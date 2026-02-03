Windows 8 et Surface RT parmi les pires échecs de l'histoire de Microsoft, mais l'ancien patron de la division a négocié une sortie à 14 millions de dollars avec l'aide de Jeffrey Epstein

Un départ tumultueux après Windows 8 et Surface RT

Un rôle inattendu de Jeffrey Epstein dans une négociation de sortie

Chronologie reconstituée à partir des documents et de la presse

Réactions et zones dombre

Jeffrey Edward Epstein (1953-2019) était un financier américain et un intermédiaire influent évoluant dans les cercles du pouvoir économique, politique et académique. Officiellement présenté comme gestionnaire de fortune, il na jamais dirigé de fonds clairement identifié et tirait principalement son influence de son réseau de relations de haut niveau.Condamné en 2008 en Floride pour des faits dagressions sexuelles sur mineures dans le cadre dun accord judiciaire controversé, il a néanmoins continué pendant des années à fréquenter des dirigeants dentreprise, des responsables politiques et des figures de la Silicon Valley.Arrêté en 2019 par les autorités fédérales américaines pour trafic sexuel de mineures, il est mort la même année en détention dans des circonstances officiellement qualifiées de suicide. Les documents judiciaires rendus publics depuis, souvent désignés comme les « Epstein Files », ont mis en lumière lampleur de ses connexions, sans que la simple mention dun nom nimplique automatiquement une responsabilité pénale.Dans laffaire liée à Microsoft et à Steven Sinofsky, Epstein apparaît comme un conseiller officieux et un facilitateur, illustrant la porosité entre réseaux dinfluence, argent et gouvernance dans certaines sphères de la tech américaine.Steven Sinofsky, ingénieur logiciel et dirigeant respecté chez Microsoft depuis les années 2000, était à la tête de la division Windows depuis 2009. Il a dirigé lentreprise durant un tournant stratégique majeur : le lancement de Windows 8 et de la tablette Surface RT, qui devait concurrencer liPad dApple. Ces produits, dans lesquels Microsoft avait pourtant lourdement investis, se sont soldés par un échec commercial partiel et des pertes importantes.La célébration initiale sest rapidement transformée en crise : des ventes décevantes, des critiques internes acerbes et une stratégie de commercialisation incertaine ont créé de profondes frictions dans lentreprise. Quelques semaines après la sortie de Windows 8 et de la Surface RT, Sinofsky a quitté Microsoft en novembre 2012 dans des conditions qui ont longtemps semblé floues.Ce quont révélé les Epstein Files, cest que Jeffrey Epstein na pas seulement été présent dans des cercles sociaux ou académiques, mais quil a également servi de conseiller et dagent de liaison dans une transaction dun tout autre ordre : la négociation de la séparation professionnelle de Sinofsky avec Microsoft.Les courriels échangés entre l'ancien directeur de Windows, Steven Sinofsky, et Jeffrey Epstein, publiés vendredi par le ministère américain de la Justice, semblent montrer que Sinofsky sollicitait constamment les conseils d'Epstein alors qu'il négociait son départ surprise de Microsoft en novembre 2012, lui transmettant des courriels presque en temps réel au fur et à mesure que les discussions progressaient. Sinofsky semble également avoir rémunéré Epstein pour son aide à la fin du processus et s'être tourné vers lui pour trouver un nouvel emploi chez Apple ou Samsung, selon les e-mails.Les mêmes courriels révèlent que, dans les semaines qui ont suivi le départ de Sinofsky de Microsoft, une personne surnommée « poops » a averti Epstein que Sinofsky avait « envoyé plusieurs courriels indiquant qu'il allait se suicider », après que la nouvelle de son poste d'enseignant à la Harvard Business School ait soulevé de nouvelles questions sur la nature de son départ de Microsoft. Sinofsky semblait contrarié par les questions concernant son éventuel licenciement. Quelques mois plus tard, dans un e-mail adressé à Epstein, Sinofsky s'est également inquiété du fait que son accord avec Microsoft donnait l'impression qu'il avait été licencié.Lautomne 2012 sert de décor. Windows 8 vient de sortir, et la stratégie « tout tactile » fracture déjà lécosystème PC. En parallèle, Surface RT (vitrine du virage matériel de Microsoft) patine commercialement, et le doute gagne jusquau sommet. Dans un échange interne (que Sinofsky a transmis plus tard à Epstein), Steve Ballmer reçoit une alerte sur un risque de fiasco public autour de Surface RT, signal qui cristallise à la fois léchec produit et lurgence politique interne.Le 12 novembre 2012, le départ de Sinofsky est annoncé. À lépoque, la presse parle dun « push-out » sans parvenir à trancher entre départ volontaire, divergence stratégique et lutte de pouvoir. Des archives de presse généraliste situent déjà lévénement comme un séisme interne au moment même où Windows 8 arrive en magasin.Cest dans la séquence qui suit que les e-mails nouvellement rendus publics deviennent explosifs. Sinofsky échange avec Jeffrey Epstein sur la négociation de sortie, lévolution des termes, et sa stratégie face à ce quil perçoit comme des contraintes imposées par Microsoft (notamment sur sa capacité à parler publiquement et à interagir avec danciens collègues). Les messages décrivent un suivi quasi « temps réel » de la négociation, et lenvoi à Epstein déléments internes, y compris des correspondances de direction.Début juillet 2013, laccord se matérialise. La presse spécialisée rapporte alors un « Retirement Agreement » valorisé à plus de 14 millions de dollars en actions et rémunérations différées, assorti de clauses classiques de séparation à ce niveau : non-concurrence, confidentialité, non-dénigrement, restrictions sur certains concurrents. Financial Times confirme aussi la substance de laccord à lépoque via les sources au sein de lentreprise.En fait, Microsoft a initialement proposé 5 millions de dollars à Sinofsky pour un accord de non-concurrence, mais la société était prête à payer encore plus si Sinofsky acceptait de ne pas « communiquer avec les employés de Microsoft au sujet de la rémunération, de la stratégie commerciale et de certaines autres questions », selon un courriel de Scott D. Price, un avocat spécialisé dans la rémunération des cadres supérieurs engagé par Sinofsky. L'e-mail indiquait également que Microsoft souhaitait empêcher Sinofsky de publier « toute information concernant Microsoft qu'ils jugeraient désagréable ».Epstein a conseillé à Sinofsky de continuer à réclamer un règlement de 20 millions de dollars, ce qui a donné lieu à des mois de négociations jusqu'à ce que Microsoft accepte finalement la somme de 14 millions de dollars en juillet 2013. Au cours des mois précédents, Sinofsky avait également émis l'hypothèse que Microsoft s'inquiétait de le voir recruter d'autres employés de Windows et que Ballmer lui reprochait l'échec de Windows 8. À un moment donné en mai 2013, selon les courriels, Sinofsky a déclaré à Epstein que Microsoft avait appelé des journalistes pour leur demander s'ils lui avaient parlé récemment.Quelques semaines plus tard, lardoise Surface RT devient officielle : Microsoft annonce une dépréciation denviron 900 millions de dollars liée aux stocks et à la performance de la gamme. Les documents ressortis aujourdhui donnent une lecture plus continue de cette période : un produit vacille, une ligne hiérarchique séchauffe, et la sortie du patron Windows se négocie dans une atmosphère de crise.Enfin, les échanges ne sarrêtent pas au « deal ». Toujours selon les documents rendus publics, la relation SinofskyEpstein se prolonge au moins jusquen 2017, avec des discussions sur des opportunités et des mises en relation dans lindustrie. D'autres documents indiquent même quEpstein a tenté dorganiser, et aurait possiblement obtenu, une rencontre entre Sinofsky et Tim Cook, en toile de fond dhypothèses autour dun projet impliquant Scott Forstall. Cook semblait inquiet à l'idée que Sinofsky crée une entreprise avec Scott Forstall, l'ancien cadre d'Apple qui avait été évincé après l'échec d'Apple Maps. Les deux hommes se sont finalement entretenus en mai 2013 et ont convenu de rester en contact au sujet d'éventuelles opportunités chez Apple.Contacté pour commentaires...