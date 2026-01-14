IdentifiantMot de passe
RemoveWindowsAI : le script qui promet un Windows 11 25H2 débarrassé de Copilot, Recall et de l'IA imposée par Microsoft, redonnant le contrôle aux utilisateurs

Le , par Stéphane le calme
430 commentaires

Windows 11, notamment dans sa version 25H2, intègre de plus en plus de fonctionnalités dintelligence artificielle (IA) directement au cur du système. Des outils comme Windows Copilot (assistant virtuel dans la barre des tâches) ou Recall (historique intelligent de lécran) font leur apparition, aux côtés dautres petites fonctionnalités dopées à lIA disséminées dans les applications (Notepad, Paint, Photos, etc.)

Microsoft assume cette orientation en posant les bases de l'IA agentique dans son système d'exploitation, poussant Windows 11 vers un futur où lIA devient un acteur autonome du système, capable dexécuter des tâches pour lutilisateur, dinteragir avec les dossiers, dautomatiser des workflows, de gérer des actions du quotidien. Mais pour une partie croissante des utilisateurs, cette vision nest ni souhaitée ni acceptée.

C'est dans ce contexte qu'a été développé RemoveWindowsAI, un script open-source disponible sur GitHub, qui permet de retirer en profondeur Copilot, Recall et consorts de Windows 11 25H2.

Microsoft pousse les fonctionnalités dIA dans Windows 11 plus loin que jamais. Dans la version 25H2 (lancée fin 2025), le système a accumulé les ajouts dIA au point que certains utilisateurs hésitent carrément à effectuer la mise à jour. Lobjectif avoué de Microsoft est de faire de Windows un « OS agentique », cest-à-dire un système capable dagir de lui-même de façon intelligente pour aider lutilisateur, bien que l'entreprise reconnaisse qu'elle s'accompagne de risque comme l'installation de logiciels malveillants sur votre ordinateur.

Concrètement, cela sest traduit par plusieurs nouveautés :

Windows Copilot : un assistant virtuel intégré à lOS, accessible via une icône dans la barre des tâches. Copilot se présente comme un volet de discussion latéral, propulsé par les technologies Bing Chat, capable de répondre à vos questions en langage naturel, dexécuter certaines actions sur le PC (modifier un réglage, résumer un document, ouvrir une application), ou de sintégrer à dautres logiciels (par ex. plugins Office). Cest une sorte de chatbot omniprésent dans Windows. Microsoft le met en avant comme un copilote intelligent pour faciliter vos tâches quotidiennes.

Recall : une fonctionnalité plus discrète mais tout aussi ambitieuse. Recall enregistre périodiquement des captures décran de votre bureau et des fenêtres actives, afin de bâtir un historique visuel dans lequel vous pourrez effectuer des recherches plus tard. Par exemple, si vous avez vu passer une recette de cuisine ou un article dans la journée mais ne vous rappelez plus où, Recall permettrait de retrouver linformation en recherchant un mot-clé lié (il indexe le texte et les images affichées). Cest en quelque sorte un journal automatique de vos activités à lécran, couplé à des fonctions de recherche intelligente.

Mais aussi d'autres fonctions IA intégrées : Windows 11 25H2 multiplie les petites touches dIA un peu partout. Input Insights analyse votre frappe au clavier et vos déplacements de souris pour améliorer les prédictions ou suggestions lors de la saisie. Lapplication Paint intègre un générateur dimages par IA (« Image Creator ») pour créer des visuels à partir dune description textuelle. Notepad (Bloc-notes) gagne un bouton « Rewrite » (réécriture assistée par IA) permettant de reformuler du texte automatiquement. Microsoft Edge affiche un panneau « Copilot » (qui nest autre quun Bing Chat contextuel) dans le navigateur par défaut. Windows propose aussi des AI Actions contextuelles (par exemple, copier un texte pourrait suggérer via lIA une action comme traduire ce texte). Enfin, des services système en arrière-plan prennent en charge ces capacités : on peut citer AI Fabric, un service Windows gérant lexécution des modèles dIA, ou encore des effets vidéo/son basés sur lIA (pour la webcam ou le micro, via Windows Studio Effects comme le floutage darrière-plan, lalignement du regard, la suppression de bruit, etc.).

Toutes ces nouveautés témoignent de la volonté de Microsoft de faire entrer lIA dans lexpérience Windows. Copilot saffiche dès la barre des tâches et sinvite dans les paramètres ou le menu contextuel, Recall tourne en tâche de fond pour capturer ce que vous faites, et diverses options « intelligentes » émergent dans vos applications favorites. Cependant, cette déferlante dIA ne fait pas lunanimité


Inquiétudes du public : vie privée, ressources et intrusivité

Lajout dIA un peu partout dans Windows 11 a suscité des réactions mitigées. Certes, certains utilisateurs apprécient lidée dun assistant intégré ou dun OS plus intelligent. Mais de nombreuses voix expriment des inquiétudes légitimes quant à la vie privée, à la consommation de ressources et à lintrusivité de ces fonctions.

Vie privée : la préoccupation majeure

Des fonctionnalités comme Copilot ou Recall soulèvent la question des données collectées et enregistrées. Copilot, pour formuler ses réponses ou exécuter des commandes, peut être amené à envoyer vos requêtes et du contexte vers les serveurs de Microsoft (via Bing et le cloud Azure)  ce qui fait craindre à certains une collecte indirecte de données personnelles ou sensibles.

Surtout, la fonctionnalité Recall inquiète énormément. Même si Microsoft affirme que tout le traitement est local, Recall prend des captures décran régulières de tout ce qui saffiche sur votre moniteur. Cela signifie quune base de données dimages de vos activités est stockée sur votre PC pour être indexée et recherchée. On y retrouverait potentiellement vos sessions bancaires, conversations privées, documents confidentiels, etc.. Pour de nombreux utilisateurs soucieux de sécurité, conserver un tel historique visuel est un risque inacceptable  un véritable « journal intime numérique » qui, sil était compromis, dévoilerait beaucoup trop dinformations personnelles.

Microsoft a intégré quelques garde-fous (chiffrement de la base de snapshots, verrouillage par Windows Hello, filtrage des contenus sensibles comme mots de passe), mais cela ne suffit pas à rassurer les sceptiques. Par principe, lidée même que « Windows enregistre tout ce que je fais » est perçue comme intrusive et attentatoire à la vie privée.

Ressources système : ajouter de lIA a un coût en performances

Les services comme AI Fabric et consorts tournent en tâche de fond en consommant du CPU et de la mémoire vive pour analyser en continu vos actions ou préparer les modèles dIA. Sur des machines modestes (ou simplement pour ceux qui veulent allouer leurs ressources aux logiciels quils utilisent vraiment), cet alourdissement du système est malvenu.

Des témoignages indiquent quune fois les composants dIA retirés, on observe une baisse notable de lusage mémoire et moins de pics de CPU en arrière-plan. En traitant ces fonctions dIA comme du bloatware (logiciels indésirables) et en les supprimant, Windows redevient plus léger et fluide, avec les ressources à nouveau consacrées aux applications de lutilisateur.

Intrusivité et expérience utilisateur

Au-delà des aspects techniques, certains utilisateurs rejettent ces fonctionnalités pour des raisons philosophiques ou pratiques. Ils considèrent que leur expérience « classique » de Windows est dégradée par des ajouts dont ils nont pas besoin. Par exemple, Copilot ajoute une icône permanente et peut apparaître via des raccourcis involontaires, ce qui est perçu comme du parasitage visuel et fonctionnel. De même, lintégration de lIA dans des applications simples (Paint, Notepad) encombre linterface de boutons ou de menus liés à des services en ligne alors que lon souhaite juste dessiner ou éditer du texte simplement.

Enfin, le fait que Microsoft ne fournisse aucun bouton global pour désactiver toute lIA agace beaucoup dutilisateurs traditionnels. Certes, on peut désactiver certaines options une par une (par ex. on peut théoriquement éteindre Recall dans les réglages, ou ne pas utiliser Copilot, etc.), mais il nexiste pas de moyen simple « officiel » de tout couper en une fois. Pire, de nombreux composants reviennent activés après les mises à jour Windows, même si on les avait désactivés manuellement. Cette impression de ne pas avoir le contrôle de son propre système renforce le rejet dune partie du public.

Face à ces critiques, quelques utilisateurs envisagent des mesures radicales

Rester sur Windows 10 pour éviter « l'AI-ification » de Windows 11, voire basculer vers Linux pour retrouver un environnement sans ces fioritures. Cependant, quitter Windows nest pas une solution viable pour tous  en raison de la compatibilité logicielle, des habitudes, etc. (migrer sous Linux comporte son lot de compromis). Beaucoup préfèrent donc « nettoyer » Windows 11 de ses éléments indésirables afin de profiter du meilleur des deux mondes : garder Windows pour ses applications, sans les fonctions dIA jugées superflues ou risquées.

Cest dans ce contexte quun développeur indépendant a créé RemoveWindowsAI, un outil pour désactiver complètement lIA intégrée de Windows 11.


RemoveWindowsAI : un script pour un Windows 11 sans IA

RemoveWindowsAI est un script PowerShell gratuit, publié sur GitHub par un développeur sous le pseudonyme zoicware, qui vise à supprimer lensemble des fonctionnalités dIA intégrées à Windows 11 25H2. Comme son nom lindique, cet outil prend pour cible tous les « ajouts IA » récents de Windows et propose de les désactiver ou les enlever proprement. Lobjectif affiché est daméliorer lexpérience utilisateur, la confidentialité et la sécurité, en rendant à lutilisateur le contrôle sur son système.

RemoveWindowsAI se distingue par son approche globale. Là où Microsoft noffre que des commutateurs épars et temporaires (par exemple, Microsoft a indiqué que les administrateurs système disposent désormais du pouvoir de désinstaller Microsoft Copilot sur Windows 11... bien que ce pouvoir s'accompagne de conditions restrictives et peu pratiques), ce script cherche à tout neutraliser dun coup et à empêcher leur retour.

Il combine pour cela plusieurs actions : modifications de clés de registre pour désactiver les fonctionnalités, suppression des applications liées à lIA (y compris celles que Windows ne permet pas normalement de désinstaller), nettoyage des tâches planifiées et des services liés, et même un blocage des mises à jour Windows afin dempêcher la réinstallation future de ces composants. En somme, RemoveWindowsAI est une réponse de la communauté technique pour ceux qui désirent un Windows 11 « classique », dépourvu des couches dIA ajoutées récemment.

Fonctionnalités principales du script

Le script RemoveWindowsAI offre un éventail complet doptions pour traquer et éliminer lIA dans Windows 11 25H2. Parmi ses principales fonctionnalités, on peut citer :

Désactivation des modules IA via le Registre : le script applique des changements dans Windows pour désactiver Copilot et Recall au niveau système (clés de registre, paramètres internes). Il neutralise également Input Insights (collecte de données de frappe), AI Actions (suggestions contextuelles), les intégrations de Copilot dans Edge, la fonction Image Creator dans Paint, les effets vocaux IA de Voice Access, la recherche IA dans les Paramètres, etc.. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à de lintelligence artificielle ajoutée est ciblé.

Désinstallation des applications/packages dIA : RemoveWindowsAI supprime les applications liées à lIA qui sont installées par défaut sur Windows 11. Cela inclut les AppX/MSIX packages de Copilot ou Recall et autres, y compris ceux marqués comme « non désinstallables » par Microsoft. Par exemple, lapplication Copilot elle-même (composant de Windows Shell) ou déventuels modules IA dans Notepad/Paint sont éradiqués. Le script va jusquà purger les packages cachés dans le magasin de composants Windows (CBS), là où résident des paquets système verrouillés.

Nettoyage des services et fichiers : Il supprime le service de fond AI Fabric (pour stopper tout traitement neuronal), désactive les tâches planifiées liées à Recall dans le Planificateur de tâches, et nettoie les fichiers dinstallation ou restes liés aux fonctionnalités IA. Lidée est de supprimer toute trace de ces composants pour quils ne consomment plus de ressources et ne puissent plus se réactiver.

Blocage de la...
430 commentaires
popo
Avatar de popo
Le 14/01/2026 à 10:02
Le 14/01/2026 à 10:02
C'est bien gentil.
Mais ce script a-t-il été vérifié ?
A moins d'être un spécialiste de Power Shell et de Windows, il me parait dangereux de faire confiance à un tel script.
1  0 
ext_3125
Avatar de ext_3125
Le 14/01/2026 à 10:31
Le 14/01/2026 à 10:31
D'accord avec @popo.

Le problème est de savoir jusqu'à quelle profondeur dans le gestionnaire de fichier et le navigateur web edge, µ$ a-t-il intégrer son Imbécilité Artificielle ?
(
voir les articles :

)

Il faudra espérer que cet outil ne casse pas le système et les applications en désactivant l'empêcheur de tourner en rond qu'est Copilot.
0  0 

 