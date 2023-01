Alors que les utilisateurs ont longtemps considéré le menu Démarrer comme un moyen de lancer des applications et de naviguer dans Windows, ces derniers temps, Microsoft l'a utilisé comme une plateforme publicitaire. La société a utilisé la fonctionnalité emblématique de son système d'exploitation pour pousser (ou "recommander", selon votre point de vue) des applications et des sites Web, mais elle vient de faire volte-face et de supprimer au moins certaines de ses recommandations.Avec la publication de Windows 11 Insider Preview Build 25272 il y a quelques jours, Microsoft semble démontrer que -- enfin -- elle écoute les plaintes et les commentaires des utilisateurs. Si l'entreprise ne se débarrasse pas complètement de la section Recommandations du menu Démarrer, elle fait marche arrière en l'utilisant pour promouvoir des sites Web.Comme Amanda Langowski et Brandon LeBlanc l'expliquent dans le billet de blog annonçant la sortie de la version 25272 :Bien que cette concession soit la bienvenue, de nombreux utilisateurs préféreraient que Microsoft supprime la section Recommandé du menu Démarrer et cesse de l'utiliser pour promouvoir quoi que ce soit.Source : MicrosoftQue pensez-vous de cette modification dans le menu Démarrer de Windows 11 ?Pensez-vous que cela apportera des changements en ce qui concerne l'adoption de Windows 11 ?