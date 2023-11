Avec cette mise à jour, nous commençons à déployer Copilot dans Windows (en avant-première) pour les appareils fonctionnant sous Windows 10, version 22H2 éditions Home et Pro. Les Windows Insiders en Release Preview avec des appareils éligibles fonctionnant sous Windows 10, version 22H2 qui souhaitent expérimenter Copilot in Windows dès que possible peuvent choisir de le faire en allant dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et en activant "Obtenir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" et "Vérifier les mises à jour". Les Windows Insiders sur les appareils éligibles dans le canal Release Preview qui ont déjà fait cela avec la mise à jour de la semaine dernière devraient voir Copilot dans Windows sous peu.