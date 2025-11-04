IdentifiantMot de passe
La fonction « Mettre à jour et éteindre » ne redémarre plus le PC depuis un correctif déployé sur Windows 11 25H2 : Windows 11 corrige enfin un bogue vieux d'une décennie mais multiplie les fiascos

Le , par Stéphane le calme
Pendant plusieurs années, les utilisateurs de Windows ont vécu avec une bizarrerie aussi frustrante quincompréhensible : cliquer sur « Mettre à jour et arrêter » narrêtait pas toujours lordinateur. Au lieu de cela, le système redémarrait sournoisement pour finaliser les mises à jour avant de séteindre  un comportement souvent perçu comme une trahison logicielle. Avec la mise à jour 25H2 de Windows 11, Microsoft vient enfin de corriger cette anomalie. Et derrière cette correction en apparence mineure se cache une véritable refonte de la logique du système dexploitation. À partir de Windows 11 25H2 Build 26200.7019 (ou 26100.7019 sur 24H2) et des versions plus récentes, votre PC s'éteindra enfin lorsque vous choisirez explicitement « Mettre à jour et éteindre ».

Pour quiconque a utilisé Windows depuis au moins Windows 10, la scène est familière : en fin de journée, on sélectionne « Mettre à jour et arrêter », lécran séteint, et lon quitte le bureau avec soulagement. Le lendemain, surprise : lordinateur sallume tout seul dans la nuit, ou démarre automatiquement pour « terminer les mises à jour ». Ce comportement était lié à la manière dont Windows gérait historiquement le cycle de mise à jour du système : même lorsque lutilisateur choisissait « Arrêter », Windows forçait un redémarrage complet afin dappliquer certains composants critiques avant extinction.

La conséquence ? Des ordinateurs rallumés sans consentement, des laptops déchargés, et une incompréhension totale du sens du mot « arrêter ». Sur les forums Microsoft et Reddit, des milliers dutilisateurs sen plaignaient encore ces dernières années.

La mise à jour 25H2 : une correction discrète mais symbolique

Le correctif intégré à la build 25H2 de Windows 11 modifie profondément cette séquence. Désormais, lorsque lon sélectionne « Mettre à jour et arrêter », le système applique les correctifs en tâche de fond, puis séteint sans passer par le cycle de redémarrage. En dautres termes, la commande fait enfin ce quelle promet.

Microsoft indique que cette amélioration sinscrit dans un ensemble plus vaste de changements apportés à la gestion de lénergie et du service Windows Update. Lentreprise affirme avoir réécrit certaines parties du code responsable de la planification des mises à jour et de la gestion des dépendances système, afin que les redémarrages ne soient plus systématiques.

Selon les rapports des utilisateurs, les plaintes concernant ce bug remontent à 2021 sur les PC équipés de Windows 11 et Windows 10 (la date de sortie de ce système remonte à 2015). Bien sûr, les utilisateurs peuvent toujours éteindre manuellement leur PC à l'aide du bouton d'arrêt normal, mais le comportement parfois erratique du système d'exploitation a irrité les utilisateurs.

Microsoft n'a pas expliqué la cause de cette erreur. Cependant, les utilisateurs ont émis l'hypothèse que cela était dû au fait que le PC avait besoin d'être redémarré pour finaliser les mises à jour logicielles, ce qui pouvait entraîner le PC à ignorer par erreur la commande d'arrêt.

Sous Windows 11, téléchargez la mise à jour facultative KB5067036 dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Microsoft a également déclaré à qu'elle prévoyait de déployer un correctif général pour ce bug avec son Patch Tuesday du 11 novembre, qui devrait se télécharger automatiquement. Microsoft a mis fin au support de Windows 10, sa prolongation d'un an ne couvrant que les mises à jour de sécurité.

Un correctif qui ne fait pas oublier les désastres récents

Lobjectif initial de la mise à jour 25H2 semblait banal : améliorer la compatibilité matérielle, renforcer la sécurité des pilotes et préparer le terrain pour les futurs PC dits AI PCs. En réalité, elle a plongé une partie des utilisateurs dans limpossibilité totale dutiliser les fonctions de dépannage de Windows.

Depuis le déploiement du correctif en octobre, de nombreux messages affluent sur les forums officiels de Microsoft et dans les forums spécialisés. Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que lutilisateur tente douvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB nest reconnu. Le curseur reste immobile, les touches muettes, et le système de secours devient inutilisable.

Citation Envoyé par utilisateur
Pareil pour moi... Le clavier et la souris ont cessé de fonctionner après la dernière mise à jour (pré-25h2) en mode de récupération. Tout fonctionnait correctement avant la dernière mise à jour. Pensant que cela venait peut-être de mon combo sans fil, j'ai débranché tous les périphériques USB, branché un clavier/une souris filaires, redémarré Windows, appuyé sur SHIFT-RESTART, mais le clavier et la souris ne fonctionnaient toujours pas...

J'ai raté « l'ancienne » touche F8 lors du démarrage pour passer en mode sans échec...
Citation Envoyé par autre utilisateur
J'ai essentiellement le même problème. Après la dernière mise à jour, mon ordinateur de bureau démarrait jusqu'à l'écran de connexion, mais la souris et le clavier ne fonctionnaient pas, ce qui m'empêchait de saisir le code PIN pour accéder à Windows. J'ai redémarré et j'ai pu accéder au mode sans échec, mais la souris et le clavier ne fonctionnaient pas non plus dans ce mode. J'ai donc dû éteindre trois fois l'ordinateur et passer en mode de récupération, puis en démarrage avancé, afin de désinstaller la dernière mise à jour, ce qui a permis au clavier et à la souris de fonctionner à nouveau. Je me suis immédiatement connecté et j'ai suspendu les mises à jour. Je ne sais pas quel est le problème, peut-être s'agit-il d'une isolation du noyau où Windows bloque un ancien pilote et ne le laisse pas se charger pour l'USB.
Ce bug, apparemment lié à une mise à jour des pilotes HID (Human Interface Device) intégrés au noyau de WinRE, empêche toute interaction humaine avec lenvironnement de réparation. En dautres termes, le seul outil censé sauver Windows en cas de défaillance a été désactivé par Windows lui-même.

Le Recovery Environment : un pilier vital devenu inopérant

Le Windows Recovery Environment (WinRE, environnement de récupération Windows) est un ensemble d'outils de dépannage intégrés à Windows pour réparer les problèmes qui empêchent le système de démarrer correctement. Il permet de lancer des options comme la réparation au démarrage, la restauration du système, la réinitialisation de l'ordinateur, l'accès à l'invite de commande et le mode sans échec. WinRE peut être lancé en passant par les paramètres de Windows ou en maintenant la touche Maj enfoncée tout en redémarrant l'ordinateur

Dans le cas présent, WinRE se lance bien mais ne détecte plus les périphériques dentrée USB.

Les conséquences sont dramatiques. Sans clavier ni souris, impossible de naviguer dans les menus de restauration ou de saisir le mot de passe BitLocker. Même les utilisateurs avancés, capables dutiliser linvite de commandes pour restaurer le système, se retrouvent bloqués avant même de pouvoir taper la moindre commande.

Certains ont trouvé des solutions de fortune : connecter un ancien clavier PS/2 (quand leur carte mère dispose encore du port), utiliser un hub avec compatibilité BIOS, ou créer un support de récupération externe sur un autre ordinateur. Mais pour limmense majorité, cest un mur infranchissable.

Le bug ne se limite pas à un périphérique ou un constructeur précis : tous les claviers et souris USB semblent concernés, quils soient sans fil, Bluetooth avec dongle, ou câblés.

Le symptôme dun modèle de mise à jour défaillant

Ce nest pas la première fois quune mise à jour de Windows 11 provoque des dégâts. Ces derniers mois, des patchs ont successivement entraîné des...
Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

fred1599
Le 05/11/2025 à 0:22
Hello,

Souvent je lis les articles sans vraiment les prendre en compte, tout simplement parce-que chaque membre aura sa propre idée, ses propres convictions mais aussi ses propres expériences.

Ce qui m'intéresse dans cet article et qui sort du lots des articles sur developpez.net, c'est que vous vous appuyez clairement sur les difficultés concrètes des utilisateurs Windows.

Votre analyse des récents déboires de Windows 11, bien qu'elle pointe à juste titre vers un "fiasco" de la mise à jour, contient une incohérence fondamentale.

Elle conflate deux bogues distincts et, en réalité, opposés, ce qui l'amène à utiliser un témoignage d'utilisateur qui contredit sa propre thèse.

1. La thèse de l'article : la panne de l'environnement de récupération (WinRE)

L'argument central de votre article est que la mise à jour a rendu l'environnement de récupération (WinRE) inutilisable. Vous écrivez très clairement :

"Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que l'utilisateur tente d'ouvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB n'est reconnu."
Vous décrivez ensuite les conséquences dramatiques de cette panne, qui empêche toute réparation, restauration ou même la saisie d'un mot de passe BitLocker. Ce bogue est réel, largement documenté, et correspond au témoignage de votre "premier utilisateur". C'est une défaillance critique des pilotes USB uniquement dans l'environnement WinRE.

2. Le témoignage contradictoire

Là où votre argumentation s'effondre, c'est lorsque vous tentez de la renforcer en citant le "autre utilisateur". Vous le présentez comme un exemple supplémentaire de cette panne de WinRE, or il décrit l'exact opposé.

Voici ce que cet utilisateur déclare :

"J'ai donc dû éteindre trois fois l'ordinateur et passer en mode de récupération, puis en démarrage avancé, afin de désinstaller la dernière mise à jour, ce qui a permis au clavier et à la souris de fonctionner à nouveau."
L'incohérence est flagrante :

  • Votre thèse affirme : L'environnement de récupération (WinRE) est "inopérant" et "inutilisable".
  • Le témoin affirme : L'environnement de récupération (WinRE) a été sa seule et unique solution fonctionnelle. Il a pu y "naviguer" ("passer en démarrage avancé") et y effectuer une action complexe ("désinstaller la dernière mise à jour").


3. Le véritable problème (ignoré par l'article)

Ce "autre utilisateur" n'a pas été victime de la panne de WinRE. Il a été victime d'un bogue distinct, non officiellement reconnu par Microsoft, mais infiniment plus grave : une panne totale des périphériques USB sur l'écran de connexion de l'OS principal.

Son témoignage est crucial car il contient deux indices que votre article ne relève pas :

  • La panne de l'OS principal : Son clavier et sa souris ne fonctionnaient pas "...sur l'écran de connexion", l'empêchant de "saisir le code PIN".
  • La panne du Mode Sans Échec : Il précise que "...la souris et le clavier ne fonctionnaient pas non plus dans ce mode."


L'échec en Mode Sans Échec est l'indice diagnostique clé. Il prouve que la défaillance ne vient pas d'un logiciel tiers, mais se situe au niveau le plus bas du système : le noyau (Kernel).

4. La véritable hypothèse : l'Isolation du Noyau

En mélangeant ces deux bogues, votre article rate l'information la plus importante fournie par ce témoin : son hypothèse sur l'isolation du noyau.

Il écrit :

"Je ne sais pas quel est le problème, peut-être s'agit-il d'une isolation du noyau où Windows bloque un ancien pilote et ne le laisse pas se charger pour l'USB."
Cette hypothèse, loin d'être anodine, est techniquement la cause la plus probable de sa panne. Il est très vraisemblable que la mise à jour de sécurité ait forcé l'activation de l'Intégrité de la Mémoire (HVCI). Ce faisant, cette politique de sécurité a bloqué un pilote de contrôleur USB existant sur sa machine, le jugeant "ancien" ou incompatible.

Une seconde hypothèse, tout aussi probable et également liée au noyau, est que la mise à jour ait forcé l'installation d'un nouveau pilote de contrôleur hôte xHCI générique de Microsoft, qui s'est avéré défectueux et incompatible avec son matériel.

Conclusion

En résumé, votre article tente d'utiliser le témoignage d'un utilisateur dont l'OS principal était en panne (mais WinRE fonctionnait) pour prouver une thèse selon laquelle WinRE était en panne (mais l'OS principal fonctionnait). C'est une contradiction directe qui invalide l'analyse de la situation de cet utilisateur.

Le véritable "fiasco" est double : Microsoft a non seulement déployé un bogue qui casse l'outil de réparation (la panne de WinRE), mais aussi un bogue de noyau bien plus grave qui verrouille des utilisateurs hors de leur propre système (la panne de l'écran de connexion). Votre article, en les confondant, passe à côté de la gravité et de la complexité technique de ce second problème.

Comment une entreprise de cette envergure peut-elle laisser subsister un comportement aussi incohérent pendant aussi longtemps ?
Ce dysfonctionnement ne résulte pas d'une négligence, mais d'un conflit entre deux priorités techniques antagonistes. D'un côté, l'expérience utilisateur exige que le bouton « Arrêter » signifie réellement « Arrêter ». De l'autre, l'architecture système impose que les mises à jour critiques s'appliquent avant l'extinction pour garantir l'intégrité du système au prochain démarrage. Pendant des années, la priorité de l'ingénieur a prévalu sur celle de l'utilisateur, car éteindre le système sans appliquer ces composants essentiels aurait pu laisser le système dans un état instable ou corrompu. Ce comportement persistant illustre une limitation architecturale profonde, symptôme de « dette technique » accumulée. La véritable solution aurait nécessité une refonte complète de la logique du système d'exploitation, un travail colossal qu'il s'est avéré techniquement plus simple de contourner que d'entreprendre.

Faut-il repenser complètement la philosophie des mises à jour automatiques dans les systèmes d'exploitation ?
Oui, absolument. Bien que la philosophie des mises à jour automatiques soit justifiée par les désastres sécuritaires de l'ère Windows XP, son implémentation monolithique actuelle est devenue problématique. Le véritable enjeu réside dans la distribution de paquets regroupant des éléments disparates : un même paquet peut contenir simultanément un correctif de sécurité vital, une mise à jour de pilote défectueuse et un renforcement de politique de sécurité. L'utilisateur n'a aucune granularité de choix et doit accepter ou refuser l'ensemble du paquet. Une approche différenciée s'impose : les mises à jour de sécurité critiques devraient rester obligatoires, tandis que les mises à jour de pilotes et les améliorations fonctionnelles devraient être optionnelles ou différables. Cette séparation permettrait d'éviter que Windows ne devienne son propre facteur de risque.

Peut-on encore faire confiance à une interface qui ne reflète pas fidèlement ce que le système exécute réellement ?
Non. Cela touche au contrat fondamental de confiance en interface utilisateur. Si le bouton « Arrêter » n'arrête pas le système, cette micro-trahison demeure agaçante mais aux conséquences minimes. En revanche, lorsqu'une interface affirme « Installez cette mise à jour pour protéger votre système » et que cette mise à jour cause une défaillance majeure, il s'agit d'une macro-trahison qui rompt le pacte de confiance entre l'utilisateur et le système. Cette rupture de promesse transforme l'interface elle-même en source de danger plutôt qu'en garante de sécurité.
0  0 

 