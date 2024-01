It’s New Year, I’m asking all kinds of questions for my resolution list :-) Which UX framework in Windows should we invest more in? — Mikhail Parakhin (@MParakhin) December 31, 2023

Évolution du menu Démarrer de Windows : De XP à 11

Une reconnaissance des lacunes et un engagement envers l'amélioration

Microsoft avait introduit le menu Démarrer avec Windows 95, atteignant son apogée avec Windows XP et 7 avant des changements contestés dans Windows 8. Les utilisateurs de Windows 11 ont également exprimé des critiques, donnant lieu à une « industrie » de modules complémentaires, mais Parakhin promet des ajustements.Les futurs builds de Windows Insider permettront de voir si ces modifications seront bien accueillies. Toutefois, l'ouverture de Parakhin contraste favorablement avec la communication antérieure de l'équipe Windows. La possibilité de voir des changements positifs dans le menu Démarrer de Windows 11 est accueillie avec enthousiasme, même si cela signifie abandonner certaines fonctionnalités moins appréciées.Le menu Démarrer permet d'ouvrir des programmes et d'effectuer diverses fonctions dans l'interpréteur de commandes de Windows. Daniel Oran, un responsable de programme chez Microsoft, est le créateur de ce menu et de la barre des tâches associée, ayant travaillé précédemment sur la recherche sur le langage des grands singes avec le psychologue B.F. Skinner à Harvard. Renommé « écran Démarrer » dans Windows 8, il a retrouvé son nom d'origine dans Windows 10. Des systèmes d'exploitation tels que ReactOS et des environnements de bureau Linux, notamment KDE avec le nom « Kickoff Application Launcher » et Xfce avec le nom « Whisker Menu » ont adopté le menu Démarrer pour offrir une expérience similaire à celle de Windows.À l'origine, le menu Démarrer proposait une liste personnalisable de programmes, les derniers documents ouverts, la recherche de fichiers, l'accès aux paramètres système, et une assistance. Les améliorations ultérieures, telles que Windows Desktop Update, ont introduit l'accès à des dossiers spéciaux comme « Mes documents » et « Favoris ». Sous Windows XP, le menu Démarrer a élargi sa portée pour inclure divers dossiers « Mes documents » et a déplacé des éléments tels que « Mon ordinateur » et « Mes emplacements réseau » depuis le bureau. Jusqu'à Windows Vista, le menu Démarrer se déployait progressivement à l'écran lors de la navigation dans ses sous-menus en cascade.Le menu Démarrer de Windows a connu plusieurs évolutions à travers les différentes versions du système d'exploitation. Dans Windows XP, une révision majeure a introduit un menu à deux colonnes, distinguant les programmes installés sur la colonne de gauche et offrant un accès à des dossiers spéciaux sur la colonne de droite. Les programmes fréquemment utilisés étaient automatiquement affichés, et les utilisateurs pouvaient épingler des programmes pour un accès rapide.Windows Vista et 7 ont apporté des modifications mineures, remplaçant les menus en cascade par une fenêtre coulissante dans le volet gauche du menu Démarrer. Windows Vista a également introduit une boîte de recherche et des améliorations dans la présentation des résultats. Windows 7 a étendu la recherche aux éléments du panneau de configuration et introduit des listes de sauts pour les éléments du menu Démarrer.Avec l'arrivée de Windows 8, un écran de démarrage complet a été introduit, couvrant l'ensemble de l'écran. Cet écran présentait des tuiles dynamiques pour les programmes et des fonctionnalités telles que la désinstallation en cliquant droit. Cependant, il a perdu certaines fonctionnalités des versions précédentes, comme la liste des programmes récemment lancés.Windows 10 a ramené le menu Démarrer sous une forme révisée, combinant le design à deux colonnes de Windows 7 avec des tuiles à droite, offrant une personnalisation accrue pour les utilisateurs. La colonne de gauche contenait des applications fréquemment utilisées et des liens utiles, tandis que la colonne de droite présentait des tuiles redimensionnables. Des améliorations ont été apportées aux versions ultérieures, telles que l'affichage de suggestions d'applications du Windows Store.Windows 11 introduit une nouvelle refonte majeure du menu Démarrer, remplaçant les tuiles par une grille de raccourcis d'applications épinglées, une section d'applications et de fichiers recommandés, ainsi qu'un bouton « Toutes les applications ». Les tuiles dynamiques sont déplacées dans la zone distincte des « Widgets » de la barre des tâches.Le menu Démarrer de Windows, malgré son rôle central dans l'expérience utilisateur, a traversé des phases d'évolution marquées parfois par des choix discutables de la part de Microsoft. L'introduction du menu Démarrer à deux colonnes dans Windows XP a été une amélioration, facilitant l'accès aux programmes et aux dossiers spéciaux. Cependant, les ajustements successifs dans Windows Vista et 7, notamment le remplacement des menus en cascade par une fenêtre coulissante, ont parfois ajouté de la complexité sans réel bénéfice évident.L'arrivée de Windows 11 a introduit une refonte majeure, abandonnant les tuiles dynamiques au profit d'une grille d'applications épinglées. Bien que la tentative de simplification soit louable, la suppression des tuiles dynamiques au profit des Widgets dans la barre des tâches semble être un choix discutable. Le responsable de Windows reconnaît les lacunes du menu Démarrer de Windows 11, affirmant qu'il a besoin d'améliorations. En réponse aux critiques sur la difficulté de faire défiler toutes les applications, Parakhin admet que cela le « dérange aussi » et s'engage à rendre le menu Démarrer « génial à nouveau ».La reconnaissance par Mikhail Parakhin des lacunes du menu Démarrer de Windows 11 et son engagement à l'améliorer sont des signes positifs de la prise en compte des retours des utilisateurs. Le fait qu'il admette être agacé par les difficultés de défilement des applications démontre une certaine empathie envers les utilisateurs. De plus, son engagement à redonner ses lettres de noblesse au menu Démarrer témoigne d'une volonté de restaurer la qualité et la convivialité de cette fonctionnalité cruciale.Le choix de s'exprimer sur X (anciennement Twitter) montre une ouverture à la communication directe avec les utilisateurs, ce qui est louable. Cependant, la référence à la grandeur passée du menu Démarrer peut-être interprétée de manière subjective. Certains pourraient considérer que le menu Démarrer a toujours été efficace, tandis que d'autres pourraient estimer que certaines évolutions ont été nécessaires au fil du temps.Il est crucial de noter que la promesse d'améliorations doit maintenant être suivie d'actions concrètes pour regagner la confiance des utilisateurs. Les prochains builds du programme Windows Insider seront le premier indicateur tangible des changements apportés au menu Démarrer. La transparence et la réactivité de Parakhin sont des qualités appréciables, mais l'efficacité des modifications apportées sera le véritable test.En fin de compte, la critique constructive et la volonté de s'attaquer aux problèmes déclarés sont des aspects positifs, mais la réussite dépendra de la mise en œuvre réussie des améliorations promises. Les utilisateurs seront attentifs à ces changements, espérant un menu Démarrer de Windows 11 véritablement amélioré et adapté à leurs besoins.Source : Tweet mentionné dans le texteQuelle version de Windows utilisez-vous actuellement, et comment évaluez-vous le menu Démarrer de cette version ?Les changements au menu Démarrer de Windows 11 sont-ils une amélioration réelle ou une simple tentative de suivre les tendances sans considération pour l'expérience utilisateur ?Croyez-vous que les paroles rassurantes de Mikhail Parakhin sur son engagement à restaurer le prestige du menu Démarrer seront concrétisées par des actions effectives ?