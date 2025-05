La principale nouveauté de Windows 11 est le chiffrement post-quantique : pour la première fois, de nouveaux algorithmes à sécurité quantique peuvent être utilisés à l'aide des API Windows standard.

Envoyé par Microsoft Envoyé par

L'intégration de PQC dans Windows Insiders et Linux constitue une première étape importante pour permettre à nos clients d'explorer PQC dans leurs environnements. Ce n'est qu'un début : d'autres capacités et améliorations sont à venir.



Outre l'ajout de SLH-DSA à SymCrypt, CNG et SymCrypt-OpenSSL, nous prévoyons d'intégrer d'autres algorithmes pour permettre une conformité continue avec les réglementations mondiales, une sécurité solide et une large compatibilité au fur et à mesure que les normes PQC arrivent à maturité.



Les normes relatives à l'ICP et aux certificats prennent de l'ampleur au sein du groupe de travail LAMPS de l'IETF. Nous collaborons avec des partenaires industriels sur les normalisations X.509 concernant l'utilisation générale de ML-DSA, ML-DSA composite, SLH-DSA, ML-KEM, ML-KEM composite et LMS/XMSS. Ces efforts seront pertinents pour divers schémas de signature et cas d'utilisation de l'ICP, y compris ceux utilisés dans la signature des microprogrammes et des logiciels.



L'utilisation d'algorithmes PQC pour sécuriser les communications TLS évolue rapidement. Nous avons introduit l'échange de clés hybrides par l'intermédiaire de SymCrypt-OpenSSL pour Linux, mais nous nous efforçons activement d'offrir cette capacité à nos clients Windows par l'intermédiaire de la pile TLS de Windows (Schannel).



Nous collaborons également avec l'IETF pour développer et normaliser des mécanismes d'authentification à sécurité quantique, notamment Composite ML-DSA, ML-DSA pur et SLH-DSA pour TLS et d'autres protocoles de l'IETF. Lorsque ces normes seront finalisées, nous les mettrons à disposition via la pile TLS de Windows (Schannel), le fournisseur SymCrypt pour OpenSSL et SymCrypt Rust Wrapper sur Linux.



Il est important de noter que TLS 1.3 sera un prérequis pour PQC, et nous conseillons vivement aux clients de commencer la transition à partir des anciens protocoles TLS s'ils ne l'ont pas déjà fait.



Nous travaillons également activement à la prise en charge des algorithmes PQC dans les services de certification Microsoft Active Directory (ADCS). Cela permettra aux clients qui configurent une autorité de certification (AC) d'utiliser un certificat d'AC basé sur des algorithmes PQC tels que ML-DSA. Les clients pourront s'inscrire pour obtenir des certificats d'entité finale PQC, et les listes de révocation de certificats (CRL) émises par l'autorité de certification seront signées à l'aide d'algorithmes PQC. La prise en charge sera étendue à tous les services ADCS pertinents, y compris la politique d'inscription des certificats (CEP) et les services d'inscription des certificats (CES), le service d'inscription des dispositifs de réseau (NDES) et le répondeur OCSP (Online Certificate Status Protocol).



Le mécanisme de délivrance de certificats de Microsoft Intune - le connecteur de certificats - est en cours d'amélioration pour aider à prendre en charge les certificats PQC, ce qui permettra aux appareils mobiles et aux terminaux de s'inscrire et d'obtenir des informations d'identification à sécurité quantique. À l'avenir, ce connecteur sera mis à jour pour gérer les demandes et les livraisons de certificats qui utilisent des clés et des signatures PQC, débloquant ainsi les scénarios SCEP et PKCS #12 pour les autorités de certification sur site utilisant ADCS.



Ces nouvelles fonctionnalités seront introduites à des fins d'expérimentation par l'intermédiaire des Windows Insiders et des canaux de développement, ce qui permettra d'offrir un accès anticipé aux organisations et aux personnes désireuses de tester les fonctionnalités PQC dans des environnements réels. En s'appuyant sur ces canaux de prévisualisation, Microsoft peut recueillir des commentaires critiques sur l'interopérabilité, la sécurité et la facilité d'utilisation, ce qui permet d'apporter des améliorations itératives avant le lancement à grande échelle.



Alors que les normes mondiales en matière de PQC continuent d'évoluer, Microsoft s'engage à adopter une stratégie de déploiement souple et adaptable. Cette approche permet, une fois les normes finalisées, d'apporter plus facilement les solutions les plus robustes et interopérables aux versions des plateformes prises en charge dans les écosystèmes Windows et Linux. En outre, la collaboration avec les partenaires industriels et les organismes de normalisation contribuera à garantir que les fonctionnalités émergentes s'alignent sur les souhaits de l'écosystème au sens large et sur les exigences réglementaires mondiales, accélérant ainsi l'évolution vers une sécurité quantique pour les organisations de toutes tailles.