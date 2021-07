L'avenir de Windows 10 et Windows 11

Preview Windows 11



Le nouveau widget de divertissement vous donne un accès rapide aux titres déplacés en vedette dans le Microsoft Store

Nous avons corrigé un problème faisant planter les paramètres au lancement périodiquement.

L'utilisation des curseurs du mélangeur de volume dans les paramètres du son devrait être plus réactive maintenant, ainsi que la réactivité de la page dans son ensemble.

Nous avons corrigé un problème entraînant l'écrêtage de l'option de modification de la taille des paramètres de disque et de volume.

Il y avait un lien de vérification non fonctionnel sous Paramètres de sauvegarde – cela a été corrigé.

La page Paramètres d'alimentation et de batterie ne devrait plus signaler que l'économiseur de batterie est activé.

La page Paramètres d'alimentation et de batterie ne devrait pas non plus planter lorsqu'elle est lancée à partir des paramètres rapides.

Nous avons corrigé une erreur grammaticale dans le texte des paramètres de connexion.

Le lien "J'ai oublié mon code PIN" manquait de manière inattendue dans les paramètres de connexion lorsqu'un code PIN a été configuré et a maintenant été renvoyé.

Le problème où l'option Déplacer sous Applications et fonctionnalités dans les paramètres ne fonctionnait pas de manière fiable devrait être résolu dans cette version.

Nous avons atténué un problème où certaines des couleurs dans les paramètres n'étaient pas mises à jour après avoir basculé entre les modes sombre et clair, laissant du texte illisible.

Nous avons fait du travail pour aider à améliorer les performances des paramètres lors du basculement entre les modes clair et sombre.

Nous avons résolu un problème où certains éléments de la page Thèmes dans Paramètres se retrouvaient entassés lorsque la taille de la fenêtre était petite.

Nous avons résolu un problème où le basculement du menu du stylet sous Paramètres de la barre des tâches n'était pas synchronisé avec l'état réel de la fonctionnalité.

Les modifications apportées à « Rejeter la notification après ce laps de temps » dans les paramètres d'accessibilité devraient maintenant persister.

Certaines des icônes que vous pouviez activer dans les paramètres de la barre des tâches étaient étiquetées à tort Explorateur Windows même si ce n'était pas ce qu'elles étaient – cela devrait maintenant être corrigé.

Le texte de connexion dans les paramètres rapides a été mis à jour pour indiquer Cast.

Cela fait un peu moins d'un mois que Microsoft a publié la première Preview de Windows 11 , la future version majeure de son système d'exploitation. Ce dernier pourrait être disponible sur nos appareils dans le canal de production (stable) en octobre 2021, selon un nouveau document d'assistance d'Intel. Un déploiement plus large est attendu en 2022 (probablement au premier trimestre de l'année).Windows 11 a été officiellement annoncé le 24 juin, mais la société n'a pas révélé quand le système d'exploitation sera disponible pour les utilisateurs ne faisant pas partie du programme Windows Insider.De plus en plus d'indices suggèrent que Windows 11 devrait être lancé en octobre 2021. Ou du moins c'est le plan actuel. Selon les teasers publiés par Microsoft, une liste de produits de Walmart et de nouvelles notes de version publiées par Intel, Windows 11 sera très probablement lancé en octobre, peut-être au cours de la troisième ou de la quatrième semaine du mois.Dans les notes de version du pilote DCH GPU 30.0.100.9684, Intel a clairement fait référence à Windows 11 comme « Mise à jour d'octobre 2021 – version 21H2 ». Comme vous le savez probablement, les versions de Windows sont étiquetées « AAMM », où AA représente l'année au format à deux chiffres et MM représente le mois de la version attendue.Sur Twitter, le responsable du programme de Microsoft, Brandon LeBlanc, a confirmé que Windows 11 continuerait à utiliser la convention de nommage AAH2 familière aux utilisateurs de Windows 10.Windows 11 est officiellement attendu à l'automne et ce nouvel indice a augmenté la probabilité de la sortie en octobre 2021.En octobre 2021, Microsoft prévoit également de publier Windows 10 version 21H2 avec des améliorations de qualité.Windows 10 version 21H2 est basé sur une version de Windows portant le nom de code « Vibranium », qui alimente également Windows 10 version 21H1 (mise à jour de mai 2021) et la mise à jour d'octobre 2020 (20H2). D'autre part, Windows 11 version 21H2 est basé sur une version de Windows nommée en interne « Cobalt ».Contrairement à Windows 10, Windows 11 recevrait une seule mise à jour de fonctionnalités chaque année et Microsoft a déjà confirmé que Windows 11 recevrait de nouvelles mises à jour de fonctionnalités au second semestre de chaque année, ce qui signifie qu'aucune nouvelle mise à jour importante ne sera publiée au cours du premier semestre de l'année (avril ou mai).La prochaine grande mise à jour pour Windows 11 porte le nom de code "version 22H2" et elle devrait faire ses débuts dans la seconde moitié de 2022. C'est selon un document de support, qui n'est plus disponible sur le site Web de l'entreprise.Dans les années à venir, Microsoft finalisera très probablement les mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 en août ou septembre avant la sortie prévue en octobre ou novembre, les Insiders les obtenant en premier.Il y a quelques jours, Microsoft a publié une Preview dans le canal de développement du programme Windows Insider qui comprend des améliorations visuelles pour le menu contextuel et divers menus contextuels Dans le cadre de la dernière mise à jour, Microsoft actualise le menu contextuel dans l'explorateur de fichiers et d'autres applications avec l'effet acrylique Fluent Design. Pour ceux qui ne le savent pas, l'acrylique est un composant du Fluent Design System qui ajoute de la texture physique et de la profondeur (c'est-à-dire un effet de flou) au système d'exploitation.Microsoft active également les coins arrondis pour les aperçus de la barre des tâches (l'aperçu qui apparaît lorsque vous passez la souris sur les applications ouvertes dans la barre des tâches). Ces modifications ont été mises en œuvre pour refléter la nouvelle conception visuelle de Windows 11.Microsoft ajoute un nouveau widget de divertissement au menu des widgets Windows.Le widget de divertissement, qui peut être téléchargé via le Microsoft Store, vous permet de voir les titres de films nouveaux et en vedette disponibles dans le Microsoft Store. Si vous cliquez sur un film dans le widget, il vous dirigera vers le Microsoft Store afin que vous voyiez plus d'informations sur ce film.« Nous introduisons un nouveau widget de divertissement ! Le widget de divertissement vous permet de voir les titres de films nouveaux et en vedette disponibles dans le Microsoft Store. La sélection d'un film vous dirigera vers le Microsoft Store pour voir plus d'informations sur ce titre. Ouvrez simplement les widgets et cliquez ou appuyez sur le bouton « Ajouter des widgets » et choisissez le widget de divertissement. [MISE À JOUR] Le widget de divertissement est disponible pour les Insiders dans les pays suivants : US, UK, CA, DE, FR, AU, JP ».Bien entendu, cette version s'est accompagnée de nombreux correctifs. Voici par exemple une liste de correctifs au niveau des Paramètres :Source : Intel