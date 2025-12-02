IdentifiantMot de passe
Une mise à jour Windows a endommagé le bouton de connexion : Microsoft recommande de cliquer à l'endroit où il se trouvait auparavant
L'icône étant simplement devenue... invisible

Le , par Stéphane le calme
413 commentaires

Labsurdité technologique a parfois un goût amer, surtout lorsquelle touche à lun des systèmes dexploitation les plus utilisés au monde. La dernière péripétie concerne Windows et une mise à jour qui a rendu invisible licône permettant dentrer son mot de passe sur lécran de connexion. Pas désactivée, pas déplacée simplement invisible. Et la recommandation officielle de Microsoft pour contourner le problème a surpris, voire consterné : il suffit, selon léditeur, de cliquer « là où licône devrait se trouver ». Autrement dit, dans le vide.

Cette situation illustre à quel point lécosystème Windows continue dêtre fragilisé par des mises à jour imprévisibles, parfois mal testées, et dont les effets se font sentir dans les scénarios dusage les plus basiques.

Contexte

Le dysfonctionnement touche le bouton ou licône permettant dafficher le champ de saisie du mot de passe. Pour beaucoup dutilisateurs, lécran reste bloqué sur la sélection de session, sans moyen visible de taper le mot de passe. Pourtant, lélément est bel et bien présent mais il ne saffiche plus.

Le problème découle dun patch destiné à améliorer la sécurité et la fiabilité du système. Une fois déployé, il modifie la couche daffichage de lécran de connexion et engendre un conflit qui masque licône. Lutilisateur se retrouve alors face à une interface apparemment figée, alors que la solution consiste à cliquer à laveugle à un emplacement supposé.

Cette situation a été rapidement confirmée par Microsoft, qui a reconnu le bug mais a proposé un contournement minimaliste, en attendant un correctif.

Les utilisateurs du canal Insider ont détecté ce bug avant qu'il ne se généralise

Microsoft a admis que la mise à jour KB5064081, qui ne concerne pas la sécurité, présente un problème qui rendra un peu plus difficile la connexion à votre ordinateur à l'aide de votre mot de passe. Selon le support technique de Microsoft, l'un des problèmes connus de cette mise à jour est que « l'icône du mot de passe peut être manquante ou invisible dans les options de connexion de l'écran de verrouillage ». Même si le bouton a disparu, vous pouvez toujours vous connecter à l'aide d'un mot de passe en cliquant sur l'espace vide où le bouton devrait se trouver, et le champ du mot de passe apparaîtra.

Il ne s'agit pas d'un problème critique de sécurité ou de performance, d'autant plus qu'il n'affecte que l'interface utilisateur de Windows. De plus, il fait partie d'une mise à jour préliminaire, ce qui signifie que seuls les utilisateurs du canal préliminaire devaient être concernés. Il n'en reste pas moins que cela est gênant pour ces utilisateurs, en particulier si vous avez oublié votre code PIN pour Windows Hello et que vous ne savez plus comment saisir votre mot de passe. Microsoft a déclaré qu'il « travaillait déjà à la résolution de ce problème et fournirait des informations dès qu'elles seraient disponibles ».

Les mises à jour Windows sont destinées à corriger les problèmes de sécurité, les bogues et à proposer de nouvelles fonctionnalités, mais si vous modifiez un système d'exploitation complexe tel que Windows 11, vous risquez de causer d'autres dysfonctionnements si vous ne faites pas attention. En effet, Microsoft a publié un correctif d'urgence le mois dernier après que cette mise à jour ait empêché les utilisateurs d'utiliser le clavier et la souris dans l'environnement de récupération Windows.

Lembarras dun correctif improvisé

La réponse de Microsoft a été perçue comme un aveu de faiblesse en matière de qualité logicielle. Conseiller officiellement aux utilisateurs de « cliquer sur une zone vide » pour débloquer un système dexploitation moderne paraît déroutant, voire inquiétant.

Dans un contexte où Windows cherche à rassurer face aux critiques récurrentes sur la stabilité de Windows 11 et des mises à jour cumulatives, ce type dincident fragilise davantage la confiance. Les environnements professionnels, qui exigent fiabilité et continuité, sont les premiers à pointer du doigt une forme dimprovisation qui rappelle des épisodes passés, comme les mises à jour de pilotes défectueuses ou les patchs détruisant laccès à certains périphériques.

La recommandation elle-même soulève une question fondamentale : comment un système utilisé par plus dun milliard de personnes peut-il se retrouver à dépendre de solutions bricolées en attendant mieux ?

Citation Envoyé par Microsoft
Symptômes

Après avoir installé la mise à jour préliminaire non liée à la sécurité d'août 2025 (KB5064081) ou des mises à jour ultérieures, vous remarquerez peut-être que l'icône du mot de passe n'apparaît pas dans les options de connexion sur l'écran de verrouillage. Si vous passez la souris sur l'espace où l'icône devrait apparaître, vous verrez que le bouton du mot de passe est toujours disponible. Sélectionnez cet espace réservé pour ouvrir la zone de texte du mot de passe et entrez votre mot de passe. Après avoir entré votre mot de passe, vous pouvez vous connecter normalement.

Solution de contournement

Microsoft travaille à la résolution de ce problème et fournira des informations dès qu'elles seront disponibles.

Une répétition de problèmes qui met en doute la stratégie logicielle de Microsoft

Le même mois, la société a également cassé l'outil Media Creation Tool juste un jour avant la fin de vie de Windows 10, ce qui pourrait empêcher certains utilisateurs de mettre à jour leur système vers Windows 11. Même d'autres sociétés doivent faire face aux manigances des mises à jour Windows. Par exemple, Nvidia a publié une mise à jour d'urgence du pilote à la fin du mois de novembre après qu'une mise à jour Windows 11 24H2 et 25H2 ait considérablement réduit les performances de certains jeux. Ce correctif a permis d'augmenter de 50 % les performances des titres concernés, donnant ainsi une raison de se réjouir à de nombreux joueurs frustrés.

Heureusement, Microsoft dispose de plusieurs canaux Windows Insider qui permettent de détecter la plupart des bogues avant qu'ils ne soient déployés auprès des utilisateurs lambda. Ceux-ci devraient permettre de détecter la plupart des bogues importants que les équipes d'ingénierie et de programmation de Microsoft auraient pu manquer, mais même dans ce cas, quelques problèmes passent parfois entre les mailles du filet et sont diffusés à plus grande échelle.

En fait, depuis le lancement de Windows 11, les critiques fusent quant à la maturité du système. La situation a pris une telle ampleur que Microsoft a reconnu elle-même que plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025 auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur.

XAML, qui alimente de larges parties de linterface moderne de Windows 11, semble échouer au moment où lOS initialise des vues essentielles pendant la création ou la préparation du profil utilisateur.

Cet échec provoque un effet cascade : si une seule vue XAML critique ne saffiche pas ou ne se charge pas correctement, cest tout le Shell de Windows qui peut sécrouler. Lorsque la barre des tâches, le menu Démarrer ou lexplorateur tombent en panne, lOS reste techniquement « en vie », mais lutilisateur na plus les moyens dinteragir avec la machine autrement quen passant par des outils durgence comme PowerShell ou le Gestionnaire des tâches.

Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation.

Citation Envoyé par Microsoft
Après avoir équipé un PC avec Windows 11, version 24H2, mise à jour cumulative mensuelle publiée en juillet 2025 ou après (KB5062553), diverses applications telles que StartMenuExperiencehost, Search, SystemSettings, Taskbar ou Explorer peuvent rencontrer des difficultés.

Cela se produira dans les cas suivants :
  • Première connexion utilisateur après l'application d'une mise à jour cumulative.
  • Toutes les connexions utilisateur à une installation OS non persistante telle qu'une infrastructure de bureau virtuel (VDI) ou équivalent, car les packages d'application doivent être installés à chaque connexion dans de tels scénarios.

Pendant ce temps, l'entreprise pousse l'adoption de son IA agentique dans Windows 11

Microsoft vient de franchir une étape majeure dans lévolution de Windows 11 : le système dexploitation nest plus seulement un cadre pour vos applications  il devient, ou aspire à devenir, un véritable acteur (« agent ») dans votre environnement informatique. Baptisé « agentic OS », ce concept recouvre une myriade de nouveautés, centrées sur les « agent » IA qui interagiront avec vos fichiers, vos applications et vos tâches, dans une logique de productivité augmentée mais aussi de nouveaux défis en matière de contrôle et de sécurité.

« Windows s'engage à rendre les expériences d'agent avec les applications plus productives et plus sécurisées pour les particuliers et les entreprises », déclare Microsoft. « Dans le cadre de cette vision, Windows introduit une nouvelle fonctionnalité expérimentale, l'espace de travail de l'agent, disponible dans une préversion privée pour les développeurs Windows Insiders dans une version qui sera bientôt disponible. Cette préversion reflète notre approche progressive pour fournir des capacités d'agent, en commençant par un accès limité afin de recueillir des commentaires et de renforcer la sécurité fondamentale. »

Une des pierres angulaires de cette vision est la notion « d'agent workspace » (ou espace de travail d'agent). Microsoft explique ce que c'est :

« Un espace de travail d'agent est un espace distinct et isolé dans Windows où vous pouvez accorder aux agents l'accès à vos applications et fichiers afin qu'ils puissent effectuer des tâches pour vous en arrière-plan pendant que vous continuez à utiliser votre appareil. Chaque agent fonctionne à l'aide de son propre compte, distinct de votre compte utilisateur personnel. Ce compte dédié à l'agent établit des limites claires entre l'activité de l'agent et la vôtre, permettant ainsi une autorisation limitée et une isolation du temps d'exécution. Vous pouvez ainsi déléguer des tâches à des agents tout en conservant un contrôle total, une visibilité sur les actions des agents et la possibilité de gérer les accès à tout moment.

« Les agents ont généralement accès à des dossiers connus ou à des dossiers partagés spécifiques, ce qui se reflète dans les paramètres de contrôle d'accès du dossier. Chaque agent dispose de son propre espace de travail et de ses propres autorisations : ce à quoi un agent a accès ne s'applique pas automatiquement aux autres. Ces espaces de travail sont conçus pour être légers et sécurisés, avec une utilisation de la mémoire et du processeur qui s'adapte en fonction de l'activité. Windows ajoutera progressivement différents types d'espaces de travail avec différentes capacités. Dans cette première version préliminaire, l'espace de travail de l'agent s'exécute dans une session Windows distincte, ce qui permet aux agents d'interagir avec les applications en parallèle de votre propre session. Pour les opérations courantes, cette configuration est plus efficace qu'une machine virtuelle complète telle que Windows Sandbox, tout en offrant une isolation sécurisée, une prise en charge...
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/12/2025 à 9:12
ne mise à jour Windows a endommagé le bouton de connexion : Microsoft recommande de cliquer à l'endroit où il se trouvait auparavant,
l'icône étant simplement devenue... invisible

Labsurdité technologique a parfois un goût amer,
Et oui, l'IA n'est ni intelligente et n'a pas de yeux!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quand on vire les êtres humains appelés "testeurs" pour les remplacer par une IA qui ne dispose pas des 5 sens qui sont la base du fonctionnement humain, vous vous retrouvez avec un bug que le premier crétin venu aurait détecté: "Mais... Il est où le bouton???"

Dans le cas de microsoft, ce n'est pas la technologie qui est "absurde", c'est la politique de ces décideurs qui le sont!!!
