Turns out you can position the fully XAML taskbar up top, the experience is not all that great though 😅 pic.twitter.com/NmGjOVK0gR — Albacore (@thebookisclosed) March 6, 2023

Si vous faites partie des nombreuses personnes qui aimeraient détacher la barre des tâches du bas de l'écran, il y a peut-être une bonne nouvelle. Dans les versions préliminaires récentes de Windows 11, la barre des tâches peut être déplacée vers le haut de l'écran, signe que l'entreprise est peut-être prête à revenir sur sa position selon laquelle la barre des tâches a un emplacement fixe.Depuis le lancement de Windows 11, les utilisateurs supplient Microsoft de faire de la barre des tâches un élément mobile du mobilier de bureau. Dans les versions précédentes du système d'exploitation, il était possible d'ancrer la barre des tâches en bas, en haut ou de chaque côté de l'écran, mais Microsoft a longtemps insisté sur le fait que cela n'était tout simplement pas possible dans Windows 11.Mais aujourd'hui, il semble que l'entreprise ait (presque) résolu le problème. Dans Windows 11 Dev build 25309, il est possible de déplacer la barre des tâches du bas vers le haut de l'écran. Albacore, qui se décrit comme un détective de logiciels, a partagé cette découverte sur Twitter :Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l'expérience est loin d'être parfaite pour le moment. Lorsque la barre des tâches se trouve en haut de l'écran, un clic sur le bouton Démarrer fait apparaître le menu Démarrer en bas de l'écran. Il en va de même pour les recherches et les aperçus de la barre des tâches.Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit que de la version Dev. Ce qui est visible ici est un travail préliminaire qui nécessite plus de développement avant d'être prêt pour un public plus large, ou qui pourrait ne jamais voir la lumière du jour. Il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir.Source : Microsoft Windows 11 Dev build 25309Qu'en pensez-vous ?A votre avis, cette fonctionnalité sera-t-elle bientôt viable ?