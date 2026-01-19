Laffaire aurait pu rester cantonnée à un bogue technique de plus, rapidement corrigé. Mais cette fois, les symptômes touchent au cur même de lexpérience utilisateur. Un système dexploitation qui ne séteint plus normalement, ou qui bloque à lécran de connexion, cesse tout simplement de remplir sa mission première. Pour les particuliers, cela se traduit par de la frustration et des manipulations risquées comme larrêt forcé. Pour les entreprises, cest un scénario autrement plus critique, avec des postes immobilisés, des utilisateurs bloqués et des équipes IT mises sous pression.
C'est dans une notification publiée sur son tableau de bord Windows Release Health que Microsoft a confirmé que certains PC fonctionnant sous Windows 11 23H2 pouvaient ne pas s'éteindre correctement après l'installation des dernières mises à jour de sécurité. Au lieu de se mettre en veille ou en veille prolongée, les machines concernées restent obstinément allumées, vidant leurs batteries et ignorant l'arrêt, comme si elles avaient leur propre volonté et ne voulaient pas connaître une inexistence temporaire.
Le problème est lié à Secure Launch, une fonctionnalité censée renforcer la chaîne de confiance au démarrage en sappuyant sur lUEFI et la virtualisation. Sur le papier, lapproche est louable. Dans la pratique, elle illustre une tendance inquiétante : chaque nouvelle brique de sécurité ajoutée au socle Windows semble augmenter la probabilité deffets de bord imprévisibles.
Microsoft lance une mise à jour « out of band »
Dans lécosystème Microsoft, une mise à jour dite « out of band » désigne un correctif publié en dehors du cycle habituel de mises à jour. Pour Windows, ce cycle est bien connu des professionnels de linformatique : le Patch Tuesday, organisé une fois par mois, généralement le deuxième mardi, durant lequel sont diffusés les correctifs de sécurité et de stabilité.
Une mise à jour « out of band » rompt volontairement avec cette cadence. Elle est déclenchée lorsquun problème est jugé trop critique pour attendre le prochain Patch Tuesday, que ce soit en raison dune faille de sécurité activement exploitée ou, comme récemment avec Windows 11, dun bug bloquant qui affecte le fonctionnement normal des postes.
Le recours à une mise à jour hors bande est en soi un message fort. Il signifie que léditeur reconnaît un risque immédiat, soit pour la sécurité, soit pour la continuité de service. Dans le cas des incidents récents sur Windows 11, limpossibilité déteindre correctement des machines ou de se connecter à un compte utilisateur rendait lattente du prochain cycle mensuel tout simplement inacceptable.
Contrairement aux mises à jour mensuelles planifiées, les « out of band » sont souvent perçues comme des rustines durgence. Elles corrigent un problème précis, parfois au prix dune vision plus globale de la stabilité du système. Leur objectif nest pas daméliorer lOS dans son ensemble, mais de stopper une hémorragie, quelle soit opérationnelle ou sécuritaire.
Lexistence même de mises à jour « out of band » met en lumière les limites du modèle de mise à jour continue. Plus les systèmes deviennent complexes, plus le risque dintroduire des régressions critiques augmente. Ces correctifs hors calendrier sont donc à la fois indispensables et révélateurs : indispensables pour réparer vite, révélateurs dun équilibre fragile entre sécurité, rapidité et fiabilité.
LOOB comme aveu de faiblesse
La décision de publier une mise à jour « out of band » nest jamais anodine. Elle revient à admettre que le cycle normal de correctifs nest plus suffisant pour contenir les dégâts. Microsoft a dû réagir rapidement face à des dysfonctionnements bloquants, mais cette réactivité masque mal le problème de fond. Pourquoi des mises à jour de sécurité, supposées être parmi les plus critiques et les plus testées, peuvent-elles casser des fonctions aussi basiques que larrêt ou la connexion à un compte utilisateur ?
Pour les responsables informatiques, ces correctifs hors cycle sont une source supplémentaire de complexité. Ils arrivent sans prévenir, perturbent les calendriers de maintenance et obligent parfois à déployer en urgence des correctifs qui nont pas bénéficié du même recul que les mises à jour mensuelles classiques.
Envoyé par Microsoft
Ce n'est pas le seul problème qui se cache dans le lot de correctifs Patch Tuesday de janvier
Microsoft a également été contraint de reconnaître un autre problème : les profils de compte POP Outlook classiques peuvent se bloquer ou se figer après l'installation des correctifs de ce mois-ci, ce qui nous rappelle une fois de plus que si les bogues corrigés peuvent être invisibles, ceux qui sont introduits peuvent être douloureusement évidents.
L'avis est assez vague, Microsoft déclarant :
« Après la mise à jour de Windows 11 vers KB5074109 le 13 janvier 2026, les utilisateurs disposant de profils de compte POP Outlook signalent que Outlook ne se ferme pas correctement. Cela signifie que Outlook ne redémarre pas après sa fermeture.
« De plus, certains utilisateurs signalent des problèmes de blocage ou de gel de Outlook.
« Il s'agit d'un problème émergent, et nous ne disposons pas encore de tous les symptômes, mais nous mettrons à jour cette rubrique dès que nous en saurons davantage. »
Le Patch Tuesday a pour but de combler les failles de sécurité, dont certaines sont graves, et il est rarement judicieux de ne pas installer les mises à jour. Mais une fois de plus, une série de correctifs est arrivée avec des effets secondaires allant de l'irritant au perturbateur, selon le degré de confiance que vous accordez à votre système pour se comporter de manière prévisible lorsqu'on lui demande de s'éteindre.
Un coût caché pour les entreprises et les administrations
Pour les organisations, ce type dincident a un coût bien réel. Temps passé à diagnostiquer, à communiquer avec les utilisateurs, à appliquer des contournements temporaires ou à déployer des correctifs durgence. Dans certains environnements sensibles, notamment industriels ou administratifs, limpossibilité déteindre correctement des machines peut également poser des problèmes de conformité ou de sécurité physique.
À long terme, ces épisodes érodent la confiance dans le modèle de mise à jour continue de Windows. De plus en plus dentreprises adoptent des stratégies de gel partiel des correctifs, retardant leur déploiement malgré les risques de sécurité, simplement pour préserver la stabilité de leurs systèmes.
Windows 11, une complexité devenue incontrôlable ?
Cet épisode sinscrit dans une série déjà longue dincidents liés aux mises à jour de Windows 11. À mesure que lOS intègre des mécanismes avancés de sécurité, dIA, de virtualisation et de télémétrie, sa surface de complexité explose. Chaque correctif agit comme une pièce déplacée dans un édifice devenu extrêmement fragile, où une modification localisée peut provoquer des réactions en chaîne.
Le discours officiel met en avant la nécessité de protéger les utilisateurs contre des menaces toujours plus sophistiquées. Pourtant, la sécurité perd une grande partie de son sens lorsquelle compromet la disponibilité du système. Un poste parfaitement sécurisé mais inutilisable nest pas une victoire technologique, cest un échec opérationnel.
Windows 11 : Microsoft admet que presque toutes les fonctionnalités principales de son OS sont défectueuses
Microsoft a été critiqué par Nvidia, car son Patch Tuesday d'alors entraînait des problèmes de performances dans les jeux. Le fabricant de GPU a publié un pilote de correction d'urgence pour résoudre ces problèmes.
Cette annonce fait suite à la vive réaction négative à laquelle le responsable Windows de la société a récemment été confronté en raison de l'évolution du système d'exploitation vers un OS agentique.
Tout cet enchainement d'évènements a peut-être contribué à ce que Microsoft reconnaisse publiquement que plusieurs fonctionnalités centrales de Windows 11 sont gravement défaillantes. Cet aveu rare met en lumière un ensemble de dysfonctionnements profonds touchant le cur même de lOS : le Shell, linterface, les modules XAML et divers processus qui structurent lexpérience utilisateur. Pour les professionnels de linformatique, cette situation soulève des inquiétudes majeures quant à la stabilité du système, à la gestion de parc et à la stratégie de mise à jour.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un explorateur de fichiers instable, la barre des tâches qui cesse de répondre, les Paramètres système qui ne saffichent plus, des erreurs dinitialisation de ShellHost ou de StartMenuExperienceHost, voire des crashs répétés dExplorer.exe.
Dans certains scénarios, linterface se retrouve dans un état inutilisable dès la première connexion de lutilisateur. Les environnements non persistants par exemple les solutions VDI utilisées en entreprise sont particulièrement touchés. Ce pattern suggère que le problème ne se situe pas uniquement dans linterface, mais bien dans le chemin de provisioning des applications essentielles au cur de Windows.
Envoyé par Microsoft
Une mise à jour Windows a endommagé le bouton de connexion : Microsoft recommande de cliquer à l'endroit où il se trouvait auparavant
Microsoft a admis que la mise à jour KB5064081, qui ne concerne pas la sécurité, présente un problème qui rendra un peu plus difficile la connexion à votre ordinateur à l'aide de votre mot de passe. Selon...
