WinUI 3 : le premier cadre d'interface utilisateur (IU) native pour les applications de bureau Windows, y compris les applications gérées qui utilisent C# et .NET et les applications natives qui utilisent C++ avec l'API Win32. WinUI 3 offre des expériences cohérentes, intuitives et accessibles en utilisant les derniers modèles d'interface utilisateur (IU) ;

Rendu de texte avec DWriteCore : rendu de texte à l'aide d'un système de mise en page indépendant du périphérique, rendu de texte Microsoft ClearType sous-pixel de haute qualité, texte accéléré par le matériel, texte multiformat, prise en charge de nombreuses langues, et bien plus encore ;

Gérez les ressources avec MRT Core : gérez les ressources de l'application telles que les chaînes et les images dans plusieurs langues, échelles et variantes de contraste, indépendamment de la logique de votre application ;

Cycle de vie de l'application : instanciation des applications Contrôlez si plusieurs instances du processus de votre application peuvent s'exécuter en même temps ;

Cycle de vie de l'application : activation riche Traitez les informations sur les différents types d'activation de votre application ;

Cycle de vie des applications : gestion de l'énergie Obtenez une visibilité sur la façon dont votre application affecte l'état de l'alimentation de l'appareil, et permettez à l'application de prendre des décisions intelligentes sur l'utilisation des ressources ;

Gestion des fenêtres de l'application : créez et gérez les fenêtres associées à votre application ;

Notifications push : envoyez des notifications riches à votre application en utilisant les identités d'enregistrement d'applications Azure ;

Déploiement : déployez le runtime Windows App SDK avec votre application déballée et emballée.

Avantages du Windows App SDK pour les développeurs Windows

Surface d'API unifiée pour toutes les plateformes d'applications de bureau

Une expérience cohérente entre les différentes versions de Windows

Stable : ce canal est destiné à être utilisé par les applications dans les environnements de production. Il ne comprend que des API stables. Par défaut, la documentation du SDK Windows App se concentre sur le canal Stable ;

ce canal est destiné à être utilisé par les applications dans les environnements de production. Il ne comprend que des API stables. Par défaut, la documentation du SDK Windows App se concentre sur le canal Stable ; Preview : ce canal fournit un aperçu de la prochaine version stable. Il peut y avoir des changements d'API entre une version donnée du canal Preview et la prochaine version stable. Pour obtenir de la documentation sur l'utilisation de la version Preview, consultez les directives Preview et Experimental ;

ce canal fournit un aperçu de la prochaine version stable. Il peut y avoir des changements d'API entre une version donnée du canal Preview et la prochaine version stable. Pour obtenir de la documentation sur l'utilisation de la version Preview, consultez les directives Preview et Experimental ; Experimental : ce canal comprend des fonctionnalités expérimentales qui en sont aux premiers stades de développement. Les fonctionnalités expérimentales peuvent être supprimées de la prochaine version, ou ne jamais être publiées.

Le Windows App SDK fournit des extensions pour Visual Studio 2019 et Visual Studio 2022. Ces extensions comprennent des modèles de projet configurés pour utiliser les composants Windows App SDK dans les nouveaux projets. Les bibliothèques Windows App SDK sont également disponibles via un package NuGet que vous pouvez installer dans des projets existants.Voici, ci-dessous, les fonctionnalités de développement qui sont fournies par les versions actuelles du Windows App SDK.D'autres fonctionnalités en cours pour le deuxième trimestre 2022 sont la prise en charge de l'élévation (exécution en tant qu'administrateur local) et les notifications de toast. Microsoft explique que les développeurs peuvent migrer progressivement vers le Windows App SDK. « Vous commencerez à utiliser ces API en ajoutant une référence au paquet Windows App SDK NuGet, puis en ajoutant des utilisations des API dans le code de votre application. Utilisez autant ou aussi peu de Windows App SDK que nécessaire pour votre application », a déclaré l'équipe.Le Windows App SDK fournit un vaste ensemble d'API Windows dont les implémentations sont découplées du système d'exploitation et mises à la disposition des développeurs via des packages NuGet. Le Windows App SDK n'est pas destiné à remplacer le Windows SDK. Le SDK Windows continuera à fonctionner tel quel, et de nombreux composants fondamentaux de Windows continueront à évoluer via les API fournies par les versions du système d'exploitation et du SDK Windows. Les développeurs sont encouragés à adopter le SDK Windows App à leur propre rythme.Les développeurs qui souhaitent créer des applications Windows de bureau doivent choisir entre plusieurs plateformes et Framework. Bien que chaque plateforme fournisse de nombreuses fonctionnalités et API pouvant être utilisées par des applications créées à l'aide d'autres plateformes, certaines fonctionnalités et API ne peuvent être utilisées que par des plateformes spécifiques.Le Windows App SDK unifie l'accès aux API Windows pour les applications de bureau Windows 11 et Windows 10. Quel que soit le modèle d'application que vous choisit, il donne accès au même ensemble d'API Windows qui sont disponible dans le Windows App SDK. Microsoft prévoit de réaliser d'autres investissements dans le Windows App SDK afin de supprimer davantage de distinctions entre les différents modèles d'applications. Le Windows App SDK comprendra à la fois des API WinRT et des API C natives.Comme les API Windows continuent d'évoluer avec les nouvelles versions du système d'exploitation, les développeurs doivent utiliser des techniques telles que le code adaptatif de version pour tenir compte de toutes les différences entre les versions afin d'atteindre le public de leur application. Cela peut ajouter de la complexité au code et à l'expérience de développement.Les API du SDK Windows App fonctionneront sur Windows 11 et jusqu'à Windows 10, version 1809. Cela signifie que tant que los clients sont sur Windows 10, version 1809, ou toute version ultérieure de Windows, il est possible d’utiliser les nouvelles API et fonctionnalités de Windows App SDK dès leur sortie, et sans avoir à écrire du code adaptatif de version.Les nouvelles API et fonctionnalités de Windows sont généralement liées aux versions du système d'exploitation qui sont publiées une ou deux fois par an. Le SDK Windows App fournira des mises à jour plus rapidement, ce qui permettra d'accéder plus tôt et plus rapidement aux innovations de la plateforme de développement Windows, dès leur création.Pour éclairer la lanterne de ses utilisateurs, Microsoft aurait animé une sessionavec l'équipe App SDK sur Reddit. Pourquoi une interface utilisateur de style UWP est-elle lente ? « Les performances seront un domaine sur lequel nous nous concentrerons en 2022, a déclaré l'équipe, bien que la plupart des éléments de l'interface utilisateur soient déjà rendus assez rapidement. »Un autre développeur a cependant fait remarquer que « UWP XAML est en fait très rapide, mais il semble que les performances aient été complètement jetées par les fenêtres avec WinUI 3, lorsqu'il a été arraché du compositeur du système d'exploitation » : faisant référence à la façon dont WinUI 3 a été découplé du système d'exploitation.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?