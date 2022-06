À l'avenir, Windows 11 Home et Pro nécessiteront tous deux l'ouverture d'un compte Microsoft pour configurer les appareils.En d'autres termes, la configuration d'une installation de Windows 11 sous Home ou Pro sera plus compliquée, car vous devrez saisir les informations d'identification avant même de pouvoir démarrer sur le bureau. La connexion est requise pendant l'écran de configuration lui-même, c'est-à-dire OOBE (Out-of-box experience). De même, Microsoft indique que les utilisateurs auront également besoin d'une connexion Internet pendant la configuration initiale.Microsoft teste actuellement un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11, des améliorations et des modifications de l'OOBE. Ce changement est apparemment prévu pour être livré avec la version 22H2 de Windows 11 (mise à jour de l'automne 2022), selon les responsables de Microsoft.Auparavant, vous pouviez créer un compte utilisateur local lors de la configuration initiale, car Microsoft offrait le choix entre hors ligne et en ligne. Bien sûr, vous pouvez toujours entrer un faux identifiant de messagerie et sauter l'ouverture de session obligatoire, mais il y a un nouveau contournement qui éliminera simplement le processus d'ouverture de session lui-même.Dans la version Rufus 3.19, vous pouvez contourner les exigences de Windows 11 ainsi que l'ouverture d'un compte Microsoft.La version est actuellement en version bêta et elle sera prête lorsque la mise à jour de Windows 11 de l'automne 2022 arrivera.Pour l'instant, il semble qu'un compte Microsoft restera obligatoire pour les installations de Windows 10 Home et Pro. Windows 11 Enterprise prendra toujours en charge les comptes locaux par défaut.Selon les rapports, Microsoft prévoit actuellement de lancer la version 22H2 de Windows 11 à l'automne, peut-être vers le mois d'octobre, car la société prévoit de finaliser les pilotes d'ici la fin du mois de septembre.Source : Rufus Qu'en pensez-vous ?