Windows 10 : Microsoft annonce la disponibilité d'un gestionnaire de paquets en ligne de commande officiel, inspiré de ceux sous Linux Et utile aux développeurs pour la gestion de leurs outils 0PARTAGES 9 0 Microsoft annonce la disponibilité en préversion d’un gestionnaire de paquetage en ligne de commande officiel pour Windows 10 (version minimum : 1709) . C’est l’une des nouvelles de l’édition 2020 de la conférence Build



Le gestionnaire de paquetages, inspiré de ceux disponibles sous les distributions Linux et publié en open source, permet aux utilisateurs de rechercher, télécharger, installer et désinstaller des programmes et des paquetages pour le système d'exploitation Windows 10. Son principal objectif est d'automatiser l'installation, la mise à jour et la configuration des logiciels sur Windows 10.



L’outil dont on peut se servir via une fenêtre de



Les principales commandes disponibles pour le moment sont :



winget install : pour installer un logiciel ;

winget show : pour afficher des informations à propos d’une application donnée ;

winget sources : pour gérer les sources d’installation ;

winget search : pour afficher une liste de toutes les applications que l’outil prend en charge ;

winget hash : pour créer des hash de fichiers d’installation ;

winget validate : pour valider des manifest.





Une bonne sélection de programmes populaires ainsi que d'outils de développement est actuellement prise en charge. Vim, Whatsapp, GIMP, VLC, Steam ou Sublime Text pour ne citer que ceux-là peuvent être installés à l'aide du gestionnaire de paquetages. En fait, l’une des idées derrière l’outil est de permettre aux développeurs de réinstaller toutes leurs applications et tous leurs outils en exécutant un seul script.



« Avez-vous déjà dû réinstaller complètement toutes vos applications et tous vos outils sur votre PC ? Combien de temps cela a-t-il pris ? Comment vous êtes-vous souvenu où trouver, télécharger et installer tous vos éditeurs et environnements de développement intégré, langages de programmation et environnements d’exécution, outils de contrôle des sources, etc. », indique Microsoft quant à ce qui est de l’utilité de ce gestionnaire de paquetages.



L’installation de toute application dotée d’un manifest valide est possible. Les manifest considérés comme tels sont ceux présents au sein d’un dépôt open source que Microsoft met à la disposition de la communauté sous GitHub. En fait, c’est sur ce dernier que les éditeurs de logiciels tiers s’appuient pour rendre pour rendre les contenus qu’ils proposent installables au travers de ce gestionnaire de paquetages.



Ce gestionnaire de paquetages officiel fait suite à d’autres comme



Le gestionnaire de paquetages officiel de Microsoft pour Windows 10 est en chemin pour sa version 1.0 attendue au cours de l’année prochaine : mai 2021 d’après la feuille de route initiale, mais plus tôt en fonction de la réévaluation annoncée par l’entreprise. En l’état, c’est-à-dire dans sa version 0.1, ce dernier est un simple installateur d’exécutables. L’outil ne donne pas encore la possibilité de désinstaller des programmes. Il ne fait pas non plus le suivi des dépendances. C’est le minimum d’ingrédients à intégrer à sa composition pour qu’on puisse le comparer aux gestionnaires de paquetages pour lesquels les développeurs affectionnent Linux.



Source :



Et vous ?



Ce gestionnaire de paquetage officiel fait-il partie des outils dont vous attendiez la sortie avec impatience sous Windows 10 en tant que développeur ?

Quelles sont les solutions sur lesquelles vous vous êtes appuyés jusqu’ici pour automatiser la gestion (installation, désinstallation, mise à jour) de vos outils de développement sous Windows 10 ?



Voir aussi :



GNU Guix, le gestionnaire de paquets transactionnel, est disponible en version 1.0 et compte faciliter les déploiements de paquets sur GNU/Linux

Microsoft annonce « NuPack » son gestionnaire de paquets open source et sort la première bêta du framework ASP.NET MVC 3 Microsoft annonce la disponibilité en préversion d’un gestionnaire de paquetage en ligne de commande officiel pour Windows 10 (version minimum : 1709) . C’est l’une des nouvelles de l’édition 2020 de la conférence Build transformée en événement numérique en guise de mesure contre la pandémie de coronavirus Le gestionnaire de paquetages, inspiré de ceux disponibles sous les distributions Linux et publié en open source, permet aux utilisateurs de rechercher, télécharger, installer et désinstaller des programmes et des paquetages pour le système d'exploitation Windows 10. Son principal objectif est d'automatiser l'installation, la mise à jour et la configuration des logiciels sur Windows 10.L’outil dont on peut se servir via une fenêtre de Windows Terminal de PowerShell ou de la classique invite de commandes est accessible au travers de la commande winget.Les principales commandes disponibles pour le moment sont :Une bonne sélection de programmes populaires ainsi que d'outils de développement est actuellement prise en charge. Vim, Whatsapp, GIMP, VLC, Steam ou Sublime Text pour ne citer que ceux-là peuvent être installés à l'aide du gestionnaire de paquetages. En fait, l’une des idées derrière l’outil est de permettre aux développeurs de réinstaller toutes leurs applications et tous leurs outils en exécutant un seul script.« Avez-vous déjà dû réinstaller complètement toutes vos applications et tous vos outils sur votre PC ? Combien de temps cela a-t-il pris ? Comment vous êtes-vous souvenu où trouver, télécharger et installer tous vos éditeurs et environnements de développement intégré, langages de programmation et environnements d’exécution, outils de contrôle des sources, etc. », indique Microsoft quant à ce qui est de l’utilité de ce gestionnaire de paquetages.L’installation de toute application dotée d’un manifest valide est possible. Les manifest considérés comme tels sont ceux présents au sein d’un dépôt open source que Microsoft met à la disposition de la communauté sous GitHub. En fait, c’est sur ce dernier que les éditeurs de logiciels tiers s’appuient pour rendre pour rendre les contenus qu’ils proposent installables au travers de ce gestionnaire de paquetages.Ce gestionnaire de paquetages officiel fait suite à d’autres comme OneGet , mis sur pied par une équipe de développeurs tiers, pour Windows 10. OneGet est basé sur NuGet (gestionnaire de paquets open source .NET, disponible dans Visual Studio) et utilise le même format de paquets que Chocolatey – un autre gestionnaire de paquetages non officiel. OneGet et Chocolatey sont des alternatives publiées sous open source. La firme de Redmond a connaissance de l’existence de ces dernières, mais elle cite la sécurité comme raison de la mise sur pied du gestionnaire de paquetage officiel.Le gestionnaire de paquetages officiel de Microsoft pour Windows 10 est en chemin pour sa version 1.0 attendue au cours de l’année prochaine : mai 2021 d’après la feuille de route initiale, mais plus tôt en fonction de la réévaluation annoncée par l’entreprise. En l’état, c’est-à-dire dans sa version 0.1, ce dernier est un simple installateur d’exécutables. L’outil ne donne pas encore la possibilité de désinstaller des programmes. Il ne fait pas non plus le suivi des dépendances. C’est le minimum d’ingrédients à intégrer à sa composition pour qu’on puisse le comparer aux gestionnaires de paquetages pour lesquels les développeurs affectionnent Linux.Source : billet de blog Microsoft Ce gestionnaire de paquetage officiel fait-il partie des outils dont vous attendiez la sortie avec impatience sous Windows 10 en tant que développeur ?Quelles sont les solutions sur lesquelles vous vous êtes appuyés jusqu’ici pour automatiser la gestion (installation, désinstallation, mise à jour) de vos outils de développement sous Windows 10 ?