est-ce que quelqu'un sait à quoi sert actuellement le NPU des processeurs sous windows ?Sur les pages de MS public il sont assez peu loquaces en citant 4 tâches : en visio : floutage de l'arrière plan , réduction du bruit, suivi de la personne pour flouter là où il faut..., et " ajuste votre regard pour simuler le contact visuel avec la caméra " qui n'est pas claire. Sachant que ces fonctions existent déjà et sans NPU et sans surcharger des processeurs très anciens ça ne me semble pas très convainquant. Et encore, il faut que ce soit implémenté...Ensuite, il semble qu'il y a des tâches "pas pour Me Michu" du type entraînement et peut être exécution de réseaux neuronaux avec le framework de microsoft (je ne sais pas qui fait ça car habituellement ça se fait avec un framework non microsoft, sous linux et souvent sur NVIDIA), et quand bien même, je vois pas trop l'intérêt d'un entraînement sur le NPU anémique vs NVIDIA.