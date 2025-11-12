Microsoft a annoncé que l'avenir de Windows sera un système « plus ambiant, omniprésent et multimodal », dans lequel lIA redéfinit linterface du bureau. Lexpérience utilisateur évoluera vers une meilleure compréhension du contexte : lordinateur pourra « voir » ce qui est affiché à lécran, comprendre ce que vous faites et adapter ses réponses. Du moins, c'est ce qu'a annoncé cette année l'actuel responsable Windows chez Microsoft, Pavan Davuluri.
Cette description s'inscrit dans la vision plus large de Microsoft pour redéfinir lusage du PC à lhorizon 2030. Microsoft pourrait potentiellement introduire ces nouveautés avec Windows 12 d'ici les cinq prochaines années. Toutefois, en dehors de cette fixation sur l'IA, Microsoft n'a apporté aucune clarification.
Dans un récent billet publié sur X (ex-Twitter), Pavan Davuluri a déclaré : « Windows évolue vers un système d'exploitation agentique, connectant les appareils, le cloud et l'IA pour libérer une productivité intelligente et sécuriser le travail partout ». Mais cette rhétorique a déclenché une vague de critiques acerbes à l'égard de l'entreprise dans les commentaires, illustrant l'écart entre les ambitions de Microsoft et ce que veulent vraiment les utilisateurs.
Les internautes ont exprimé des opinions diverses, mais allant toutes dans le même sens. Personne ne veut d'une version de Windows propulsée par l'IA. « Arrêtez ces absurdités. Personne ne veut ça », peut-on lire dans un message. « Franchement, personne ne veut ça », peut-on lire dans un autre.
Les utilisateurs ne comprennent pas les motivations de Microsoft
Cette annonce intervient quelques semaines après que l'entreprise a réorganisé en interne sa division Windows afin de mieux se positionner pour commercialiser un Windows propulsé par l'IA. Mais l'annonce de Pavan Davuluri a été très mal accueillie. La majorité des réponses au message de Pavan Davuluri sont négatives, seules quelques-unes se montrant optimistes quant à l'avenir de Windows. Elles estiment que l'IA peut améliorer la productivité.
Les autres ? Personne n'est intéressé ou ne pense que Microsoft a intérêt à essayer de transformer Windows en une plateforme agentique axée sur l'IA. « Vous recevez des commentaires extrêmement négatifs sur tout ce qui touche à l'IA. Et pourtant, vous persévérez. Pourquoi ? », demande un utilisateur de X.
Il est clair que la réputation de Windows est au plus bas en ce moment, et l'insistance de Microsoft à vouloir se diriger vers un avenir basé sur l'IA n'arrange pas les choses. De nombreux clients veulent que Windows soit une plateforme qui ne les gêne pas, mais ces dernières années, Windows s'est dégradé de manière flagrante. Les mises à jour du système d'exploitation sont devenues une source d'inquiétudes pour les utilisateurs et les administrateurs.
Ce n'est que tout récemment que Microsoft a corrigé un bogue qui redémarrait parfois les PC Windows lorsque les utilisateurs cliquent sur « Mettre à jour et éteindre ». Pendant de nombreuses années, les utilisateurs de Windows ont vécu avec cette bizarrerie aussi frustrante quincompréhensible.
Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Entre le compte Microsoft imposé à tout le monde et le système d'exploitation qui essaie continuellement de vous pousser à utiliser OneDrive et Copilot, les utilisateurs ont l'impression que Microsoft utilise désormais Windows comme un moyen de leur soutirer autant d'argent que possible. Il ne faut pas oublier que Windows n'est pas gratuit, et donc rien de tout cela n'est acceptable aux yeux de beaucoup.
Windows sencombre de plus en plus de « fioritures indésirables »
Les utilisateurs veulent un système d'exploitation simple qui leur permet de réaliser leurs tâches quotidiennes sans friction. Mais Microsoft ne semble pas du tout à l'écoute de ses utilisateurs et chaque nouvelle mise à jour de Windows laisse penser que le système d'exploitation s'éloigne de ce que veulent vraiment les utilisateurs. Selon les détracteurs, l'on assiste tout simplement à la merdification de Windows, ce qui est totalement incompréhensible.
Et ce ne sont pas seulement les publicités et la médiocrité qui dérangent les utilisateurs. Windows semble en effet moins stable que jamais, avec des mises à jour qui introduisent de nouveaux problèmes malgré un programme de prévisualisation conçu pour détecter les codes défectueux avant leur publication.
La mise à jour Windows 11 24H2 (KB5063878), déployée en août 2025, provoquerait de graves problèmes avec certains disques SSD et HDD. Un rapport publié par un expert souligne que cette mise à jour a déclenché des problèmes de stockage qui ont entraîné la disparition de disques, les rendant illisibles par le système d'exploitation, tout comme leur technologie SMART correspondante. Dans certains cas, les données auraient été corrompues.
Au début du mois, Microsoft a présenté ses excuses à ses abonnés Microsoft 365 Personal et Family en Australie. Cela intervient après que la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a poursuivi l'entreprise pour avoir prétendument induit les Australiens en erreur au sujet de ses abonnements Microsoft 365. Microsoft a annoncé que les abonnés éligibles recevront un remboursement couvrant la différence de prix.
La fixation de Microsoft sur l'IA impacte la stabilité de Windows
« Il est en train de se transformer en un tas de bogues. Vous avez complètement détruit ce qui était déjà un produit très imparfait au départ », affirme un utilisateur sur X. Les utilisateurs ont l'impression que l'IA n'est pas la solution aux problèmes actuels de Windows. Selon eux, Microsoft devrait se concentrer sur les fondamentaux avant d'essayer d'implémenter des fonctionnalités et des capacités d'IA dans l'ensemble du système d'exploitation.
Ces dernières années, Microsoft s'est lancé à corps perdu dans l'IA, au point de réduire les budgets de l'ensemble de l'entreprise afin de financer davantage de projets et d'infrastructures liés à l'IA. Xbox a subi des coupes budgétaires massives, tout comme Surface. Tout ce que Microsoft produit semble moins performant actuellement, car l'entreprise est trop occupée à courir après la bulle de l'IA. Pour Microsoft, si ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas important.
Microsoft a investi davantage dans l'IA que la plupart des entreprises, avec plus de 13 milliards de dollars injectés dans OpenAI et 650 millions de dollars dans Inflection AI. L'entreprise intègre de plus en plus de fonctionnalités d'IA dans tous ses produits, que les utilisateurs en veuillent ou non. Microsoft impose des expériences basées sur Copilot malgré les nombreuses lacunes de l'assistant, ce qui agace de plus en plus les utilisateurs de Windows.
Malheureusement, compte tenu de la manière dont Microsoft a traité ses clients et ses produits au cours de la dernière décennie, l'entreprise doit désormais mener un combat difficile pour convaincre les utilisateurs d'adopter son écosystème d'IA. Il semble que peu de gens souhaitent utiliser Copilot, OneDrive ou un compte Microsoft, après que l'entreprise ait déçu à plusieurs reprises ses clients en supprimant des produits et des fonctionnalités.
Exemples des principales plaintes du public
- perte de contrôle : les fonctionnalités qui agissent au nom des utilisateurs font craindre des actions indésirables, une dérive des autorisations et une automatisation opaque ;
- inquiétudes en matière de confidentialité : même si les fonctionnalités d'agent sont facultatives, les utilisateurs s'inquiètent de la télémétrie, de l'indexation sur les appareils (Recall) et des sauvegardes dans le cloud ;
- optique de monétisation : de nombreux utilisateurs considèrent les incitations de Copilot et OneDrive comme des mécanismes de vente incitative superposés à un système d'exploitation pour lequel ils paient déjà ;
- stabilité et fiabilité : les utilisateurs signalent que les récentes mises à jour ont introduit des régressions et que l'ajout d'une complexité supplémentaire avec l'IA risque de « rendre le système d'exploitation truffé de bogues » plutôt que de l'améliorer.
Microsoft provoque une frustration croissante avec sa stratégie IA
Microsoft a fait beaucoup de promesses ambitieuses avant l'arrivée de Copilot, mais, comme pour les ordinateurs portables Copilot+, certaines de ces promesses n'ont pas été tenues. Microsoft a également l'habitude de vanter les mérites d'une fonctionnalité d'IA avant de se heurter à une telle levée de boucliers que l'entreprise doit la retirer ou la modifier la saga Recall, qui permet de faire des captures d'écran, par exemple, est toujours d'actualité.
La réputation dont jouit Windows aujourd'hui n'est pas positive. Pour la plupart des gens, Windows n'est actuellement pas un produit ou une plateforme attrayante. Cela dit, Windows 11 continue de gagner des parts de marché et devrait dépasser Windows 10 en tant que plateforme Windows la plus utilisée l'année prochaine. Mais il semble de plus en plus probable que Windows 11 n'atteindra jamais les sommets atteints par Windows 10 à son apogée.
Par ailleurs, Microsoft semble être confronté à un exode des utilisateurs de Windows. Dans un article publié en juin 2025, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, a écrit que Windows équipe plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde. Ce chiffre semble impressionnant, mais il...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.