélé sur X (anciennement Twitter) son rôle dans la maintenance de la boîte de dialogue de format, qui n'a pas été mise à jour depuis.Bien que Windows 11 prenne désormais en charge la création de partitions FAT32 jusqu'à 2 To via la ligne de commande, l'outil de formatage de disque basé sur l'interface graphique reste limité à 32 Go. Les utilisateurs qui ont besoin de créer des partitions FAT32 plus grandes devront toujours utiliser des outils tiers ou la ligne de commande.Cette mise à jour de la limite devrait être disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 une fois qu'elle aura atteint le canal stable, ce qui permettra d'élargir l'accès à la limite de taille des partitions. Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans Windows 11 Insider Preview Build 27686. La mise à jour sera déployée pour les utilisateurs généraux après d'autres tests et validations.Quel est votre avis sur ce changement ?