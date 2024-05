Nearly 23 years later of Windows XP's release, a Windows modder from Germany has patched Windows XP to work on 486 processors.



Un effort jugé inutile par certains observateurs qui estiment que Windows 11 devrait être la cible de telles initiatives

Les premières puces 486 sont apparues sur le marché en 1989, tandis que Windows XP a débarqué plus d'une décennie plus tard, en 2001. Le 486 a représenté une avancée majeure lorsqu'Intel l'a dévoilé en 1989. Doté de plus d'un million de transistors, il est resté la principale puce x86 d'Intel jusqu'à l'arrivée du Pentium en 1993. La longévité du processeur était telle qu'Intel a continué à le fabriquer pour les systèmes embarqués jusqu'en 2007.Cependant, les systèmes 486 étaient tout simplement trop peu puissants pour faire fonctionner XP. En effet, cette mouture du système d’exploitation nécessitait au moins un processeur de classe Pentium de la génération 586 ou toute autre puce compatible fonctionnant à 233 MHz ou plus. L'i486 ne pouvait quant à lui fonctionner qu'à 133 MHz. Il fallait également au moins 64 Mo de mémoire vive et au moins 1,5 Go d'espace de stockage.Mais Dietmar ne s'est pas laissé décourager par ces incompatibilités. Il s'est donc plongé dans les rouages de Windows XP à l'aide de puissants outils de désassemblage et de débogage. En analysant les opcodes qui provoquaient l'étouffement de l'installateur sur les systèmes 486 et il a pu les remplacer par des instructions que les vieilles puces pouvaient comprendre.Finalement, Dietmar est sorti victorieux avec un ISO Windows XP patché qui s'installe et fonctionne sur ces reliques de 486. Il a même partagé son ISO sur archive.org pour tous les nostalgiques de Windows XP qui le feront alors tourner sur un 486 ou dans un émulateur.« Pirater un processeur des années 80 est un passe-temps agréable, mais je préférerais que nous sauvions des millions d'ordinateurs de la décharge en piratant les nouvelles exigences sse4.1 de Windows 11. Microsoft essaie vraiment de faire entrer les ordinateurs dans une durée de vie de 10 ans, alors que les ordinateurs bien entretenus durent plus longtemps que cela », commente un internaute.En effet, Canalys estime qu'au cours de la période de près de deux ans précédant la date officielle de fin de support de Microsoft pour Windows 10 - le 14 octobre 2025 - environ un cinquième des appareils deviendront des déchets électroniques en raison de l'incompatibilité avec le système d'exploitation Windows 11. Cela équivaut à 240 millions de PC . Si tous ces ordinateurs portables étaient pliés et empilés les uns sur les autres, ils formeraient une pile de 600 km plus grande que la lune.La plupart de ces 240 millions de PC, s'ils sont en bon état, pourraient au moins être recyclés, mais leur incompatibilité avec la dernière version prise en charge de Windows réduit considérablement leur valeur pour la remise à neuf et la revente. En réalité, la mise en décharge reste une solution courante pour les PC usagés, quel que soit le système d'exploitation en cause, mais les options d'ITAD plus durables n'ont jamais été aussi nombreuses. Le canal dispose aujourd'hui de capacités étendues et croissantes pour la remise à neuf des PC - l'enquête Canalys 2023 sur le développement durable a révélé que 39 % des partenaires disposent déjà de capacités de remise à neuf et de revente d'appareils de seconde main.Source : MSFN Que pensez-vous de cette initiative ? Partagez-vous les avis selon lesquels elle est inutile ?