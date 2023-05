C'est aussi déconcertant et bizarre que cela en a l'air, et maintenant, cela cause beaucoup de problèmes aux utilisateurs professionnels selon un rapport récemment publié par Gizmodo.Depuis le début du mois de juillet 2022, Google Chrome a mis en place une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs de modifier leur navigateur par défaut d'un simple clic. Cette fonction est apparue en haut de la fenêtre et même dans les paramètres du menu d'un navigateur.Les entreprises clientes disent qu'elles ont eu des difficultés à faire apparaître les paramètres par défaut de Windows à chaque fois qu'elles utilisaient Chrome. Ce qui oblige l'utilisateur à le fermer de force sur la page des paramètres.De nombreux utilisateurs sont fatigués et frustrés et veulent que cela cesse. D'autres ont déclaré qu'ils avaient essayé toutes les astuces du métier, mais sans succès, et que maintenant que cela se produit sur un nombre impressionnant de 600 systèmes différents, c'est vraiment inquiétant.Un autre utilisateur a expliqué qu'un simple clic sur le raccourci d'un lien suffisait à déclencher les problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela ne se produit pas lorsque l'utilisateur choisit de changer son navigateur de Chrome à Edge et que tout fonctionne alors parfaitement.Cette nouvelle mise à jour ne donne pas beaucoup d'informations en termes de détails réels sur ce qui est corrigé. Une telle mise à jour aborde même certaines questions majeures de sécurité liées au système d'exploitation de Windows.Mais il est prouvé que l'erreur n'est pas seulement liée aux utilisateurs d'entreprise, car beaucoup d'autres sont plus intensément impactés par de tels bugs.D'autres résultats ont montré que les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 étaient également touchés par cette mise à jour qui a eu lieu au mois d'avril. Mais nous devons dire que l'impact est en fait plus ennuyeux que frustrant.Pour les clients réguliers, cette mise à jour semble avoir empêché Google Chrome de régner en maître dans le monde de la navigation. Vous pouvez essayer de le modifier et de faire de Chrome votre navigateur par défaut, mais cela ne fonctionnera pas. Vous devez vraiment naviguer vers le bas de la liste et cliquer sur Chrome, puis appuyer sur le bouton du haut qui mentionne Définir par défaut.Certains experts estiment qu'il s'agit là d'une manière pour Microsoft de décourager son concurrent. En effet, Chrome détient aujourd'hui la majeure partie du marché et le bug a peut-être aidé l'entreprise à casser le code pour faire de son navigateur Edge un navigateur par défaut.Source : GizmodoAvez-vous constaté cette situation ?Qu'en pensez-vous ?