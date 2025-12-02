Cette situation illustre à quel point lécosystème Windows continue dêtre fragilisé par des mises à jour imprévisibles, parfois mal testées, et dont les effets se font sentir dans les scénarios dusage les plus basiques.
Contexte
Le dysfonctionnement touche le bouton ou licône permettant dafficher le champ de saisie du mot de passe. Pour beaucoup dutilisateurs, lécran reste bloqué sur la sélection de session, sans moyen visible de taper le mot de passe. Pourtant, lélément est bel et bien présent mais il ne saffiche plus.
Le problème découle dun patch destiné à améliorer la sécurité et la fiabilité du système. Une fois déployé, il modifie la couche daffichage de lécran de connexion et engendre un conflit qui masque licône. Lutilisateur se retrouve alors face à une interface apparemment figée, alors que la solution consiste à cliquer à laveugle à un emplacement supposé.
Cette situation a été rapidement confirmée par Microsoft, qui a reconnu le bug mais a proposé un contournement minimaliste, en attendant un correctif.
Les utilisateurs du canal Insider ont détecté ce bug avant qu'il ne se généralise
Microsoft a admis que la mise à jour KB5064081, qui ne concerne pas la sécurité, présente un problème qui rendra un peu plus difficile la connexion à votre ordinateur à l'aide de votre mot de passe. Selon le support technique de Microsoft, l'un des problèmes connus de cette mise à jour est que « l'icône du mot de passe peut être manquante ou invisible dans les options de connexion de l'écran de verrouillage ». Même si le bouton a disparu, vous pouvez toujours vous connecter à l'aide d'un mot de passe en cliquant sur l'espace vide où le bouton devrait se trouver, et le champ du mot de passe apparaîtra.
Il ne s'agit pas d'un problème critique de sécurité ou de performance, d'autant plus qu'il n'affecte que l'interface utilisateur de Windows. De plus, il fait partie d'une mise à jour préliminaire, ce qui signifie que seuls les utilisateurs du canal préliminaire devaient être concernés. Il n'en reste pas moins que cela est gênant pour ces utilisateurs, en particulier si vous avez oublié votre code PIN pour Windows Hello et que vous ne savez plus comment saisir votre mot de passe. Microsoft a déclaré qu'il « travaillait déjà à la résolution de ce problème et fournirait des informations dès qu'elles seraient disponibles ».
Les mises à jour Windows sont destinées à corriger les problèmes de sécurité, les bogues et à proposer de nouvelles fonctionnalités, mais si vous modifiez un système d'exploitation complexe tel que Windows 11, vous risquez de causer d'autres dysfonctionnements si vous ne faites pas attention. En effet, Microsoft a publié un correctif d'urgence le mois dernier après que cette mise à jour ait empêché les utilisateurs d'utiliser le clavier et la souris dans l'environnement de récupération Windows.
Lembarras dun correctif improvisé
La réponse de Microsoft a été perçue comme un aveu de faiblesse en matière de qualité logicielle. Conseiller officiellement aux utilisateurs de « cliquer sur une zone vide » pour débloquer un système dexploitation moderne paraît déroutant, voire inquiétant.
Dans un contexte où Windows cherche à rassurer face aux critiques récurrentes sur la stabilité de Windows 11 et des mises à jour cumulatives, ce type dincident fragilise davantage la confiance. Les environnements professionnels, qui exigent fiabilité et continuité, sont les premiers à pointer du doigt une forme dimprovisation qui rappelle des épisodes passés, comme les mises à jour de pilotes défectueuses ou les patchs détruisant laccès à certains périphériques.
La recommandation elle-même soulève une question fondamentale : comment un système utilisé par plus dun milliard de personnes peut-il se retrouver à dépendre de solutions bricolées en attendant mieux ?
Envoyé par Microsoft
Une répétition de problèmes qui met en doute la stratégie logicielle de Microsoft
Le même mois, la société a également cassé l'outil Media Creation Tool juste un jour avant la fin de vie de Windows 10, ce qui pourrait empêcher certains utilisateurs de mettre à jour leur système vers Windows 11. Même d'autres sociétés doivent faire face aux manigances des mises à jour Windows. Par exemple, Nvidia a publié une mise à jour d'urgence du pilote à la fin du mois de novembre après qu'une mise à jour Windows 11 24H2 et 25H2 ait considérablement réduit les performances de certains jeux. Ce correctif a permis d'augmenter de 50 % les performances des titres concernés, donnant ainsi une raison de se réjouir à de nombreux joueurs frustrés.
Heureusement, Microsoft dispose de plusieurs canaux Windows Insider qui permettent de détecter la plupart des bogues avant qu'ils ne soient déployés auprès des utilisateurs lambda. Ceux-ci devraient permettre de détecter la plupart des bogues importants que les équipes d'ingénierie et de programmation de Microsoft auraient pu manquer, mais même dans ce cas, quelques problèmes passent parfois entre les mailles du filet et sont diffusés à plus grande échelle.
En fait, depuis le lancement de Windows 11, les critiques fusent quant à la maturité du système. La situation a pris une telle ampleur que Microsoft a reconnu elle-même que plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025 auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur.
XAML, qui alimente de larges parties de linterface moderne de Windows 11, semble échouer au moment où lOS initialise des vues essentielles pendant la création ou la préparation du profil utilisateur.
Cet échec provoque un effet cascade : si une seule vue XAML critique ne saffiche pas ou ne se charge pas correctement, cest tout le Shell de Windows qui peut sécrouler. Lorsque la barre des tâches, le menu Démarrer ou lexplorateur tombent en panne, lOS reste techniquement « en vie », mais lutilisateur na plus les moyens dinteragir avec la machine autrement quen passant par des outils durgence comme PowerShell ou le Gestionnaire des tâches.
Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation.
Envoyé par Microsoft
Microsoft vient de franchir une étape majeure dans lévolution de Windows 11 : le système dexploitation nest plus seulement un cadre pour vos applications il devient, ou aspire à devenir, un véritable acteur (« agent ») dans votre environnement informatique. Baptisé « agentic OS », ce concept recouvre une myriade de nouveautés, centrées sur les « agent » IA qui interagiront avec vos fichiers, vos applications et vos tâches, dans une logique de productivité augmentée mais aussi de nouveaux défis en matière de contrôle et de sécurité.
« Windows s'engage à rendre les expériences d'agent avec les applications plus productives et plus sécurisées pour les particuliers et les entreprises », déclare Microsoft. « Dans le cadre de cette vision, Windows introduit une nouvelle fonctionnalité expérimentale, l'espace de travail de l'agent, disponible dans une préversion privée pour les développeurs Windows Insiders dans une version qui sera bientôt disponible. Cette préversion reflète notre approche progressive pour fournir des capacités d'agent, en commençant par un accès limité afin de recueillir des commentaires et de renforcer la sécurité fondamentale. »
Une des pierres angulaires de cette vision est la notion « d'agent workspace » (ou espace de travail d'agent). Microsoft explique ce que c'est :
« Un espace de travail d'agent est un espace distinct et isolé dans Windows où vous pouvez accorder aux agents l'accès à vos applications et fichiers afin qu'ils puissent effectuer des tâches pour vous en arrière-plan pendant que vous continuez à utiliser votre appareil. Chaque agent fonctionne à l'aide de son propre compte, distinct de votre compte utilisateur personnel. Ce compte dédié à l'agent établit des limites claires entre l'activité de l'agent et la vôtre, permettant ainsi une autorisation limitée et une isolation du temps d'exécution. Vous pouvez ainsi déléguer des tâches à des agents tout en conservant un contrôle total, une visibilité sur les actions des agents et la possibilité de gérer les accès à tout moment.
« Les agents ont généralement accès à des dossiers connus ou à des dossiers partagés spécifiques, ce qui se reflète dans les paramètres de contrôle d'accès du dossier. Chaque agent dispose de son propre espace de travail et de ses propres autorisations : ce à quoi un agent a accès ne s'applique pas automatiquement aux autres. Ces espaces de travail sont conçus pour être légers et sécurisés, avec une utilisation de la mémoire et du processeur qui s'adapte en fonction de l'activité. Windows ajoutera progressivement différents types d'espaces de travail avec différentes capacités. Dans cette première version préliminaire, l'espace de travail de l'agent s'exécute dans une session Windows distincte, ce qui permet aux agents d'interagir avec les applications en parallèle de votre propre session. Pour les opérations courantes, cette configuration est plus efficace qu'une machine virtuelle complète telle que Windows Sandbox, tout en offrant une isolation sécurisée, une prise en charge...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.