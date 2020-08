Microsoft a annoncé le rétroportage de Windows Subsystem for Linux 2 vers d'anciennes versions de Windows 10 Suite aux retours des utilisateurs 0PARTAGES 4 0 WSL 2 est une nouvelle version de l’architecture qui permet au sous-système Windows pour Linux d’exécuter des fichiers binaires ELF64 Linux sous Windows. Cette nouvelle architecture modifie la façon dont ces binaires Linux interagissent avec Windows et le matériel de votre ordinateur, tout en offrant la même expérience utilisateur que dans WSL 1. Dans la version précédente, WSL1 utilisait un noyau compatible Linux qui traduisait les appels système Linux en appels compatibles avec le noyau Windows. WSL2 pour sa part utilise désormais un véritable noyau Linux qui permet de meilleures performances du système de fichiers ainsi que la compatibilité d’une plus large gamme de programmes Linux.



WSL 2 offre alors des performances de système de fichiers beaucoup plus rapides et une compatibilité totale des appels système, ce qui vous permet d'exécuter davantage d'applications comme Docker!



Cette nouvelle version de WSL 2 utilise les fonctionnalités Hyper-V pour créer une machine virtuelle légère avec un noyau Linux minimal. Elle s'accompagne donc d'une meilleure compatibilité avec les logiciels Linux, y compris la prise en charge de Docker, et « une augmentation spectaculaire des performances du système de fichiers ».



WSL2 propose de nouvelles commandes pour vous aider à contrôler et afficher vos versions et distributions WSL :

wsl --set-version <Distro> <Version> : utilisez cette commande pour convertir une distribution utilisant l’architecture WSL 2 ou l’architecture WSL 1.

<Distro> : la distribution Linux spécifique (par exemple «Ubuntu») <Version> : 1 ou 2 (pour WSL 1 ou 2)

: utilisez cette commande pour convertir une distribution utilisant l’architecture WSL 2 ou l’architecture WSL 1. wsl --set-default-version <Version> : modifie la version d'installation par défaut (WSL 1 ou 2) pour les nouvelles distributions.

: modifie la version d'installation par défaut (WSL 1 ou 2) pour les nouvelles distributions. wsl --shutdown : arrête immédiatement toutes les distributions en cours et la machine virtuelle à utilitaire léger WSL 2.

: arrête immédiatement toutes les distributions en cours et la machine virtuelle à utilitaire léger WSL 2. wsl --list --quiet : ne liste que les noms de distribution. Cette commande est utile pour les scripts car elle ne sort que les noms des distributions que vous avez installées sans afficher d’autres informations telles que la distribution par défaut, les versions, etc.

: ne liste que les noms de distribution. Cette commande est utile pour les scripts car elle ne sort que les noms des distributions que vous avez installées sans afficher d’autres informations telles que la distribution par défaut, les versions, etc. wsl --list --verbose : affiche des informations détaillées sur toutes les distributions. Cette commande répertorie le nom de chaque distribution, l’état de la distribution et la version qu’elle exécute. Elle indique également les distributions par défaut avec un astérisque.

WSL 2 a été proposé aux utilisateurs Windows par défaut dans Windows 10 May 2020 Update, également connu sous le nom de version 2004. Après des mois d'utilisation, Microsoft a annoncé une mise à jour pour Windows 10 qui va rétroporter WSL 2 aux mises à jour de Windows 10 mai 2019 et novembre 2019, également connues sous le nom de versions 1903 et 1909, respectivement.



Tyler Citrin, Program Manager, a indiqué dans un billet de blog : « La prise en charge du sous-système Windows pour les distributions Linux (WSL) 2 est rétroportée vers Windows 10 version 1903 et 1909! Oui, vous l'avez bien lu. Nous avons entendu à quel point vous aimiez WSL 2 et souhaitiez étendre son accessibilité, et au cours des derniers mois, nous avons travaillé à le ramener à 1903 et 1909. »



Pourquoi cette décision ? Microsoft explique avoir eu d'excellents commentaires de ses clients sur le nombre d'utilisateurs qui ont apprécié l'utilisation de WSL 2, et l'objectif principal de ce rétroportage est de rendre WSL 2 accessible à davantage d'utilisateurs Windows!



WSL 2 est une nouvelle version de l'architecture dans WSL qui change la façon dont les distributions Linux interagissent avec Windows. Chaque distribution Linux peut s'exécuter en tant que WSL 1 ou WSL 2, et peut être commutée à tout moment. Toutes les fonctionnalités des distributions WSL 2 seront désormais disponibles pour une base d'utilisateurs encore plus large:

Les performances du système de fichiers sont désormais comparables aux vitesses Mac et Linux

Prise en charge des appels système améliorée pour toutes les applications Linux notamment: Docker, FUSE, rsync, etc.

Noyau Linux complet intégré à WSL 2

Docker Desktop a ajouté la prise en charge de l'utilisation de WSL 2 comme moteur, offrant des vitesses de démarrage plus rapides et une utilisation améliorée des ressources.

Actuellement, ce rétroportage vers Windows version 1903 et 1909 ne sera disponible que pour les systèmes x64. Si vous utilisez une version ARM64, veuillez effectuer une mise à niveau vers Windows 10 version 2004 et vous obtiendrez un accès complet à WSL 2.



Pour obtenir ce rétroportage, il vous suffit de vérifier les mises à jour. Ouvrez d'abord les paramètres Windows, accédez à « Mise à jour et sécurité » et cliquez sur Rechercher les mises à jour.



Vous pouvez vérifier si vous disposez de ce rétroportage en vérifiant le numéro de build mineur de votre build Windows. Pour ce faire, faites un clic droit sur le menu Démarrer, cliquez sur « Exécuter », puis tapez « winver » et appuyez sur Entrée. Le premier nombre avant le "." est votre numéro de version principal, donc pour la version 1903, cela indiquera 18362. Le numéro après le "." est votre numéro de build mineur, et cela vous permettra de savoir si vous avez le rétroportage sur votre machine. Ce rétroportage a le numéro de build mineur: 1049. Pour résumer, si votre numéro de build mineur est 1049 ou supérieur sur les builds Windows 18362 ou 18363, alors vous disposez du rétroportage et donc de la possibilité d'exécuter des distributions WSL 2.





Il faut noter que toutes les fonctionnalités WSL 2 ne seront pas disponibles dans un premier temps comme





Canonical



L'un de ses partenaires, Canonical, a expliqué que :



« Microsoft et Canonical comprennent que de nombreuses entreprises clientes ont déployé des versions antérieures de Windows 10. Le rétroportage de WSL 2 vers Windows 10 1903 et 1909 permet aux entreprises clientes d'adopter plus rapidement Ubuntu sur WSL 2 dans le flux de travail de leurs employés en déployant une mise à jour sur leurs appareils Windows 10 1903 et 1909 existants.



« Canonical a testé Ubuntu 20.04 LTS sur le rétroportage de WSL 2 vers Windows 10 1909 et est fier d'offrir un support pour le déploiement d'Ubuntu sur WSL 2 vers Windows 10 1903 et 1909 pour les entreprises clientes.



« Windows 10 1909 Entreprise sera pris en charge pendant trente mois. Ubuntu 20.04 LTS sera pris en charge pendant cinq ans, avec la possibilité d'étendre le support jusqu'à dix ans avec Ubuntu Advantage.



« Canonical peut équiper les déploiements en entreprise d'Ubuntu sur WSL 2 avec une maintenance de sécurité étendue, des outils de gestion du déploiement d'entreprise et des images personnalisées pour votre entreprise ou organisation. »



Docker



« Bien que nous ayons continué à améliorer notre expérience Windows sur Docker Desktop pour les utilisateurs d'HyperV, nous sommes ravis de voir que Microsoft a annoncé le rétroportage de WSL 2 vers Windows version 1903 et 1909. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, les utilisateurs Docker Desktop Edge pourront utiliser Docker Desktop avec WSL 2 plutôt que notre ancien backend basé sur HyperV. Ceci est disponible non seulement pour Windows Pro et Windows Entreprise, mais également pour les utilisateurs de Windows Home. C'est la première fois que Docker est disponible sur les versions 1903 et 1909 de Windows Home!



« Cela signifie que ces développeurs pourront profiter de l'intégration de WSL 2 et de Docker, permettant aux développeurs de stocker leur code dans leur distribution WSL 2 et d'exécuter la CLI Docker à partir de cette distribution. Cela supprime le besoin d'accéder aux fichiers stockés sur l'hôte Windows et offre des améliorations de performances significatives pour les utilisateurs. »



Source : Canonical, Docker



Et vous ?



Utilisez-vous WSL ? Que pensez-vous de sa version 2 ?

Que pensez-vous de cette décision de rétroportage ?



