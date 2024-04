Payer pour bénéficier de mises à jour alors que des alternatives comme Linux existent et riment avec gratuité ? La question avait divisé la communauté des développeurs sur les cas Windows 7, Windows 8 et celui de Windows 10 ne fait pas exception

La décision de Microsoft de proposer des mises à jour de sécurité étendues payantes pourrait être la réponse de l’entreprise à une pétition de certains utilisateurs

L'an dernier, Microsoft a annoncé un programme de support étendu pour Windows 10 destiné à permettre aux utilisateurs de payer pour des mises à jour de sécurité continues au-delà de la date de fin de support d'octobre 2025. L'entreprise vient de dévoiler la structure de prix de ce programme pour les clients commerciaux. Elle commence à 61 $ par appareil et double chaque année pendant trois ans.Les mises à jour de sécurité de Windows sont importantes, car elles protègent contre les vulnérabilités découvertes dans le système d'exploitation. Microsoft publie une mise à jour de sécurité pour Windows 10 une fois par mois, mais cela prendra fin en octobre 2025. Les utilisateurs de Windows 10 après cette date ne bénéficieront plus d'aucune assistance, à moins de débourser de l’argent.Le programme de support étendu pour Windows 10 permettra aux clients commerciaux de payer pour trois ans de mises à jour de sécurité supplémentaires. Cette pratique cible en général les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à mettre à niveau leur flotte d'ordinateurs portables et d'ordinateurs d'employés vers Windows 11. Pour la première fois, Microsoft permettra également aux utilisateurs individuels de souscrire au programme d'assistance étendu.En effet, la perspective de débourser de l’argent pour bénéficier de mises à jour passait mal pour diverses raisons dont l’existence d’alternatives comme Linux qui riment avec gratuité. D’avis de certains observateurs, Linux est la solution pour l’informatique sérieuse.David Plummer souligne à propos de l’aspect mises à jour et mises à niveau le fait que les utilisateurs de Windows sont bien servis par une équipe dédiée de Windows Update. Il regrette toutefois que le processus soit parfois compliqué, contrairement à celui de Linux : « Il est très facile de mettre à jour un système Linux, et même s'il n'y a pas d'équipe professionnelle pour répondre aux exploits Zero-Day, les mises à jour sortent avec une rapidité raisonnable et, dans certains cas, vous pouvez même mettre à jour le noyau sans redémarrer », dit-il.Bien sûr, certaines parties du noyau Linux vont nécessiter un redémarrage lors d'une mise à jour, tout comme certaines parties du système Windows. L'ex-ingénieur de Microsoft estime cependant que Windows demande beaucoup trop souvent le redémarrage du système.Abordant le sujet des mises à niveau, David Plummer rappelle qu'elles sont généralement gratuites dans le monde open source, à moins que l’utilisateur n’opte pour une distribution prédéfinie d'un fournisseur. C'est d'ailleurs le cas chez Microsoft également. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que Microsoft a facturé une mise à niveau de son système d'exploitation si vous n'étiez qu'un utilisateur final normal », dit-il. Néanmoins, et au regard de ce qui a été dit précédemment, il estime que Linux l'emporte sur Windows en ce qui concerne les mises à jour.« Cher PDG de Microsoft, Satya Nadella,Ne mettez pas des millions d'ordinateurs au rebut. La décision de Microsoft de mettre fin à la prise en charge de Windows 10 pourrait entraîner le plus grand nombre d'ordinateurs mis au rebut de tous les temps et empêcher Microsoft d'atteindre ses objectifs en matière de développement durable. Les exigences strictes de la nouvelle version de son système d'exploitation en matière de matériel pourraient entraîner la mise au rebut de 40 % des ordinateurs en service.La décision de Microsoft de cesser de prendre en charge des millions d'ordinateurs fonctionnels dans nos hôpitaux, nos entreprises et nos foyers est une mauvaise affaire pour les clients qui s'attendent à ce que leurs appareils coûteux durent.Tous les logiciels atteignent un stade où ils ne sont plus pris en charge, mais lorsque les conséquences pour notre environnement sont aussi importantes, nous ne devrions pas l'accepter », écrit le groupe de recherche sur l'intérêt public (PIRG) Source : Microsoft Passage à Windows 11 ou Linux : De quel bord-êtes-vous ?Dans quels cas la solution Linux s'avère-t-elle la plus viable ?Pour quelles raisons votre entreprise a-t-elle plutôt opté pour poursuivre avec Windows ?