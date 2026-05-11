Microsoft supprime les frais de 99 $ facturés aux entreprises pour la publication d'applications sur le Microsoft Store, étendant la politique initialement mise en place pour les développeurs individuels

Microsoft a supprimé les frais d'inscription de 99 $ pour les organisations créant des comptes de développeur sur le Microsoft Store, étendant ainsi la politique qu'il avait initialement introduite pour les développeurs individuels en septembre dernier. Les entreprises peuvent désormais s'inscrire et commencer à publier des applications sans frais initiaux, tandis que la nouvelle prise en charge de Microsoft Entra ID leur permet de s'inscrire avec leurs comptes professionnels existants et de connecter leur compte de développeur à leur identité organisationnelle.
Le Microsoft Store (anciennement connu sous le nom de Windows Store) est une plateforme de distribution numérique exploitée par Microsoft. À l'instar d'autres plateformes similaires, telles que Google Play et le Mac App Store, le Microsoft Store est modéré, et les applications doivent être certifiées en termes de compatibilité et de contenu. Outre le client Microsoft Store destiné aux utilisateurs, la boutique dispose d'un portail pour les développeurs avec lequel ces derniers peuvent interagir. Microsoft prélève 5 à 15 % du prix de vente des applications et 30 % sur les jeux Xbox. Avant le 1er janvier 2015, cette commission était réduite à 20 % une fois que les bénéfices du développeur atteignaient 25 000 $. En 2021, 669 000 applications étaient disponibles sur la boutique.
En septembre 2025, Microsoft a supprimé ses frais de publication d'applications pour les développeurs individuels sur le Microsoft Store, permettant ainsi aux développeurs indépendants de s'inscrire et de publier des applications sans frais dans près de 200 pays. Auparavant, les particuliers devaient s'acquitter d'une redevance unique de 19 dollars, mais cette exigence a commencé à être progressivement supprimée sur certains marchés depuis son annonce en mai et est désormais supprimée à l'échelle mondiale. Les développeurs individuels n'ont également plus besoin d'une carte de crédit pour créer un compte.
Récemment, Microsoft a supprimé les frais d'inscription de 99 $ pour les organisations créant des comptes de développeur sur le Microsoft Store, étendant ainsi la politique qu'il avait initialement introduite pour les développeurs individuels en septembre dernier. Les entreprises peuvent désormais s'inscrire et commencer à publier des applications sans frais initiaux, tandis que la nouvelle prise en charge de Microsoft Entra ID leur permet de s'inscrire avec leurs comptes professionnels existants et de connecter leur compte de développeur à leur identité organisationnelle.
Microsoft a également repensé le processus dinscription avec des exigences plus claires, une validation en amont, des mises à jour de statut en temps réel et des notifications par e-mail. Lentreprise indique que de nombreux contrôles de vérification sont désormais automatisés, ce qui devrait réduire le délai entre la création du compte et la soumission de lapplication. Pour accélérer la vérification, Microsoft recommande de disposer dun numéro D-U-N-S, bien que les organisations puissent également télécharger des documents commerciaux justificatifs si un examen manuel savère nécessaire.
Le Microsoft Store prend déjà en charge un large éventail de types d'applications, notamment les applications Win32, Universal Windows Platform, Progressive Web Apps, .NET MAUI et Electron. Grâce à ces changements, Microsoft réduit principalement les coûts et les obstacles liés à la vérification pour les entreprises qui souhaitent publier via la boutique, tout en espérant la rendre plus compétitive face à d'autres boutiques d'applications populaires telles que le Google Play Store ou l'App Store d'Apple.
Voici un extrait de l'annonce de Microsoft :
Publiez sur le Microsoft Store en tant qu'entreprise : inscription gratuite et mise en route accélérée
Nous constatons une demande croissante de la part des entreprises qui souhaitent toucher les utilisateurs Windows sur les appareils grand public et professionnels, et nous avons reçu de nombreux commentaires indiquant que la mise en route devrait être simplifiée. Aujourdhui, nous répondons à cette demande avec trois mises à jour : la création gratuite de compte (suppression des frais de 99 $), la prise en charge de Microsoft Entra ID pour linscription avec des comptes professionnels, et une expérience dintégration plus rapide qui réduit les obstacles et aide les équipes à passer plus rapidement de linscription à la soumission.
S'inscrivant dans le cadre de notre investissement global visant à améliorer l'expérience des développeurs sur le Microsoft Store, cette nouvelle expérience s'appuie sur les récentes améliorations destinées aux développeurs individuels qui ont considérablement accru le taux de réussite du parcours d'intégration, aidant ainsi davantage de développeurs à finaliser la création de leur compte et à soumettre leur application plus rapidement. Utilisé par plus de 250 millions d'utilisateurs actifs par mois, le Microsoft Store, grâce à ses politiques ouvertes, permet une distribution évolutive sur les appareils grand public et professionnels.
« Chez Brave, notre mission principale est de donner la priorité aux utilisateurs. La distribution de Brave via le Microsoft Store nous permet doffrir plus de choix et de flexibilité dans la manière dont les utilisateurs découvrent et installent notre navigateur sur Windows. Elle fournit également un canal de distribution fluide qui soutient notre objectif de rendre la navigation Web axée sur la confidentialité plus accessible aux utilisateurs partout dans le monde. » Brave, développeur dentreprise
Quelles sont les nouveautés dans lintégration des entreprises ?
- Inscription gratuite : Les frais dintégration de 99 $ pour les comptes de développeurs dentreprise ont été supprimés, ce qui réduit les obstacles à la mise en route sur le Microsoft Store.
- Inscrivez-vous à laide de votre compte professionnel (Microsoft Entra ID) : Suite aux commentaires fréquents des développeurs, vous pouvez désormais vous inscrire à laide du compte professionnel de votre organisation, ce qui simplifie lintégration et facilite lassociation de votre compte de développeur à lidentité organisationnelle de votre entreprise dès le départ.
- Une expérience d'intégration plus rapide et plus transparente : Un processus d'intégration étape par étape repensé, avec des exigences plus claires, une validation en amont et des mises à jour de statut en temps réel, afin de réduire les frictions et les erreurs courantes. De nombreuses vérifications sont effectuées automatiquement, avec des commentaires en temps opportun et des notifications par e-mail pour vous aider à rester informé et à passer aux étapes suivantes lorsque cela est nécessaire.
Source : Annonce de Microsoft
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