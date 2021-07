Que ce soit en raison de préoccupations concernant la santé des yeux ou simplement d'une préférence esthétique générale pour des couleurs plus douces, les modes sombres sont devenus courants dans les applications et le système d'exploitation. Windows n'est pas différent à cet égard, et avec Windows 11, Microsoft accorde une promotion au mode sombre.La société a révélé que Windows 11 aura le mode sombre activé comme standard. Bien entendu, il sera possible de passer au mode clair, mais le mode sombre sera le paramètre par défaut.La nouvelle a été partagée par Melissa Grant, directrice de Windows Enterprise Marketing lors d'une session Microsoft Inspire sur le travail hybride. Il semble que la préoccupation de Microsoft découle du temps que nous passons maintenant avec nos ordinateurs à cause du travail à distance, et cherche à rendre les choses plus faciles à regarder.Vous pouvez regarder la vidéo sur le site Web de Microsoft Inspire ou regarder la vidéo ci-dessous. Passez à environ 4 minutes 32 pour la section appropriée.« Windows 11 a été conçu pour le travail hybride(...). Étant donné que nous passons beaucoup plus de temps à regarder des écrans lumineux, non seulement pour des e-mails sans fin, mais aussi pour d'innombrables réunions, ainsi que pour suivre notre vie personnelle, pour vous reposer les yeux, nous allons livrer tous les Windows 11 SKU commerciaux dans ce favori informatique – beau mode sombre par défaut. Bien sûr, le mode clair est disponible si c'est votre préférence ».Certains craignent que le mode sombre ne soit pas beau sur tous les moniteurs et que les écrans plus sombres soient moins lisibles pour les yeux plus âgés.Source : Microsoft Que pensez-vous de la décision de Microsoft ?Que pensez-vous des préoccupations de certains utilisateurs ?Utilisez-vous le mode sombre ? À quelle fréquence (dans des contextes particuliers – soirée, sous une vive lumière, et. -, souvent, parfois, etc.) ?Êtes-vous autant à l'aise dans ce mode (par exemple pour lire) que sur le mode clair ?