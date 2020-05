Microsoft confirme le lancement sur les appareils à écran unique de Windows 10X, Son système d'exploitation initialement prévu pour des appareils à double écran 13PARTAGES 9 0 Dans un billet de blog relatif à la mise à jour Windows 10 prévue pour mai 2020, Panos Panay, le responsable Windows et périphériques de Microsoft, a également fait quelques révélations sur Windows 10X. Destiné à l'origine aux appareils à double écran, Microsoft confirme désormais qu'il prévoit recentrer Windows 10X sur les appareils à écran unique.



« Le monde est très différent de ce qu'il était en octobre dernier, lorsque nous avons partagé notre vision d'une nouvelle catégorie de périphériques Windows à double écran », explique Panos Panay. « Avec Windows 10X, nous avons opté pour la flexibilité et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur les appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, à apprendre et à jouer de manière nouvelle », a-t-il déclaré.



Microsoft ne fait aucune précision sur le moment où les appareils à écran unique comme les ordinateurs portables prendront en charge Windows 10X, ni quand les appareils à double écran seront lancés avec ledit système d'exploitation. Cependant, il laisse entendre que Windows 10X arrive en premier sur les appareils à écran unique. « Nous continuerons à chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires fabricants d'équipements d'origine, pour mettre sur le marché des appareils à double écran », a-t-il ajouté.



Microsoft redéfinit les priorités de Windows 10X pour les ordinateurs portables et les appareils à écran unique en raison de la pandémie de covid-19. Le fabricant de logiciels a constaté une augmentation de 75 % du temps passé sous Windows 10 en comparaison à l’année dernière. De plus en plus de personnes, effectivement, se tournent vers leurs PC plutôt que vers un smartphone ou une tablette pendant ces périodes de confinement que nous connaissons dans le monde entier, pour travailler ou étudier.





Windows 10X est le résultat du travail de Microsoft visant à rendre Windows 10 plus modulaire afin qu’il puisse prendre certains éléments du système d’exploitation et les utiliser au besoin. La société souligne qu'il ne s'agit pas d'un nouveau système d'exploitation, mais de Windows 10 tel que vous le connaissez aujourd'hui ; le système d'exploitation a simplement été rendu plus adaptable à d'autres formats. Cela signifie également que vous ne pourrez pas vous procurer une copie autonome de Windows 10X. Il supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.





En modularisant la technologie de base de Windows 10, Microsoft peut, par exemple, afficher le menu Démarrer dans HoloLens. Windows 10X fait la même chose et vous permettra de placer la barre des tâches ou le menu Démarrer sur l'un des panneaux d'affichage en fonction des besoins. De même, vous pourrez utiliser le menu Démarrer sur l’un des panneaux, en fonction de ce qui se passe sur l’autre panneau. La conception générale ne ressemble pas tellement à celle de Windows 10 que vous connaissez probablement déjà, mais elle dispose évidemment toutes les fonctionnalités pour déplacer des applications entre les deux écrans. Cet effort de modularisation permet également à Microsoft de faire des choses intelligentes sous le capot. Ainsi, pendant qu’un ordinateur normal démarrera et exécutera immédiatement tous les services nécessaires à l’exécution d’une application Win32, par exemple, Windows 10X ne chargera pas ce sous-système tant que ce n’est pas nécessaire. Cela lui permet d’être efficace avec les ressources disponibles sur la machine et d’augmenter considérablement la durée de vie de sa batterie.



Jusqu'à présent, Microsoft n’a parlé que de Windows 10X fonctionnant sur des ordinateurs à double écran et pliables, mais



Nous attendons maintenant d'en savoir plus sur les parties de virtualisation de Windows 10X basées sur le cloud computing lors de la conférence des développeurs Build qui se tiendra plus tard ce mois-ci. L'accent sera davantage mis sur Windows, compte tenu de son importance pendant la pandémie, et Panay promet que « nous allons partager la manière dont nous allons réduire la complexité pour les développeurs en rendant plus facile que jamais de construire pour l'ensemble du milliard de dispositifs Windows 10, en une seule fois ».



Que pensez-vous de Windows 10X ?

Que pensez-vous du choix de Microsoft de lancer Windows 10X en premier sur les appareils à écran unique ?



