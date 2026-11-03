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Webinaire gratuit en replay : revivez le webinaire gratuit du fournisseur de solutions de gestion de l'impression ThinPrint sur le mode d'impression protégé par Windows

Le , par Jade Emy
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Le 14 octobre 2026, ThinPrint a organisé un webinaire. Fondée dans le but de simplifier l'impression, ThinPrint est un leader des solutions de gestion de l'impression. Sa mission est de donner aux entreprises les moyens d'agir en fournissant des expériences d'impression fluides et efficaces, étayées par des valeurs fondamentales d'innovation, de fiabilité et de satisfaction client. Le webinaire porte sur le mode dimpression protégé par Windows et ce que vous devez savoir.


Le paysage de l'impression sous Windows évolue fortement. Avec Windows Protected Print Mode, Microsoft introduit un nouveau modèle de sécurité. Parallèlement, le rôle des pilotes d'imprimante change et Mopria gagne en importance comme standard ouvert. Et le calendrier est clair : depuis janvier 2026, Microsoft n'accepte plus de nouveaux pilotes d'imprimante via Windows Update, et à compter du 1er juillet 2026, Windows privilégiera activement son propre pilote IPP.

Pour vous, en tant qu'administrateur IT, cela signifie avant tout comprendre ce qui change, évaluer l'impact sur votre infrastructure et agir à temps. Dans ce webinaire avec Jean-François Masson, responsable commercial France chez ezeep, et Franck Raison, consultant avant-vente France chez ezeep, vous découvrirez :

- Ce que Windows Protected Print Mode change concrètement
- Quel rôle joue Mopria
- Ce que ces changements impliquent en pratique pour votre environnement d'impression
- Quelles étapes entreprendre dès maintenant

Après avoir vu le webinaire, vous saurez à quoi prêter attention et comment préparer votre environnement aux changements à venir. Il vous suffit de vous inscrire pour receveroir l'enregistrement et les ressources complémentaires du webinaire, afin que vous puissiez le visionner au moment qui vous conviendra.

Visionnez gratuitement le replay du webinaire
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