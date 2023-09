Les premiers marchés pour Copilot dans Windows comprennent l'Amérique du Nord, ainsi que certaines parties de l'Asie et de l'Amérique du Sud, avec l'Espace économique européen (EEE) en ligne dès que nous pourrons fournir un service conforme aux règles de l'EEE.



Notre objectif est de rendre Copilot disponible sous Windows dans l'EEE dès que possible.



Nous travaillons sur un calendrier ambitieux pour amener Copilot pour Windows dans l'EEE en pleine conformité avec le DMA, et nous continuerons à travailler avec la Commission européenne au fur et à mesure que ces efforts de mise en conformité progresseront.



Au cas où vous ne le sauriez pas, l'UE a ajouté au début du mois Microsoft Windows ainsi que 22 autres services à la liste des "". Selon l'UE, ces services favorisent le monopole et n'ont pas à cœur les intérêts des clients.Conformément à la nouvelle loi, Microsoft a décidé de ne pas commercialiser Copilot dans l'UE jusqu'à ce que l'entreprise trouve une solution conforme à la DMA. Dans une déclaration à Drwindows, Microsoft a confirmé qu'elle travaillait à la mise en œuvre de changements pour rendre Copilot conforme à la loi :L'UE a annoncé précédemment que les entreprises dont les services figurent sur la liste des "" disposeront de six mois pour se conformer aux régulateurs et promouvoir des pratiques numériques équitables. Elle a également indiqué que le non-respect de cette obligation entraînerait des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise et jusqu'à 20 % en cas de récidive. La Commission peut également imposer des mesures correctives structurelles en forçant la vente d'unités commerciales ou des acquisitions.Alors que Microsoft s'efforce de modifier Copilot, les utilisateurs résidant dans l'Union européenne peuvent encore activer le service. Comme le souligne Computer Base, les utilisateurs de l'UE doivent télécharger la mise à jour Moment 4. Une fois la mise à jour installée, ils peuvent ouvrir Exécuter (Windows+R) et saisir "microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar" (sans les guillemets) pour lancer Copilot.Cela n'activera pas Copilot sur l'appareil et vous devrez donc répéter les étapes à chaque fois que vous voudrez utiliser Copilot. Vous pouvez toutefois créer un raccourci avec la même commande et l'exécuter pour gagner du temps. Malheureusement, c'est la seule façon d'utiliser Copilot dans l'UE jusqu'à ce que Microsoft trouve un terrain d'entente avec les régulateurs de l'UE.Source : Dr Windows Quel est votre avis sur le sujet ?