Mais surtout : On ne trouve pas de PC avec Linux en grande surface !!!!

A partir du moment où on paye, je ne vois pas pourquoi on devrait subir de la publicité, néanmoins, la presse fonctionne comme ça : on achète le magazine/journal et on y trouve de la publicité. Ca va parfois jusqu'au magazine payant contenant plus de pub que d'articles.Mais je crois que l'on devra s'y résoudre, car les profits ne sont jamais suffisants.Je ne suis pas utilisateur Windows, je suis un gogo chez le mal absolu, chez les méchants. Donc, je ne suis jamais tombé dessus.Là oui, je suis administrateur Unix (et dérivés), donc, je passe beaucoup de temps sur du Linux, mais serveur. Que de la console donc.Des années que le problème est identique : Une multitude de bureaux, de distributions, difficulté de trouver du support professionnel, etc. Sans compte le manque d'applications spécifiques et une expérience desktop qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes des néophytes (même s'il y a eu, récemment, un très grand progrès). Puis, tant que les écoles formeront sous Microsoft, Adobe, Autodesk, ... on ne sortira jamais du problème !Mais aussi, la pression de Microsoft un peu partout, principalement dans les organismes publics, du coup, les documents ne sont pas toujours compatibles avec les formats ouverts. Bref, tout ça enferme les utilisateurs dans du Microsoft.J'ai initié un projet de passer en Libre Office, et le reproche qui était fait : Ce n'est pas comme Microsoft Office. Bref, on compare les suites bureautiques à MS Office et non à une suite bureautique. De ce fait, la comparaison avec Microsoft Office est toujours perdante pour la concurrence.J'assiste impuissant à un terrible lobby des produits Microsoft (Azure, 365, ...) à coup de "plus besoin d'être informaticien, la gestion se fait via le Web" ! Conclusion, on ne peut plus se passer de prestataires cher payés, ça génère plus de boulot, plus de formation (les produits changent tout le temps) et on ne trouve plus personne à engager, à prix abordable, pour s'occuper de notre offre 365. L'étau se referme sur le monde Microsoft où les compétences sont rares et chères ! Moi, je m'en fous, je m'occupe des plateformes Unix !Même en étant chez les très méchants (j'ai aussi des besoins non couverts par Linux), j'utilise Neo Office (version Cocoa d'Open Office) alors que j'ai, par mon boulot, la suite complète Office 365 et je privilégie toujours, lorsque c'est possible et pertinent, les produits open source.Lorsque je récupère du matériel informatique, je l'offre à mon entourage avec une version Ubuntu ou Ubuntu Maté (sauf si la personne a spécifiquement besoin de Windows). Les personnes (qui ont souvent de plus de 50 ans) à qui j'ai offert des machines avec Ubuntu sont toujours ravies et ne veulent plus retourner sous Windows.Lorsque après des années, il est temps de changer de machine, ces personnes reviennent ver moi, car elles ne peuvent pas trouver de PC avec Linux en grande surface et me demande si je peux installer Linux si elles achètent un PC avec Windows.Je crois qu'il serait temps qu'une grosse distribution Linux fasse de la pub et du lobby pour être en grande surface et montrer que Linux, c'est cool aussi !Sinon, Linux, sous la forme Android, est bien distribué ;-)