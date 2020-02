Microsoft promet que les mises à jour sur Windows 10X prendront « moins de 90 secondes » Grâce aux améliorations apportées à Windows Update sur le nouvel OS 0PARTAGES 9 0 À l’occasion de la journée des développeurs consacrée à Windows 10X organisée par Microsoft, la firme de Redmond a dévoilé un peu plus son système d’exploitation Windows 10X, qui est conçu pour les nouveaux appareils à double écran comme la Surface Neo. Le géant du logiciel a remanié cette variante spéciale de Windows 10 pour qu’il soit enfin possible d’installer et de mettre à jour beaucoup plus rapidement le système d’exploitation. Cela permettra à Windows 10X de télécharger une mise à jour du système d’exploitation et de passer simplement à celle-ci au redémarrage, le tout en moins de 90 secondes. Windows 10X est le résultat du travail du fabricant de PC Surface visant à rendre Windows 10 plus modulaire afin qu’il puisse prendre certains éléments de l’OS et les utiliser au besoin.



C’est une grande différence comparée à ce à quoi nous sommes habitués avec Windows 10 à l’heure actuelle, un OS qui implique que le système d’exploitation télécharge une mise à jour, l’applique et redémarre pour terminer la mise à jour. Cela ne prend en général que quelques minutes, même sur les systèmes haut de gamme. Dans le souci d’améliorer davantage l’expérience utilisateur sur Windows 10X et de réduire le délai d’attente entre l’application de la mise à jour et le redémarrage système, la firme de Redmond a développé une séparation d’état spéciale au sein de son futur OS. En effet, sur le système d’exploitation Windows 10X, les pilotes et les applications sont tous séparés, de sorte que Microsoft peut simplement passer à la dernière mise à jour du système d’exploitation une fois qu’un périphérique est redémarré.





En outre, contrairement à Windows 10 S qui ne permettait de lancer qu’un petit ensemble d’applis spécifiques, Windows 10X vous permet d’exécuter l’application de votre choix, que ce soit une appli Web, UWP ou Win32. Redmond assure que les développeurs n’auront rien à faire de particulier pour préparer leurs applications à Windows 10X : ce dernier le fera pour eux. L’éditeur de la suite Office a confié que son futur OS prend en charge l’exécution d’applications de bureau traditionnelles Win32 dans un conteneur avec des adaptations de l’interface de Windows 10, ce qui signifie que ces applis ne peuvent pas interférer avec les fichiers ou les données du système.



De nombreux appareils à double écran et pliables qui apparaîtront avec Windows 10X préinstallé fonctionneront également avec les nouveaux processeurs Intel de la génération Lakefield. Nous avons très peu entendu parler des performances de ces puces, mais Microsoft a récemment révélé que les puces comporteront des cœurs de petite et de grande taille qui fonctionneront de manière asymétrique pour économiser l’énergie (une reprise de l’architecture BIG.little d’ARM ?). Cela signifie que les développeurs peuvent faire tourner des applications de bureau typique sur les cœurs les plus gourmands en énergie pour les booster les performances ou des applications légères sur les cœurs les moins puissants pour économiser la batterie.



Source : Microsoft



Et vous ?



Que pensez-vous de Windows 10X ?



Quels éléments faisant la particularité de ce système vous intéressent le plus ?



Pensez-vous que le délai (90 secondes) évoqué par Microsoft soit encore trop long ou un pas dans la bonne direction ?



Quel est votre avis sur le processus d’installation des mises à jour système de Windows en général ?



Que pensez-vous du choix de Microsoft d’équiper la Surface Neo d’un CPU Intel, au vu des offres concurrentes chez AMD et Qualcomm ?



