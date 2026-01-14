RemoveWindowsAI : le script qui promet un Windows 11 25H2 débarrassé de Copilot, Recall et de l'IA imposée par Microsoft, redonnant le contrôle aux utilisateurs

Microsoft assume cette orientation en posant les bases de l'IA agentique dans son système d'exploitation, poussant Windows 11 vers un futur où lIA devient un acteur autonome du système, capable dexécuter des tâches pour lutilisateur, dinteragir avec les dossiers, dautomatiser des workflows, de gérer des actions du quotidien. Mais pour une partie croissante des utilisateurs, cette vision nest ni souhaitée ni acceptée.
C'est dans ce contexte qu'a été développé RemoveWindowsAI, un script open-source disponible sur GitHub, qui permet de retirer en profondeur Copilot, Recall et consorts de Windows 11 25H2.
Microsoft pousse les fonctionnalités dIA dans Windows 11 plus loin que jamais. Dans la version 25H2 (lancée fin 2025), le système a accumulé les ajouts dIA au point que certains utilisateurs hésitent carrément à effectuer la mise à jour. Lobjectif avoué de Microsoft est de faire de Windows un « OS agentique », cest-à-dire un système capable dagir de lui-même de façon intelligente pour aider lutilisateur, bien que l'entreprise reconnaisse qu'elle s'accompagne de risque comme l'installation de logiciels malveillants sur votre ordinateur.
Concrètement, cela sest traduit par plusieurs nouveautés :
Windows Copilot : un assistant virtuel intégré à lOS, accessible via une icône dans la barre des tâches. Copilot se présente comme un volet de discussion latéral, propulsé par les technologies Bing Chat, capable de répondre à vos questions en langage naturel, dexécuter certaines actions sur le PC (modifier un réglage, résumer un document, ouvrir une application), ou de sintégrer à dautres logiciels (par ex. plugins Office). Cest une sorte de chatbot omniprésent dans Windows. Microsoft le met en avant comme un copilote intelligent pour faciliter vos tâches quotidiennes.
Recall : une fonctionnalité plus discrète mais tout aussi ambitieuse. Recall enregistre périodiquement des captures décran de votre bureau et des fenêtres actives, afin de bâtir un historique visuel dans lequel vous pourrez effectuer des recherches plus tard. Par exemple, si vous avez vu passer une recette de cuisine ou un article dans la journée mais ne vous rappelez plus où, Recall permettrait de retrouver linformation en recherchant un mot-clé lié (il indexe le texte et les images affichées). Cest en quelque sorte un journal automatique de vos activités à lécran, couplé à des fonctions de recherche intelligente.
Mais aussi d'autres fonctions IA intégrées : Windows 11 25H2 multiplie les petites touches dIA un peu partout. Input Insights analyse votre frappe au clavier et vos déplacements de souris pour améliorer les prédictions ou suggestions lors de la saisie. Lapplication Paint intègre un générateur dimages par IA (« Image Creator ») pour créer des visuels à partir dune description textuelle. Notepad (Bloc-notes) gagne un bouton « Rewrite » (réécriture assistée par IA) permettant de reformuler du texte automatiquement. Microsoft Edge affiche un panneau « Copilot » (qui nest autre quun Bing Chat contextuel) dans le navigateur par défaut. Windows propose aussi des AI Actions contextuelles (par exemple, copier un texte pourrait suggérer via lIA une action comme traduire ce texte). Enfin, des services système en arrière-plan prennent en charge ces capacités : on peut citer AI Fabric, un service Windows gérant lexécution des modèles dIA, ou encore des effets vidéo/son basés sur lIA (pour la webcam ou le micro, via Windows Studio Effects comme le floutage darrière-plan, lalignement du regard, la suppression de bruit, etc.).
Toutes ces nouveautés témoignent de la volonté de Microsoft de faire entrer lIA dans lexpérience Windows. Copilot saffiche dès la barre des tâches et sinvite dans les paramètres ou le menu contextuel, Recall tourne en tâche de fond pour capturer ce que vous faites, et diverses options « intelligentes » émergent dans vos applications favorites. Cependant, cette déferlante dIA ne fait pas lunanimité
Inquiétudes du public : vie privée, ressources et intrusivité
Lajout dIA un peu partout dans Windows 11 a suscité des réactions mitigées. Certes, certains utilisateurs apprécient lidée dun assistant intégré ou dun OS plus intelligent. Mais de nombreuses voix expriment des inquiétudes légitimes quant à la vie privée, à la consommation de ressources et à lintrusivité de ces fonctions.
Vie privée : la préoccupation majeure
Des fonctionnalités comme Copilot ou Recall soulèvent la question des données collectées et enregistrées. Copilot, pour formuler ses réponses ou exécuter des commandes, peut être amené à envoyer vos requêtes et du contexte vers les serveurs de Microsoft (via Bing et le cloud Azure) ce qui fait craindre à certains une collecte indirecte de données personnelles ou sensibles.
Surtout, la fonctionnalité Recall inquiète énormément. Même si Microsoft affirme que tout le traitement est local, Recall prend des captures décran régulières de tout ce qui saffiche sur votre moniteur. Cela signifie quune base de données dimages de vos activités est stockée sur votre PC pour être indexée et recherchée. On y retrouverait potentiellement vos sessions bancaires, conversations privées, documents confidentiels, etc.. Pour de nombreux utilisateurs soucieux de sécurité, conserver un tel historique visuel est un risque inacceptable un véritable « journal intime numérique » qui, sil était compromis, dévoilerait beaucoup trop dinformations personnelles.
Microsoft a intégré quelques garde-fous (chiffrement de la base de snapshots, verrouillage par Windows Hello, filtrage des contenus sensibles comme mots de passe), mais cela ne suffit pas à rassurer les sceptiques. Par principe, lidée même que « Windows enregistre tout ce que je fais » est perçue comme intrusive et attentatoire à la vie privée.
Ressources système : ajouter de lIA a un coût en performances
Les services comme AI Fabric et consorts tournent en tâche de fond en consommant du CPU et de la mémoire vive pour analyser en continu vos actions ou préparer les modèles dIA. Sur des machines modestes (ou simplement pour ceux qui veulent allouer leurs ressources aux logiciels quils utilisent vraiment), cet alourdissement du système est malvenu.
Des témoignages indiquent quune fois les composants dIA retirés, on observe une baisse notable de lusage mémoire et moins de pics de CPU en arrière-plan. En traitant ces fonctions dIA comme du bloatware (logiciels indésirables) et en les supprimant, Windows redevient plus léger et fluide, avec les ressources à nouveau consacrées aux applications de lutilisateur.
Intrusivité et expérience utilisateur
Au-delà des aspects techniques, certains utilisateurs rejettent ces fonctionnalités pour des raisons philosophiques ou pratiques. Ils considèrent que leur expérience « classique » de Windows est dégradée par des ajouts dont ils nont pas besoin. Par exemple, Copilot ajoute une icône permanente et peut apparaître via des raccourcis involontaires, ce qui est perçu comme du parasitage visuel et fonctionnel. De même, lintégration de lIA dans des applications simples (Paint, Notepad) encombre linterface de boutons ou de menus liés à des services en ligne alors que lon souhaite juste dessiner ou éditer du texte simplement.
Enfin, le fait que Microsoft ne fournisse aucun bouton global pour désactiver toute lIA agace beaucoup dutilisateurs traditionnels. Certes, on peut désactiver certaines options une par une (par ex. on peut théoriquement éteindre Recall dans les réglages, ou ne pas utiliser Copilot, etc.), mais il nexiste pas de moyen simple « officiel » de tout couper en une fois. Pire, de nombreux composants reviennent activés après les mises à jour Windows, même si on les avait désactivés manuellement. Cette impression de ne pas avoir le contrôle de son propre système renforce le rejet dune partie du public.
Face à ces critiques, quelques utilisateurs envisagent des mesures radicales
Rester sur Windows 10 pour éviter « l'AI-ification » de Windows 11, voire basculer vers Linux pour retrouver un environnement sans ces fioritures. Cependant, quitter Windows nest pas une solution viable pour tous en raison de la compatibilité logicielle, des habitudes, etc. (migrer sous Linux comporte son lot de compromis). Beaucoup préfèrent donc « nettoyer » Windows 11 de ses éléments indésirables afin de profiter du meilleur des deux mondes : garder Windows pour ses applications, sans les fonctions dIA jugées superflues ou risquées.
Cest dans ce contexte quun développeur indépendant a créé RemoveWindowsAI, un outil pour désactiver complètement lIA intégrée de Windows 11.
RemoveWindowsAI : un script pour un Windows 11 sans IA
RemoveWindowsAI est un script PowerShell gratuit, publié sur GitHub par un développeur sous le pseudonyme zoicware, qui vise à supprimer lensemble des fonctionnalités dIA intégrées à Windows 11 25H2. Comme son nom lindique, cet outil prend pour cible tous les « ajouts IA » récents de Windows et propose de les désactiver ou les enlever proprement. Lobjectif affiché est daméliorer lexpérience utilisateur, la confidentialité et la sécurité, en rendant à lutilisateur le contrôle sur son système.
RemoveWindowsAI se distingue par son approche globale. Là où Microsoft noffre que des commutateurs épars et temporaires (par exemple, Microsoft a indiqué que les administrateurs système disposent désormais du pouvoir de désinstaller Microsoft Copilot sur Windows 11... bien que ce pouvoir s'accompagne de conditions restrictives et peu pratiques), ce script cherche à tout neutraliser dun coup et à empêcher leur retour.
Il combine pour cela plusieurs actions : modifications de clés de registre pour désactiver les fonctionnalités, suppression des applications liées à lIA (y compris celles que Windows ne permet pas normalement de désinstaller), nettoyage des tâches planifiées et des services liés, et même un blocage des mises à jour Windows afin dempêcher la réinstallation future de ces composants. En somme, RemoveWindowsAI est une réponse de la communauté technique pour ceux qui désirent un Windows 11 « classique », dépourvu des couches dIA ajoutées récemment.
Fonctionnalités principales du script
Le script RemoveWindowsAI offre un éventail complet doptions pour traquer et éliminer lIA dans Windows 11 25H2. Parmi ses principales fonctionnalités, on peut citer :
Désactivation des modules IA via le Registre : le script applique des changements dans Windows pour désactiver Copilot et Recall au niveau système (clés de registre, paramètres internes). Il neutralise également Input Insights (collecte de données de frappe), AI Actions (suggestions contextuelles), les intégrations de Copilot dans Edge, la fonction Image Creator dans Paint, les effets vocaux IA de Voice Access, la recherche IA dans les Paramètres, etc.. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à de lintelligence artificielle ajoutée est ciblé.
Désinstallation des applications/packages dIA : RemoveWindowsAI supprime les applications liées à lIA qui sont installées par défaut sur Windows 11. Cela inclut les AppX/MSIX packages de Copilot ou Recall et autres, y compris ceux marqués comme « non désinstallables » par Microsoft. Par exemple, lapplication Copilot elle-même (composant de Windows Shell) ou déventuels modules IA dans Notepad/Paint sont éradiqués. Le script va jusquà purger les packages cachés dans le magasin de composants Windows (CBS), là où résident des paquets système verrouillés.
Nettoyage des services et fichiers : Il supprime le service de fond AI Fabric (pour stopper tout traitement neuronal), désactive les tâches planifiées liées à Recall dans le Planificateur de tâches, et nettoie les fichiers dinstallation ou restes liés aux fonctionnalités IA. Lidée est de supprimer toute trace de ces composants pour quils ne consomment plus de ressources et ne puissent plus se réactiver.
Blocage de la...
