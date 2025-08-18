Microsoft s'était déjà excusé pour une erreur dans Windows 11 24H2 il y a quelques semaines
La mise à jour Windows 11 24H2 (KB5063878), déployée en août 2025, provoquerait de graves problèmes avec certains disques SSD et HDD. Un rapport récent signale que cette mise à jour a déclenché des problèmes de stockage qui ont entraîné la disparition de disques, les rendant illisibles par le système d'exploitation, tout comme leur technologie SMART correspondante. Dans certains cas, les données auraient été corrompues. Certains estiment que le souci pourrait provenir dun défaut latent dans le firmware des disques. Le problème intervient alors que l'expérience utilisateur sous Windows les pousse de plus en plus vers Linux.
Lors du Patch Tuesday de la semaine dernière (août 2025), Microsoft a publié plusieurs mises à jour de sécurité critiques pour les systèmes Windows 10 (KB5063709 / KB5063877 / KB5063871 / KB5063889) et Windows 11 (KB5063878 / KB5063875). Parmi celles-ci figure une mise à jour importante du logiciel antivirus Microsoft Defender, destinée à lutter contre le logiciel malveillant Lamma Stealer présent dans les nouvelles installations ISO de Windows.
Cependant, comme les utilisateurs et certains experts l'ont rapidement découvert, ce correctif a entraîné des effets secondaires indésirables pour les périphériques de stockage sous Windows 11 24H2. Le souci a commencé lorsque les utilisateurs ont commencé à rencontrer des échecs d'installation avec le code d'erreur 0x80240069 sur la mise à jour KB5063878. Microsoft a proposé un correctif afin de résoudre le problème, mais ce dernier n'a pas fonctionné.
Selon un rapport mis en avant par des experts en cybersécurité, la dernière mise à jour 24H2 a provoqué des défaillances critiques des disques de stockage. Les utilisateurs ont signalé qu'après l'installation de la mise à jour, les SSD et les HDD peuvent disparaître de l'environnement Windows, les attributs SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) devenant illisibles. Quelques utilisateurs ont signalé que leurs données ont été corrompues.
Le problème semble se manifester de manière particulièrement aiguë lors d'opérations d'écriture séquentielle volumineuses. Dans un cas documenté, le problème est apparu lors de la mise à jour d'un jeu (Cyberpunk 2077), provoquant la disparition du disque en cours de transfert. Une fois que le disque disparaît du système, les tentatives de récupération des données sont souvent infructueuses, exposant les fichiers des utilisateurs à un risque important.
En juillet 2025, Microsoft s'est excusé à propos dune erreur en lien avec la grosse mise à jour Windows 11 24H2. Cest un bogue qui signale une erreur critique du pare-feu au travers de lobservateur dévénements. Ce dernier est apparu pour la première fois dans la mise à jour facultative de juin 2025 (KB5060829), mais lorsque Microsoft a déployé KB5062553, l'entreprise a affirmé dans les notes de mise à jour que le problème était « entièrement » corrigé.
Microsoft a effectué une mise à jour discrète de la documentation y relative. Lentreprise admet qu'elle avait faussement prétendu que les erreurs du pare-feu Windows avaient été corrigées. Les utilisateurs dénoncent une expérience utilisateur Windows 11 qui suggère de penser à des alternatives comme Linux.
Les réactions de certains experts sur l'origine du problème
Le problème a été signalé par un assembleur japonais de PC. D'après lui, le problème se manifeste lors d'opérations d'écriture intensives sur certains SSD NVMe et HDD, en particulier lorsque les écritures continues et soutenues approchent les 50 Go sur les disques et dépassent 60 % de l'utilisation du contrôleur. « Cela pourrait potentiellement entraîner un risque élevé de corruption des fichiers lorsque les symptômes apparaissent », note le constructeur.
Le rapport émet l'hypothèse que cela pourrait être dû à un dysfonctionnement du sous-système de cache du disque. Les symptômes réapparaîtraient de manière prévisible après le redémarrage du système, qui rétablit temporairement la visibilité du disque, mais ne résout pas le problème sous-jacent. Selon l'article, les utilisateurs concernés connaîtraient des pannes répétées dans des conditions de charge de travail similaires en l'espace de quelques minutes.
Une analyse approfondie suggère que les SSD équipés de contrôleurs NAND Phison, en particulier les modèles sans DRAM, présentent des défaillances à des volumes d'écriture plus faibles. En outre, certains HDD de qualité professionnelle présentent également des symptômes comparables lors d'écritures intensives.
Le problème présente de grandes similitudes avec la faille du tampon mémoire hôte (HMB) du WD SN770, et dans ce cas également, la restriction ou la désactivation du HMB n'apporte aucune amélioration. Une fuite de mémoire présumée dans la région de cache tamponnée du système d'exploitation Windows pourrait être à l'origine du problème. Si vous vous souvenez bien, Microsoft avait apparemment corrigé ce problème en octobre 2024.
(Comme souligné plus haut, le problème a été signalé par un assembleur de PC et passionné japonais, et certains commentaires sur le fil de discussion semblent indiquer que d'autres personnes pourraient rencontrer des problèmes similaires. Il pourrait donc s'agir d'un problème spécifique à une région.) Il semble que le testeur ait également téléchargé les résultats détaillés de tous les disques qu'il a testés, soit 21 au total, à travers une série d'étapes :
À titre de référence :
Good = aucune erreur, NG Lv. 1,2 = Not Good Level 1 et 2 ;
NG Lv.1 = lecteur inaccessible (récupérable par redémarrage) ;
NG Lv. 2 = lecteur inaccessible (irrécupérable).
Étapes :
- redémarrez le PC après chaque étape pour vous assurer que le cache du lecteur est effacé avant de continuer. Copiez l'intégralité du dossier de données « CyberPunk2077 » (92,16 Go) depuis votre bibliothèque Steam ;
- préparez un fichier de 62,42 Go (62,42 Go) contenant 150 fichiers vidéo, chacun d'environ 250 Mo, compressés dans une archive 7z. Écrivez-le sur le périphérique de stockage à vérifier ; décompressez l'archive 7z écrite à l'étape 2 dans le périphérique de stockage et écrivez-la sur le périphérique de stockage.
Sources : Microsoft, Windows 11 24H2 (KB5063878), billet de blogue
