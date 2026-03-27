Duquel il ressort en sus que les PC Windows sont à la traîne par rapport aux Mac en matière de sécurité et de durée de vie
Le mythe selon lequel les Mac sont plus stables et plus sûrs que les appareils Windows persiste depuis au moins la célèbre campagne publicitaire « Get a Mac » lancée par Apple il y a vingt ans. Une étude récente étaie cette croyance populaire à l'aide de chiffres concrets, indiquant que les appareils Windows tombent plus souvent en panne, restent vulnérables plus longtemps et ont en général une durée de vie plus courte.
Le rapport « State of Digital Workspace » 2026 d'Omnissa met en évidence les défis informatiques auxquels sont confrontées diverses organisations en raison de l'utilisation croissante de l'IA et du déploiement hétérogène des appareils d'entreprise. L'instabilité relative de Windows et d'Android est un thème récurrent tout au long du rapport.
Tout au long de l'année 2025, l'entreprise a recueilli des données télémétriques auprès de clients situés aux quatre coins du monde dans les secteurs de la vente au détail, de la santé, de la finance, de l'éducation, des administrations publiques et d'autres secteurs. Les données suggèrent que les administrateurs informatiques sont confrontés à des failles de sécurité frustrantes dues à l'incohérence des correctifs sur une mosaïque hétérogène d'appareils et de systèmes d'exploitation.
Les perturbations du flux de travail des employés, souvent dues à des problèmes logiciels, constituent un sujet de préoccupation. Le rapport révèle que les appareils Windows séteignent 3 fois plus souvent que les Mac. Les programmes Windows se bloquent en sus 7,5 fois plus souvent que les applications macOS et doivent être redémarrés plus de deux fois plus souvent.
Certains secteurs font en sus preuve d'une négligence alarmante en matière de sécurisation des appareils Windows et Android. Plus de la moitié des appareils Windows et Android utilisés dans les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique ont cinq mises à jour majeures de leur système d'exploitation en retard, ce qui les rend probablement plus vulnérables aux erreurs et aux logiciels malveillants. Plus de la moitié des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles utilisés dans l'enseignement n'étaient pas chiffrés, mettant ainsi en danger la vie privée des étudiants.
Les Mac ont en sus une durée de vie plus longue, puisqu'ils sont remplacés en moyenne tous les cinq ans, contre tous les trois ans pour les PC Windows. Malgré une récente vague de critiques à l'encontre de Windows, alimentée par la volonté de souveraineté numérique dans des pays comme l'Allemagne, l'utilisation de Windows sur les appareils gouvernementaux a en réalité doublé l'année dernière. Parallèlement, les Mac équipés des puces de la série M d'Apple présentent un avantage thermique significatif, avec une température moyenne de 40,1 °C, tandis que les processeurs Intel fonctionnent à 65,2 °C.
Alors que Microsoft pousse son écosystème vers une nouvelle ère dominée par lIA agentique, un phénomène massif vient brutalement fissurer cette stratégie : près de 500 millions dutilisateurs refusent de migrer vers Windows 11, malgré la fin du support de Windows 10 et les incitations insistantes de l'éditeur pour les pousser à passer à l'OS le plus récent. Le refus massif s'enracine dans un sentiment croissant de méfiance autour de la sécurité, de la gouvernance de lOS et de lusage généralisé de lIA agentique. Il faut dire que l'aveu de Microsoft selon lequel presque toutes les fonctionnalités principales de son OS sont défectueuses ne pousse pas à la confiance. En filigrane, un mot simpose : « désastre ».
Le projet End Of 10 liste les raisons pour un possesseur dordinateur de décider de passer de Linux plutôt quà Windows 11
- C'est beaucoup moins cher. Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
- Pas de publicité, pas d'espionnage. De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie.
- Bon pour la planète. La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
- Soutien de la communauté. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
- Contrôle par l'utilisateur. C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.
Source : Rapport
Et vous ?
Que pensez-vous des chiffres mis en avant dans ce rapport ? Sont-ils cohérents avec la réalité dont vous êtes au fait ?
Partagez-vous les avis selon lesquels Windows nest plus aussi bon ? Quelle est la mouture de la famille de système dexploitation Windows qui est la meilleure selon vous ? Pour quelles raisons ?
Avez-vous essayé Linux comme alternative à Windows 11 ? Partagez votre expérience en termes davantages et dinconvénients.
Avez-vous essayé macOS comme alternative à Windows 11 ? Partagez votre expérience en termes davantages et dinconvénients
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