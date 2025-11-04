Pour quiconque a utilisé Windows depuis au moins Windows 10, la scène est familière : en fin de journée, on sélectionne « Mettre à jour et arrêter », lécran séteint, et lon quitte le bureau avec soulagement. Le lendemain, surprise : lordinateur sallume tout seul dans la nuit, ou démarre automatiquement pour « terminer les mises à jour ». Ce comportement était lié à la manière dont Windows gérait historiquement le cycle de mise à jour du système : même lorsque lutilisateur choisissait « Arrêter », Windows forçait un redémarrage complet afin dappliquer certains composants critiques avant extinction.
La conséquence ? Des ordinateurs rallumés sans consentement, des laptops déchargés, et une incompréhension totale du sens du mot « arrêter ». Sur les forums Microsoft et Reddit, des milliers dutilisateurs sen plaignaient encore ces dernières années.
La mise à jour 25H2 : une correction discrète mais symbolique
Le correctif intégré à la build 25H2 de Windows 11 modifie profondément cette séquence. Désormais, lorsque lon sélectionne « Mettre à jour et arrêter », le système applique les correctifs en tâche de fond, puis séteint sans passer par le cycle de redémarrage. En dautres termes, la commande fait enfin ce quelle promet.
Microsoft indique que cette amélioration sinscrit dans un ensemble plus vaste de changements apportés à la gestion de lénergie et du service Windows Update. Lentreprise affirme avoir réécrit certaines parties du code responsable de la planification des mises à jour et de la gestion des dépendances système, afin que les redémarrages ne soient plus systématiques.
Selon les rapports des utilisateurs, les plaintes concernant ce bug remontent à 2021 sur les PC équipés de Windows 11 et Windows 10 (la date de sortie de ce système remonte à 2015). Bien sûr, les utilisateurs peuvent toujours éteindre manuellement leur PC à l'aide du bouton d'arrêt normal, mais le comportement parfois erratique du système d'exploitation a irrité les utilisateurs.
Microsoft n'a pas expliqué la cause de cette erreur. Cependant, les utilisateurs ont émis l'hypothèse que cela était dû au fait que le PC avait besoin d'être redémarré pour finaliser les mises à jour logicielles, ce qui pouvait entraîner le PC à ignorer par erreur la commande d'arrêt.
Sous Windows 11, téléchargez la mise à jour facultative KB5067036 dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Microsoft a également déclaré à qu'elle prévoyait de déployer un correctif général pour ce bug avec son Patch Tuesday du 11 novembre, qui devrait se télécharger automatiquement. Microsoft a mis fin au support de Windows 10, sa prolongation d'un an ne couvrant que les mises à jour de sécurité.
Un correctif qui ne fait pas oublier les désastres récents
Lobjectif initial de la mise à jour 25H2 semblait banal : améliorer la compatibilité matérielle, renforcer la sécurité des pilotes et préparer le terrain pour les futurs PC dits AI PCs. En réalité, elle a plongé une partie des utilisateurs dans limpossibilité totale dutiliser les fonctions de dépannage de Windows.
Depuis le déploiement du correctif en octobre, de nombreux messages affluent sur les forums officiels de Microsoft et dans les forums spécialisés. Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que lutilisateur tente douvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB nest reconnu. Le curseur reste immobile, les touches muettes, et le système de secours devient inutilisable.
Le Recovery Environment : un pilier vital devenu inopérant
Le Windows Recovery Environment (WinRE, environnement de récupération Windows) est un ensemble d'outils de dépannage intégrés à Windows pour réparer les problèmes qui empêchent le système de démarrer correctement. Il permet de lancer des options comme la réparation au démarrage, la restauration du système, la réinitialisation de l'ordinateur, l'accès à l'invite de commande et le mode sans échec. WinRE peut être lancé en passant par les paramètres de Windows ou en maintenant la touche Maj enfoncée tout en redémarrant l'ordinateur
Dans le cas présent, WinRE se lance bien mais ne détecte plus les périphériques dentrée USB.
Les conséquences sont dramatiques. Sans clavier ni souris, impossible de naviguer dans les menus de restauration ou de saisir le mot de passe BitLocker. Même les utilisateurs avancés, capables dutiliser linvite de commandes pour restaurer le système, se retrouvent bloqués avant même de pouvoir taper la moindre commande.
Certains ont trouvé des solutions de fortune : connecter un ancien clavier PS/2 (quand leur carte mère dispose encore du port), utiliser un hub avec compatibilité BIOS, ou créer un support de récupération externe sur un autre ordinateur. Mais pour limmense majorité, cest un mur infranchissable.
Le bug ne se limite pas à un périphérique ou un constructeur précis : tous les claviers et souris USB semblent concernés, quils soient sans fil, Bluetooth avec dongle, ou câblés.
Le symptôme dun modèle de mise à jour défaillant
Ce nest pas la première fois quune mise à jour de Windows 11 provoque des dégâts. Ces derniers mois, des patchs ont successivement entraîné des...
