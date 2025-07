AdGuard rejoint Signal et Brave pour bloquer par défaut la fonctionnalité IA controversée Windows Recall de Microsoft, la qualifiant de menace pour la vie privée

AdGuard rejoint Signal et Brave pour bloquer la fonctionnalité IA controversée Windows Recall de Microsoft, la qualifiant de menace pour la vie privée

Qu'est-ce que Recall et pourquoi elle n'est pas appréciée ?



La décision d'AdGuard fait suite à une initiative similaire prise par le navigateur Brave. Ce dernier, connu pour mettre l'accent sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs, a annoncé en juillet dernier qu'il bloquerait par défaut Microsoft Recall , la fonctionnalité controversée de Windows 11 sur les PC Copilot+. Ce geste ne se contente pas de corriger une faille ou d'ajouter un filtre ; il s'oppose frontalement à une technologie intégrée au système d'exploitation lui-même. Un geste que les défenseurs de la vie privée interprètent comme une déclaration de guerre contre une forme insidieuse de surveillance permanente.Pour rappel, la fonctionnalité Recall, disponible sur les PC Copilot+, a été controversée dès le début en raison de ses captures d'écran constantes en arrière-plan de presque tout ce qui s'affiche à l'écran. Ces captures sont destinées à être consultées ultérieurement par l'utilisateur. Cela a suscité plusieurs inquiétudes, car cette fonctionnalité peut capturer des messages privés, des formulaires en ligne sensibles et d'autres contenus personnels, ce qui a incité AdGuard et d'autres à la qualifier de « risque pour la confidentialité ».AdGuard estime qu'une bonne mise à jour ne doit pas seulement améliorer ce qui existe déjà, mais aussi introduire de nouvelles façons de protéger la vie privée des utilisateurs. C'est pourquoi le service a inclus une toute nouvelle fonctionnalité :(Disable Windows Recall).Cette fonctionnalité de blocage sera lancée dans la version 7.21 d'AdGuard et intégrée à ses paramètres de protection contre le suivi (Tracking Protection). Lorsque les utilisateurs activent la protection contre le suivi, l'option « Désactiver Windows Recall » sera désormais activée automatiquement. Le blocage s'applique alors à l'ensemble du système, empêchant ainsi Recall de s'exécuter plutôt que de simplement le limiter à certaines applications.À la suite des initiatives prises par le navigateur Brave et la messagerie Signal, la décision d'AdGuard reflète une tendance croissante dans le secteur, où les éditeurs de logiciels rejettent ou limitent Microsoft Recall. Bien que Microsoft ait déjà mis en place des mesures telles que la désactivation par défaut de Recall et l'authentification obligatoire via Windows Hello, AdGuard estime que ces protections ne répondent pas suffisamment aux risques liés à la confidentialité.Microsoft Recall est une fonctionnalité qui prend discrètement des captures d'écran de l'activité d'un utilisateur tout au long de la journée. Elle est destinée à l'aider à retracer ses activités : quelles applications a-t-il utilisées, quels sites web a-t-il visités, etc.Mais, selon AdGuard, l'idée même de captures d'écran en arrière-plan est dérangeante. À tout moment, le système pourrait prendre une capture d'écran d'une fenêtre de chat privée, d'un formulaire en ligne dans lequel un utilisateur saisit son numéro de carte de crédit, ou simplement d'une information personnelle qu'il ne souhaite pas voir enregistré.Microsoft affirme que Recall respecte la confidentialité. Il est désactivé par défaut, nécessite une authentification Windows Hello puis un code PIN à chaque connexion, et est censé filtrer les données sensibles telles que les numéros d'identification. Les captures d'écran sont également stockées localement et chiffrées.Pourtant, « cela n'est pas suffisant », selon AdGuard. « Les codes PIN sont faciles à pirater et les filtres peuvent ne pas détecter les contenus sensibles. Laisser les portes dérobées grandes ouvertes et espérer que tout fonctionne comme prévu — ou que Microsoft agira toujours de bonne foi — n'est tout simplement pas une stratégie de confidentialité solide. »C'est exactement pour ces raisons qu'AdGuard a annoncé la disponibilité d'une section entière de paramètres dédiée au blocage du suivi Windows. Et désormais, cette section en compte un de plus.AdGuard indique que pour empêcher Windows de capturer l'activité à l'écran d'un utilisateur, celui-ci peut ouvriret activer— la fonctionsera alors automatiquement activée.Pour les utilisateurs qui préfèrent tout de même utiliser la fonction Recall, il est possible de la réactiver manuellement en décochant le paramètre dans le menu. Parallèlement à cette nouvelle mesure, AdGuard continue de proposer d'autres outils de confidentialité, tels que la désactivation des données de télémétrie Windows.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'AdGuard crédible ou pertinente ?