Microsoft organisera aux États-Unis, du 10 au 11 mars 2020, sa première conférence WSLconf. Cet évènement accessible gratuitement sera animé par l’équipe de Microsoft en charge du projet WSL (Windows Subsystem for Linux), par les créateurs du projet Pengwin (la première distribution Linux basée sur Debian optimisée pour le WSL) et par les développeurs de chez Canonical en charge de l’intégration d’Ubuntu dans WSL. Une préinscription sera tout de même nécessaire vu le nombre limité de places.Vous l’aurez sans doute compris, la WSLconf qui se tiendra prochainement au siège de Microsoft à Redmond se focalisera sur tout ce qui concerne le sous-système Windows pour Linux qui permet de faire tourner une distribution Linux de manière quasi native sur Windows 10. Pendant deux jours, les participants pourront poser leurs questions, s’impliquer dans des hackathons, assister à des ateliers pratiques, effectuer des présentations et plus encore.Pour rappel, Microsoft a introduit WSL 2 en juin dernier au travers de Windows 10 Insider Preview Build 18917 . WSL 2 est une nouvelle version de l’architecture qui permet au sous-système Windows pour Linux d’exécuter des fichiers binaires ELF64 Linux sous Windows. Cette nouvelle architecture utilise un véritable noyau Linux et modifie la façon dont les binaires Linux ELF64 interagissent avec Windows et le matériel de votre ordinateur, tout en offrant la même expérience utilisateur que dans WSL 1 (la version actuellement disponible en version stable). Cette nouvelle version de WSL 2 utilise les fonctionnalités Hyper-V pour créer une machine virtuelle légère avec un noyau Linux minimal. Il faut s’attendre à une meilleure compatibilité avec les logiciels Linux, y compris la prise en charge de Docker, et « une augmentation spectaculaire des performances du système de fichiers ». WSL 2 offre des performances de système de fichiers beaucoup plus rapides et une compatibilité totale des appels système.Source : WSLconf Qu’en pensez-vous ?