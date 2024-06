ouvrez l'application Paramètres (vous la trouverez dans le menu Démarrer) ; cliquez sur Confidentialité et sécurité dans le menu de gauche (sous Windows 10, sélectionnez Confidentialité dans le menu principal) ; sélectionnez Historique des activités ; désactivez l'option "Stocker l'historique de mes activités sur cet appareil" (ou décochez la case sous Windows 10) ; cliquez également sur "Effacer l'historique des activités pour ce compte" pour effacer les données récentes déjà collectées si l'option est disponible.

perte de l'expérience personnalisée : l'historique des activités est utilisé pour améliorer l'expérience de l'utilisateur en personnalisant les fonctionnalités et les suggestions en fonction des activités passées. Sa désactivation peut conduire à une expérience utilisateur moins personnalisée et potentiellement moins efficace ;

difficultés de dépannage : l'historique des activités peut être une ressource précieuse pour résoudre les problèmes sur votre appareil. Sans cet historique, le diagnostic des problèmes risque d'être plus compliqué ;

impact sur l'efficacité de la recherche : la fonction de recherche de Windows peut utiliser l'historique des activités pour fournir des résultats plus rapides et plus pertinents. La désactivation de l'historique peut entraîner une perte d'efficacité des recherches ;

efficacité réduite de certaines applications : certaines applications, en particulier celles de Microsoft (Timeline, Microsoft Edge, etc.), peuvent utiliser l'historique des activités pour améliorer les fonctionnalités et l'expérience utilisateur. La désactivation de l'historique des activités pourrait réduire l'efficacité de ces applications.

L'annonce de la fonctionnalité Recall pour les PC Copilot+ a suscité un tollé dans la communauté en raison du fait qu'elle met en danger la vie privée des utilisateurs. Microsoft vit un cauchemar en matière de relations publiques depuis l'annonce. De nombreux utilisateurs s'inquiètent pour leur vie privée, car la fonction Recall consiste à se souvenir de tout ce que vous faites sur votre PC afin de pouvoir revenir facilement en arrière. Microsoft a répondu aux préoccupations dans une récente mise à jour, défendant la fonction Recall et affirmant que l'entreprise explore de nouveaux moyens pour améliorer l'expérience utilisateur.Mais il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas : Windows 11 est probablement déjà en train de suivre tout ce que vous faites. À l'insu de la plupart des utilisateurs, Windows 11 intègre déjà une fonctionnalité appelée "historique des activités". Dans Windows 10, cette fonctionnalité était utilisée pour activer la fonction Timeline, qui était essentiellement une version plus simple et moins performante de Recall. Bien que la fonction Timeline ait été supprimée dans Windows 11, l'historique des activités est toujours présent et activé par défaut. La fonction Recall a permis d'attirer l'attention du public sur ce paramètre discret.Selon la description faite par Microsoft, l'historique des activités permet de garder une trace de ce que vous faites sur votre appareil, comme les applications et les services que vous utilisez, les fichiers que vous ouvrez et les sites que vous consultez. L'historique de vos activités est stocké "localement" sur votre appareil. « Les paramètres de votre compte Microsoft ne vous permettent pas d'envoyer votre historique d'activité à Microsoft, mais votre historique d'activité sera stocké sur votre appareil pour vous aider à garder une trace de ce que vous faites », explique Microsoft sur la page d'aide consacrée à l'historique des activités.Toutefois, cette fonctionnalité peut poser un problème de confidentialité pour certains utilisateurs. Il est essentiel de noter que l'historique des activités est activé par défaut dans Windows et la plupart des utilisateurs ignorent probablement son existence et l'étendue de ses capacités de collecte de données. Par conséquent, la perspective que ces données soient utilisées ou consultées par d'autres personnes peut être une source d'inquiétude importante. Comme souligné ci-dessus, l'historique des activités englobe différents types de données précieuses, ce qui signifie qu'il représente une mine d'or pour les acteurs de la menace.Heureusement, il est relativement simple de désactiver l'historique des activités dans Windows 11. Pour ceux qui souhaitent gérer leur historique d'activité, Windows propose différentes options pour afficher, désactiver ou effacer ces informations. La désactivation de l'historique des activités empêche le stockage des activités de l'utilisateur, ce qui renforce la protection de la vie privée. Les utilisateurs ont également la possibilité d'effacer l'historique de leurs activités, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui repartent à zéro ou qui cherchent à maintenir une empreinte numérique minimale. Voici ce qu'il faut faire :À la suite de cette manipulation, votre historique d'activité ne sera plus suivi sur votre PC. Vous devrez cependant effectuer cette opération pour chaque nouvel ordinateur que vous utilisez, car l'option est activée par défaut. Bien que la désactivation de l'historique des activités de Windows 11 puisse améliorer la protection de la vie privée, la page d'aide de Microsoft suggère que cela pourrait entraîner certains inconvénients. Voici quelques inconvénients potentiels :Toutefois, selon certains experts, la désactivation de l'historique des activités ne devrait pas avoir d'impact négatif sur votre expérience dans Windows 11, étant donné qu'il n'a jamais été utilisé que pour la fonctionnalité Timeline (qui n'est pas disponible sous Windows 11). De plus, sous Windows 10, Timeline semble être devenue beaucoup moins utile puisqu'il n'y a plus de synchronisation des données entre les appareils. Pour finir, même si vous désactivez l'historique des activités, Microsoft dispose d'autres moyens pour collecter des informations sur vous via Windows, et vous pouvez envisager d'autres paramètres de confidentialité.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctionnalités comme Recall et l'historique des activités ?Les avantages liés à ces fonctionnalités l'emportent-ils sur les risques de sécurité qu'elles posent ?Microsoft a-t-il nécessairement besoin de ces fonctionnalités controversées pour améliorer l'expérience utilisateur ?L'intégration de Recall et d'autres fonctions controversées pourrait-il entraîner une perte de marché pour Windows au profit de Linux ?