Une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 vise à donner aux utilisateurs expérimentés un meilleur contrôle sur les processus et les fichiers

Autres fonctionnalités apportées par les PowerToys

Ouvrez le gestionnaire de clavier dans PowerToys Sélectionnez Remapper un raccourci ou Remapper une clef Créez votre nouveau raccourci ou remappage de touches Si vous souhaitez le supprimer, supprimez-le simplement de la liste

modifier les noms de fichiers d’un grand nombre de fichiers, sans donner à tous les fichiers le même nom ;

effectuer une recherche et la remplacer sur une section ciblée de noms de fichiers ;

effectuer un changement de nom d’expression régulière sur plusieurs fichiers ;

vérifier les résultats attendus du changement de nom dans une fenêtre d’aperçu avant de finaliser un changement de nom en bloc ;

annuler une opération de renommage une fois qu’elle est terminée.

Fin septembre, Microsoft a officiellement amorcé le déploiement de la première mise à jour majeure de Windows 11 : Windows 11 2022, aussi connue sous le nom de Windows 11 22H2. Cette mise à jour comprend de nouvelles fonctions de sécurité, de productivité, d'accessibilité et d’autres dédiées au gaming. On retrouve notamment une poignée de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations axées sur l'amélioration de l'expérience Windows 11 existante en étoffant des zones telles que le menu Démarrer et la barre des tâches avec davantage de capacités.Windows 11 s'accompagne de fonctionnalités visant à donner aux utilisateurs expérimentés un meilleur contrôle sur les processus et les fichiers.L'explorateur de fichiers est vraiment puissant et il bénéficie également d'un support pour les onglets plus tard cette année via la deuxième mise à jour de Windows 11 22H2, mais il est loin d'être parfait et il peut se tromper, en particulier lorsque vous essayez de supprimer des fichiers utilisés par un autre programme.La fonctionnalité de l'explorateur de fichiers empêche les utilisateurs de supprimer un fichier ou un dossier qui semble être utilisé ailleurs sur Windows. C'est une bonne chose car la suppression accidentelle d'un fichier ou d'un dossier en cours d'utilisation peut faire planter cette application particulière.La fonction d'onglets comprend un design rafraîchi qui facilite l'accès rapide aux dossiers ou la recherche des fichiers favoris. La conception actualisée de l'explorateur de fichiers comprend des onglets pour naviguer dans plusieurs dossiers dans une seule fenêtre et la possibilité de déplacer les onglets librement. Microsoft a initialement testé les onglets dans les applications Windows 10 il y a quatre ans dans une fonctionnalité appelée Sets. Celle-ci prenait en charge les onglets dans l'explorateur de fichiers, mais Microsoft a finalement annulé le projet et ne l'a jamais livré aux utilisateurs de Windows 10.Dans le même temps, l'explorateur de fichiers peut être ennuyeux lorsque vous voulez vraiment supprimer un fichier ou un dossier et que l'application associée fonctionne toujours en arrière-plan ou ne s'est pas fermée correctement. La société comprend les limites de l'explorateur de fichiers et travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui révélerait le nom de l'application où un fichier particulier est utilisé.La fonctionnalité s'appelleet vous indique pourquoi vous ne pouvez pas supprimer un fichier et où le fichier est utilisé.Microsoft ajoute une nouvelle option au menu contextuel classique qui vous permet d'identifier rapidement les applications à l'aide d'un fichier ou d'un dossier spécifique.« Ce Pull Request ajoute un nouveau PowerToy qui peut être utilisé pour vérifier quels processus maintiennent les fichiers ouverts, empêchant ainsi leur suppression, par exemple. Pour ce faire, il ajoute une entrée de menu contextuel dans l'Explorateur Windows, activée pour tous les fichiers et répertoires », lit-on dans la description de la fonctionnalité.Vous pouvez également terminer directement le processus qui verrouille le fichier ou le dossier directement à partir de la vue Expander de PowerToys.Avec la fonction PowerToys LockSmith, vous pouvez facilement renommer, déplacer ou supprimer un fichier en cours d'utilisation. Nous ne savons pas quand cette fonctionnalité arrivera, mais Microsoft pourrait commencer à tester les versions bêta de PowerToys dans les semaines à venir.N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un tout nouveau concept et qu'il est déjà possible d'identifier les fichiers verrouillés à l'aide de l'invite de commande ou d'outils tels que Process Explorer.Par exemple, si vous ne parvenez pas à trouver l'application qui a verrouillé le fichier ou le dossier, vous pouvez utiliser l'explorateur de processus de Microsoft. Comme le Gestionnaire des tâches, il peut également répertorier tous les processus en cours d'exécution et vous montrer quel processus a verrouillé votre fichier. Vous pouvez le faire via Process Explorer Search où vous devez entrer le fichier pour afficher les processus accédant à votre fichier.Une fois identifié, vous pouvez mettre fin manuellement au processus à partir du gestionnaire de tâches ou de l'explorateur de processus lui-même.Pour mémoire, PowerToys est un projet open source géré par Microsoft et est un ensemble d'utilitaires Windows, comprenant des fonctionnalités telles qu'un gestionnaire Windows, des outils de renommage par lots, un sélecteur de couleurs et un lanceur, similaire à celui de la fonction Spotlight de Mac OS. Il a été introduit pour la première fois pour Windows 95 et le concept a été suivi jusqu'à Windows XP. Il existe aussi des powertoys pour d'autres produits Microsoft (Tablet PC, Media Center…). Bien qu'il s'agisse d'un projet Microsoft open source, ces utilitaires fantastiques ne font tout simplement pas partie du système d'exploitation par défaut, bien qu'ils puissent être incroyablement utiles.Toujours dans le cas de l'explorateur de fichiers, les PowerToys proposent un petit ensemble d'utilitaires (les extensions) qui améliorent les capacités du volet de prévisualisation dans l'explorateur Windows. Ils incluent des options pour pouvoir afficher les fichiers SVG dans le volet de prévisualisation, les fichiers PDF et les fichiers Markdown pour n'en nommer que quelques-uns.Activez les fonctionnalités que vous souhaitez dans les paramètres PowerToys. Activer le volet de prévisualisation dans Windows.Comme son nom le suggère, il s'agit d'un utilitaire à l’échelle du système qui Windows vous permet d’épingler des fenêtres en haut de toutes vos fenêtres. Utile lorsque vous basculez entre différents documents de référence tout en prenant des notes ou lorsque vous utilisez l'application de calculatrice par exemple.PowerToys Awake est un outil utilitaire pour Windows conçu pour garder un ordinateur éveillé sans avoir à gérer ses paramètres de veille d’alimentation. Ce comportement peut être utile pour l’exécution des tâches de longue durée, car il permet de garantir que l’ordinateur ne se met pas en veille ou n’éteint pas les écrans. Imaginez par exemple qu'au travail, vous ayez souvent des tâches automatisées qui nécessitent que votre ordinateur soit éveillé ; avec cette fonctionnalité, cet état sera activé sans que vous ayez à plonger dans les paramètres d'alimentation.Pour gérer l’exécution de l’outil à partir de la barre d’état système, cliquez avec le bouton droit sur l’icône PowerToys Éveil (représenter par une tasse sur une soucoupe)Bien que PowerToys Awake puisse garder l’ordinateur éveillé indéfiniment ou temporairement, dans son état par défaut, les affichages connectés à la machine seront désactivés, même si l’ordinateur n'est pas mis en veille. Si vous avez besoin que les écrans soient disponibles, utilisez le commutateur « Garder l'écran allumé » qui garantit que tous les moniteurs restent activés.FancyZones est un utilitaire de gestionnaire de fenêtres pour organiser et aligner rapidement des fenêtres dans des dispositions efficaces afin d’améliorer la vitesse de votre flux de travail et de restaurer rapidement les dispositions. FancyZones vous permet de définir un ensemble d’emplacements de fenêtre pour un bureau qui sont des cibles de glisser pour les fenêtres. Lorsque vous faites glisser une fenêtre dans une zone, la fenêtre est redimensionnée et repositionnée pour remplir cette zone.En clair, cet utilitaire vous permet de diviser votre écran en zones. Avec les zones définies, vous pouvez ensuite gérer vos applications en les alignant sur ces zones définies de votre écran.Ces zones combinées constituent ce qu'on appelle une mise en page et vous pouvez créer plusieurs mises en page pour différentes tâches et flux de travail. Supposons que vous êtes en train de faire des recherches et que vous aimeriez avoir vos notes d'un côté de l'écran et votre navigateur Web de l'autre. Vous pouvez avoir une mise en page pour cela. Vous pouvez ensuite faire du développement de jeu où vous voulez que votre moteur de jeu soit au milieu, Visual Studio à gauche, etc. Vous pouvez également avoir une mise en page pour cela.Image Resizer est un utilitaire pour le redimensionnement d’image en bloc. Après l’installation PowerToys, cliquez avec le bouton droit sur un ou plusieurs fichiers d’images sélectionnés, puis sélectionnez Redimensionner les images dans le menu.Image Resizer vous permet de redimensionner des images en faisant glisser et en supprimant vos fichiers sélectionnés avec le bouton droit de la souris. De cette façon, les images redimensionnées peuvent rapidement être enregistrées dans un autre dossier.Cet utilitaire vous permet de remapper les touches de votre clavier. Par exemple, vous pouvez remapper la touche "D" sur la touche "L", de sorte que lorsque vous appuyez sur la lettre D, l'ordinateur tape la lettre L. Cette situation n'est particulièrement utile pour personne, mais vous pouvez l'imaginer autrement. Supposons que vous souhaitez vous modifier un raccourci clavier en un raccourci plus facile pour vous ou que vous souhaitez vous en créer pour une application spécifique. Vous pouvez faire cela aussi.PowerRename est un outil de renommage en bloc qui vous permet de :Sources : Microsoft (Github) Que pensez-vous des PowerToys en général ?Vous est-il déjà arrivé d'en utiliser ? Si oui, lesquels ? Sinon, pourquoi ?Quels sont les utilitaires qui vous intéressent le plus ?Windows gagnerait-il à intégrer ces options sans que l'utilisateur n'ait besoin d'avoir recours aux PowerToys ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de la direction prise par Microsoft concernant l'explorateur de fichiers ?