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Le président russe Vladimir Poutine vote en ligne sur un PC Dell américain équipé d'une version non autorisée de Windows, malgré la réglementation russe en matière de technologies

Le , par Jade Emy
12 commentaires

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17  0 
Vladimir Poutine semble avoir voté lors des élections à la Douma dÉtat en utilisant un ordinateur Dell affichant ce qui semble être le célèbre filigrane « Activer Windows », attirant ainsi lattention sur lutilisation de technologies étrangères lors dun événement officiel au Kremlin. Les images montrent Poutine en train de voter en ligne, assis devant un écran dordinateur. Les images de la vidéo semblent montrer le filigrane dactivation de Windows dans la partie inférieure droite de lécran, bien que la séquence ne permette pas détablir de manière indépendante pourquoi le système dexploitation nétait pas activé.

En septembre 2022, la Russie a annoncé son intention de débarrasser ses ordinateurs de Windows au profit de Linux en raison des sanctions occidentales. La manuvre en cours de mise en place à l'époque était la conséquence de la suspension par Microsoft des ventes de ses logiciels dont Windows au mois de mars 2022. En sus, le géant technologique a, entre autres, bloqué les mises à jour de Windows 10 et Windows 11 en Russie. Le ministère de la sécurité du numérique du pays avait donc pour objectif d'amener les éditeurs à adapter leurs solutions à Linux sous peine dexclusion du registre des logiciels nationaux.

Malgré cette volonté, un récent rapport a révélé que le président russe Vladimir Poutine semble avoir voté lors des élections à la Douma dÉtat en utilisant un ordinateur Dell affichant ce qui semble être le célèbre filigrane « Activer Windows », attirant ainsi lattention sur lutilisation de technologies étrangères lors dun événement officiel au Kremlin. Les images montrent Poutine en train de voter en ligne, assis devant un écran dordinateur.

Alors quil sélectionne son candidat, il remarque : « On ne peut pas se tromper. » Les images de la vidéo semblent montrer le filigrane dactivation de Windows dans la partie inférieure droite de lécran, bien que la séquence ne permette pas détablir de manière indépendante pourquoi le système dexploitation nétait pas activé. Le scrutin portait sur lélection des députés de la neuvième Douma dÉtat russe, et Poutine a une nouvelle fois choisi de voter à distance. Lagence de presse dÉtat russe TASS a également indiqué que les habitants des régions de Donetsk et de Lougansk, ainsi que ceux des régions de Kherson et de Zaporijia, participeraient pour la première fois aux élections législatives.


Lordinateur lui-même fait désormais partie de lhistoire. La machine semble être un système Dell, une marque américaine, malgré les exigences russes selon lesquelles les technologies utilisées par le gouvernement doivent respecter des niveaux spécifiques de localisation nationale. Les images soulèvent donc des questions quant à savoir si lordinateur a été préparé spécifiquement pour la démonstration de vote télévisée plutôt que de faire partie dun poste de travail standard du gouvernement.

Le filigrane Windows visible pourrait avoir une explication tout aussi banale. Une installation non activée de Windows peut fonctionner normalement tout en affichant un rappel dactivation permanent. Il est possible quune nouvelle installation ait été préparée pour lévénement sans être enregistrée sous une licence, bien quil ny ait aucune confirmation publique quant à la configuration de la machine.

La vidéo a également suscité des commentaires sur la manière dont Poutine a interagi avec le système de vote. On le voit sarrêter à plusieurs reprises, se pencher vers lécran et déplacer soigneusement la souris avant de valider son bulletin. Les images ne permettent pas de déterminer si cela était dû à une difficulté à voir lécran, à une méconnaissance de linterface ou simplement au rythme auquel il effectuait la procédure.

Pour linstant, le détail le plus marquant reste lordinateur lui-même. Une vidéo officielle du Kremlin semble avoir mis en évidence par inadvertance un PC Dell de fabrication américaine fonctionnant sous Windows et affichant un rappel dactivation, offrant ainsi un aperçu inhabituel de la technologie utilisée lors de lintervention publique de Poutine dans le cadre du vote en ligne.


Pour rappel, en juin 2025, l'une des filiales de Microsoft Corp. en Russie a envisagé de déposer le bilan. Cette décision soulignait une fois de plus le fossé qui se creuse entre Moscou et les fournisseurs de technologie occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce développement fait suite aux menaces formulées en mai 2025 par le président russe Vladimir Poutine, qui a promis d'« étrangler » les entreprises technologiques américaines en Russie telles que Microsoft et Zoom, en représailles aux tensions géopolitiques avec Washington et pour favoriser les solutions logicielles nationales. Microsoft a continué à fournir des services clés en Russie après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022, mais en juin 2022, la société a déclaré qu'elle réduisait considérablement ses opérations en raison de l'évolution des perspectives économiques et de l'impact sur ses activités dans le pays.

Et vous ?

Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Microsoft bloque l'installation de Windows 10 et 11 en Russie à partir du site officiel de l'entreprise. Les entreprises technologiques continuent de multiplier les sanctions

Poutine menace d'« étrangler » Microsoft et Zoom alors qu'il intensifie la guerre des mots avec un Trump furieux au sujet de l'Ukraine, "nous devrions répondre en retour", a déclaré Poutine

La Russie annonce son intention de créer une communauté de développement Linux indépendante, suite à la mise à l'écart des contributeurs russes au développement du noyau Linux
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12 commentaires
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Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 14:29
Citation Envoyé par Jon Shannow Voir le message
J'ai du mal avec le fait d'appeler "démocratie" un pays où le pouvoir en place choisi les partis politiques ayant le droit de participer aux élections.
Le terme de démocrature a été forgé pour les pays qui se donnent l'apparence d'une démocratie.

Mais la frontière est floue. Que dire des pays où les opposants sont immédiatement interdits bancaires (et où il faut avancer plusieurs millions d'euros pour entrer dans le processus électoral ?) ?
Que penser de l'UE qui a fait annuler l'élection en Roumanie car le mauvais candidat (c'est à dire eurosceptique et anti-OTAN) avait été accidentellement élu (après avoir été financé par le parti en place qui croyait s'en servir pour disperser les voix du parti adverse...). Les US sont une grande démocratie, avec 2 partis qui s'alternent au pouvoir et si on regarde les décisions de Trump, on se rend compte que les ses prédécesseurs avaient souvent la même position mais plus feutrée...

Il nous reste la Suisse avec ses référendum (et ses décisions étranges en dehors...), l'Islande et peut être le reste de la Scandinavie...
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Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 8:27
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je remarque surtout que la Russie est une démocratie ou chacun vote.

Staline l'a très bien dit: ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes.
J'ai du mal avec le fait d'appeler "démocratie" un pays où le pouvoir en place choisi les partis politiques ayant le droit de participer aux élections.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 9:48
Citation Envoyé par Jon Shannow Voir le message
J'ai du mal avec le fait d'appeler "démocratie" un pays où le pouvoir en place choisi les partis politiques ayant le droit de participer aux élections.
Et que dire d'un pays qui renomme les lieux géographiques selon le bon vouloir de son dirigeant, dirigeant qui limite l'accès des organes du pouvoir aux médias qui ne lui plaisent pas???
4  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 17:53
Vladimir Poutine semble voter en ligne sur un PC Dell portant le filigrane « Activer Windows »
Et donc?

Vous croyez vraiment que cela correspond à une quelconque réalité?

C'est juste un spectacle qui a été orchestré pour les "neuneux" occidentaux...
3  0 
hd999
Avatar de hd999
Nouveau membre du Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:19
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Jespère être comme lui à 73 balai et avoir comme lui ce fameux cancer en phase terminal.
ça fait trois ans que la CIA jure qu'il n'en a plus que pour six mois..

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
La seul chose intéressante de cette news c'est Poutine qui est certainement un peu myope
Non, sinon il aurait pas remarqué que windows xp aurait autant changé, c'est quoi tout ce bleu marine sur la barre des taches ??!
Il a quand meme fait d'énormes progrès..

quant à l'activation, elle est bloquée pour toute la russie..
3  0 
David_g
Avatar de David_g
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 10:01
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je remarque surtout que la Russie est une démocratie ou chacun vote.
Joli troll mais on n'est pas vendredi.
2  0 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 10:32
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Et que dire d'un pays qui renomme les lieux géographiques selon le bon vouloir de son dirigeant, dirigeant qui limite l'accès des organes du pouvoir aux médias qui ne lui plaisent pas???
L'un n'empêche pas l'autre. Et, pourquoi systématiquement ramener les USA (actuels) pour répondre à une critique de la Russie ?

Mon post répondait à une personne appelant la Russie une démocratie. En quoi répondre qu'un autre pays fait pas mieux est pertinent ? Ça ne dédouane ni l'un ni l'autre.

Mais, pour répondre à ta question, le pays qui renomme les lieux géographiques reste plus démocratique que le pays qui interdit les partis politiques d'opposition.
Et pour ce qui est des médias interdit à la maison blanche, ils ont toujours la possibilité de s'exprimer. Ce qui se passe aux USA avec Trump est regrettable, mais n'est rien par rapport à ce qui se passe depuis longtemps, et probablement pour longtemps encore, en Russie.

On peut espérer que Trump ne soit qu'une parenthèse désagréable aux USA, alors qu'il est probable que Poutine et ses successeurs soient là pour longtemps... Justement parce qu'aux USA, il y a une forme de démocratie qui n'existe pas en Russie.
4  3 
der§en
Avatar de der§en
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 18:00
En lisant ceci, jai pensé à une phrase sortie dun film culte, et je ne sais pas pourquoi elle sest encrée dans mon esprit: Notre force vaincra
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 11:19
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
marc touati, qui ne parle pourtant que d'économie subit lui même des pressions. Imaginer ceux qui parle de sujet plus sensible encore :aie
Maintenant que vous en parlez de ce monsieur Marc Touati, c'est vrai qu'il y a encore 6 mois, il était invité sur tous les plateaux de télévision, de la télévision d'état comme France 5 aux chaînes d'information privées telles que BFM ou LCI et tout d'un coup, silence total... Monsieur l'expert a disparu du monde médiatique... Il y dû déplaire au sieur Macron

Apparemment les méthodes de Miterrand qui avait purgé les médias lors de son arrivée à la présidence perdurent dans les couloirs du palais de l'Elysée...
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 11:33
Citation Envoyé par Jon Shannow Voir le message
J'ai du mal avec le fait d'appeler "démocratie" un pays où le pouvoir en place choisi les partis politiques ayant le droit de participer aux élections.
On le voit il plis les yeux et a du mal à lire l'écran, le site web pour voter comme un vrai démocratie c'est bien, mais il se doit de respecter la norme 0017895 pondu par le comité responsable de l'accesibilité afin de favoriser le vivre ensemble et laccès à toutes et à tous.
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