Apple a transformé le problème « Blue Screen of Death » (BSOD) de CrowdStrike en une publicité anti-PC qui frappe durement Windows et se moque de CrowdStrike qui a mis hors service des millions de PC Windows.

En juillet 2024, une mise à jour logicielle défectueuse de CrowdStrike a provoqué lune des plus grandes pannes informatiques de lhistoire, mettant hors service 8,5 millions d'ordinateurs et coûtant aux entreprises du classement Fortune 500 pas moins de 5,4 milliards de dollars de dommages. Puis en septembre 2024, des anciens employés ont affirmé que le contrôle qualité nétait pas une priorité au sein de lentreprise, ce qui a conduit à des problèmes techniques majeurs et à une perte de confiance de la part des clients. Les ingénieurs logiciels de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike se sont plaints de délais trop courts, de charges de travail excessives et de problèmes techniques croissants auprès de leurs supérieurs pendant plus d'un an.
Récemment, Apple a lancé une nouvelle publicité visant directement le fameux problème du Blue Screen of Death de Windows. Dans une vidéo de 8 minutes intitulée « The Underdogs : BSOD (Blue Screen of Death) », la société se moque de la panne massive de Windows en 2024 causée par une mise à jour de CrowdStrike qui a affecté des millions de systèmes. Dans cette publicité, Apple suit une société fictive nommée « The Underdogs », qui se prépare pour un salon professionnel appelé « Container Con ». Alors que The Underdogs se prépare pour sa présentation, une entreprise rivale est sur le point de lui voler la vedette. C'est alors que tous les PC sont touchés par l'écran bleu de la mort, rendant la présentation du rival incomplète.
La panique s'empare de tout le salon, les gens se creusant la tête pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais c'est à ce moment-là que l'équipe de The Underdogs remarque que ses appareils Mac fonctionnent parfaitement. Sam, l'expert en sécurité d'Apple, explique à l'équipe pourquoi cette panne s'est produite, rejetant la faute sur Windows qui accorde un accès au niveau du noyau à des tiers, ce qu'Apple n'autorise pas avec les Mac.
Sam déclare : « Les parties les plus profondes d'un système d'exploitation sont protégées contre toute modification par des logiciels tiers ou des logiciels malveillants [accès au niveau du noyau], ce qui est manifestement ce qui est arrivé à ces PC. C'est un problème lié aux PC, vos Mac sont sécurisés. » Les Underdogs poussent un soupir de soulagement et commencent à vendre leur produit au salon, remportant un énorme succès. De leur côté, l'équipe rivale des PC peine à remettre les choses en ordre.
La publicité ne s'arrête pas là. Les Underdogs décident de faire appel à Sam pour aider leurs rivaux à se remettre sur pied. Sam arrive avec un Mac Mini, permettant à l'équipe PC de se remettre au travail, cette fois-ci avec macOS et non Windows. Apple met également en avant la commodité d'AirDrop dans la publicité, Sam demandant à l'équipe si elle dispose d'iPhones ou si elle doit envoyer les données par « pigeon voyageur ».
La publicité se termine par le texte « Il n'y a pas de sécurité comme la sécurité Mac ». Apple a une longue histoire de taquineries envers Microsoft dans ses publicités. La société a lancé sa campagne télévisée « Get a Mac » il y a plus de vingt ans.
Cette publicité montre que la panne de CrowdStrike a entraîné une refonte des chaînes d'approvisionnement technologiques, les entreprises du monde entier cherchant à renforcer la résilience de leurs systèmes informatiques et à minimiser les risques. Une étude d'Adaptavist montre qu'à la suite de l'incident, qui a touché 8,5 millions d'appareils dans le monde, il y a un changement décisif dans les relations avec les fournisseurs et une perte de confiance dans les approches traditionnelles à fournisseur unique, avec seulement 16,25 % des personnes interrogées exprimant leur satisfaction à l'égard de leurs fournisseurs actuels.
