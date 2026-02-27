Microsoft annonce la mises à jour de Bloc-notes pour Windows 11, notamment la prise en charge du formatage léger pour inclure des fonctionnalités supplémentaires de syntaxe Markdown

Microsoft a annoncé de nouvelles mises à jour à Bloc-notes. Cette nouvelle version étend la prise en charge du formatage léger pour inclure des fonctionnalités supplémentaires de syntaxe Markdown. Microsoft introduit également une nouvelle expérience d'accueil dans le Bloc-notes, conçue pour aider les utilisateurs à découvrir et à se familiariser avec les fonctionnalités les plus récentes et les plus utiles de l'application. En outre, les résultats des fonctionnalités IA "Écrire, Réécrire et Résumer" s'afficheront plus rapidement.
Le Bloc-notes Windows (communément appelé simplement Bloc-notes) est un éditeur de texte simple pour Windows qui permet de créer et de modifier des documents en texte brut. Il a été lancé pour la première fois en 1983 afin de commercialiser la souris d'ordinateur sous MS-DOS. En mars 2024, Microsoft a apporté une mise à jour significatives à Notepad. Parmi les nouveautés, Notepad intégrait enfin un vérificateur orthographique, une fonctionnalité attendue depuis longtemps. En outre, la mise à jour apportait l'autocorrection, une interface améliorée avec des onglets et le mode sombre.
Récemment, Microsoft a annoncé de nouvelles mises à jour à Bloc-notes. Cette nouvelle version étend la prise en charge du formatage léger pour inclure des fonctionnalités supplémentaires de syntaxe Markdown. Cela inclut le formatage barré et les listes imbriquées. Pour commencer, explorez ces nouvelles options dans la barre d'outils de formatage, les raccourcis clavier ou en modifiant directement la syntaxe Markdown.
Microsoft introduit également une nouvelle expérience d'accueil dans le Bloc-notes, conçue pour aider les utilisateurs à découvrir et à se familiariser avec les fonctionnalités les plus récentes et les plus utiles de l'application. Cette boîte de dialogue offre un aperçu rapide des possibilités du Bloc-notes et constitue un point de départ utile pour les nouveaux utilisateurs comme pour les utilisateurs réguliers. Vous pouvez la fermer à tout moment et la rouvrir plus tard en cliquant sur l'icône en forme de mégaphone dans le coin supérieur droit de la barre d'outils.
Enfin, cette mise à jour étend la prise en charge du streaming des résultats pour les fonctionnalités de texte IA. Qu'ils soient générés localement ou dans le cloud, les résultats des fonctionnalités Écrire, Réécrire et Résumer s'afficheront plus rapidement, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réponse complète, ce qui vous permettra d'interagir plus tôt avec l'aperçu. Pour utiliser les fonctionnalités Écrire, Réécrire et Résumer dans le Bloc-notes, vous devez vous connecter avec votre compte Microsoft.
Cette mise à jour intervient alors qu'en décembre 2025, Microsoft avait introduit des fonctionnalités basées sur l'IA générative. L'utilisation des fonctions d'intelligence artificielle du Bloc-notes nécessite que l'utilisateur se connecte à un compte Microsoft ou à un compte Microsoft 365 Personal ou Microsoft 365 Famille. Il est néanmoins possible den faire usage sans compte Microsoft ou un abonnement à Microsoft 365. Dans ce cas, lutilisateur ne pourra pas faire usage des nouvelles fonctionnalités dIA. Pourtant, la simplicité du Bloc-notes et son approche ont été la marque de sa popularité durable. Mais avec l'ajout de l'IA, le débat s'intensifie : même les outils les plus basiques devraient-ils être assortis d'un paywall lorsqu'ils sont améliorés par une IA avancée ?
Source : Annonce de Microsoft
