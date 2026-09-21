En septembre 2022, la Russie a annoncé son intention de débarrasser ses ordinateurs de Windows au profit de Linux en raison des sanctions occidentales. La manuvre en cours de mise en place à l'époque était la conséquence de la suspension par Microsoft des ventes de ses logiciels dont Windows au mois de mars 2022. En sus, le géant technologique a, entre autres, bloqué les mises à jour de Windows 10 et Windows 11 en Russie. Le ministère de la sécurité du numérique du pays avait donc pour objectif d'amener les éditeurs à adapter leurs solutions à Linux sous peine dexclusion du registre des logiciels nationaux.
Malgré cette volonté, un récent rapport a révélé que le président russe Vladimir Poutine semble avoir voté lors des élections à la Douma dÉtat en utilisant un ordinateur Dell affichant ce qui semble être le célèbre filigrane « Activer Windows », attirant ainsi lattention sur lutilisation de technologies étrangères lors dun événement officiel au Kremlin. Les images montrent Poutine en train de voter en ligne, assis devant un écran dordinateur.
Alors quil sélectionne son candidat, il remarque : « On ne peut pas se tromper. » Les images de la vidéo semblent montrer le filigrane dactivation de Windows dans la partie inférieure droite de lécran, bien que la séquence ne permette pas détablir de manière indépendante pourquoi le système dexploitation nétait pas activé. Le scrutin portait sur lélection des députés de la neuvième Douma dÉtat russe, et Poutine a une nouvelle fois choisi de voter à distance. Lagence de presse dÉtat russe TASS a également indiqué que les habitants des régions de Donetsk et de Lougansk, ainsi que ceux des régions de Kherson et de Zaporijia, participeraient pour la première fois aux élections législatives.
Lordinateur lui-même fait désormais partie de lhistoire. La machine semble être un système Dell, une marque américaine, malgré les exigences russes selon lesquelles les technologies utilisées par le gouvernement doivent respecter des niveaux spécifiques de localisation nationale. Les images soulèvent donc des questions quant à savoir si lordinateur a été préparé spécifiquement pour la démonstration de vote télévisée plutôt que de faire partie dun poste de travail standard du gouvernement.
Le filigrane Windows visible pourrait avoir une explication tout aussi banale. Une installation non activée de Windows peut fonctionner normalement tout en affichant un rappel dactivation permanent. Il est possible quune nouvelle installation ait été préparée pour lévénement sans être enregistrée sous une licence, bien quil ny ait aucune confirmation publique quant à la configuration de la machine.
La vidéo a également suscité des commentaires sur la manière dont Poutine a interagi avec le système de vote. On le voit sarrêter à plusieurs reprises, se pencher vers lécran et déplacer soigneusement la souris avant de valider son bulletin. Les images ne permettent pas de déterminer si cela était dû à une difficulté à voir lécran, à une méconnaissance de linterface ou simplement au rythme auquel il effectuait la procédure.
Pour linstant, le détail le plus marquant reste lordinateur lui-même. Une vidéo officielle du Kremlin semble avoir mis en évidence par inadvertance un PC Dell de fabrication américaine fonctionnant sous Windows et affichant un rappel dactivation, offrant ainsi un aperçu inhabituel de la technologie utilisée lors de lintervention publique de Poutine dans le cadre du vote en ligne.
Pour rappel, en juin 2025, l'une des filiales de Microsoft Corp. en Russie a envisagé de déposer le bilan. Cette décision soulignait une fois de plus le fossé qui se creuse entre Moscou et les fournisseurs de technologie occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce développement fait suite aux menaces formulées en mai 2025 par le président russe Vladimir Poutine, qui a promis d'« étrangler » les entreprises technologiques américaines en Russie telles que Microsoft et Zoom, en représailles aux tensions géopolitiques avec Washington et pour favoriser les solutions logicielles nationales. Microsoft a continué à fournir des services clés en Russie après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022, mais en juin 2022, la société a déclaré qu'elle réduisait considérablement ses opérations en raison de l'évolution des perspectives économiques et de l'impact sur ses activités dans le pays.
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