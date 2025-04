La cause principale : « problème de code latent »

Impact sur les administrateurs IT et les entreprises

Le contexte plus large : la stratégie d'adoption de Windows 11

Correctifs potentiels et précautions futures

Le problème concerne principalement le mécanisme de mise à jour automatique de Windows 11, qui fait partie intégrante de la stratégie de Microsoft pour inciter les utilisateurs à adopter son dernier système d'exploitation. Pour les organisations utilisant Intune pour gérer leurs parcs de dispositifs, la plateforme permet aux administrateurs de configurer des politiques qui régissent quand et comment les mises à jour sont appliquées. Ces politiques sont conçues pour garantir que seules les machines respectant des critères matériels et logiciels spécifiques reçoivent les mises à jour, conformément aux besoins de l'entreprise.Cependant, des rapports récents ont indiqué que, malgré ces configurations, des mises à jour vers Windows 11 ont été livrées à certaines machines. Cela inclut des appareils qui auraient dû être exclus en raison de leur non-conformité aux critères définis, tels que l'absence des spécifications matérielles minimales requises pour Windows 11.Après enquête, Microsoft a reconnu qu'un « problème de code latent » était à l'origine de cette situation. Selon l'entreprise, ce bogue ne faisait pas partie du mécanisme de mise à jour de base de Windows 11, mais concernait la manière dont Intune et d'autres outils de gestion interagissaient avec le processus de mise à jour.Bien que le terme « problème de code latent » soit quelque peu flou, il désigne une faille dans le code qui était restée dormante dans le système jusqu'à ce que les récentes mises à jour en déclenchent l'activation. Microsoft a précisé que le problème ne provenait pas d'un manque de surveillance dans la conception du système, mais plutôt de la façon dont certains scénarios de mise à jour étaient traités. Ce bogue a entraîné le contournement des restrictions de politique, permettant à des appareils devant être exclus de la mise à jour de recevoir Windows 11.Tous les utilisateurs ne sont pas concernés, mais ceux qui le sont verront une invitation à passer à Windows 11, quelle que soit la manière dont leurs administrateurs informatiques ont configuré Intune, l'outil de gestion des PC de Microsoft.Bien que cet incident soit préoccupant, Microsoft a promis une solution, mais le calendrier de la correction demeure flou. En attendant, les administrateurs sont invités à vérifier manuellement l'état des mises à jour sur leurs appareils pour s'assurer que les dispositifs non conformes ne reçoivent pas la mise à jour.Pour les administrateurs IT dans de grandes entreprises, le déploiement accidentel de Windows 11 pose plusieurs défis. Avant tout, la perturbation des cycles de mise à jour soigneusement planifiés pourrait entraîner des problèmes de conformité, notamment si certains appareils ne sont pas encore prêts pour le nouveau système d'exploitation. Par exemple, les entreprises qui dépendent de logiciels hérités ou de configurations matérielles spécifiques pourraient rencontrer des problèmes de performance ou d'incompatibilité logicielle avec Windows 11, ce qui entraînerait des pannes ou des retards opérationnels.De plus, les entreprises ayant des politiques de sécurité strictes pourraient également se retrouver face à des risques, car la mise à jour vers Windows 11 pourrait contourner des configurations de sécurité spécifiquement adaptées aux versions plus anciennes de Windows. Pour de nombreuses entreprises, ces politiques ne sont pas seulement une question de commodité, mais sont essentielles pour assurer l'intégrité et la sécurité de leur infrastructure informatique.En outre, les mises à jour non planifiées pourraient entraîner de la frustration chez les utilisateurs, qui pourraient être confrontés à une courbe d'apprentissage pour interagir avec un nouveau système d'exploitation. Le besoin de formation et de support supplémentaire pour résoudre ces problèmes pourrait également exercer une pression supplémentaire sur les équipes informatiques déjà sollicitées.Cet incident met en lumière un défi plus vaste auquel Microsoft est confronté dans son objectif d'accélérer l'adoption de Windows 11. L'entreprise s'est fixée des objectifs ambitieux pour inciter les utilisateurs à passer de Windows 10 à son dernier système d'exploitation, Windows 11, qui est présenté comme une plateforme moderne, sécurisée et optimisée. Cependant, la mise à jour rapide de ces systèmes d'exploitation n'est pas sans complications.Pour les administrateurs, la gestion des mises à jour d'un système d'exploitation à travers une gamme diverse de configurations matérielles et logicielles est un défi de taille. Il est clair que la nécessité d'un contrôle granulaire sur les mises à jour n'a jamais été aussi importante. L'incapacité de Microsoft à résoudre rapidement ce problème reflète les défis qu'elle rencontre pour trouver le juste équilibre entre la demande des utilisateurs pour les dernières fonctionnalités et les réalités pratiques de la gestion des environnements informatiques complexes.Microsoft tente désespérément de convaincre ses utilisateurs à migrer vers Windows 11. L'adoption de Windows 11 est très lente et le système d'exploitation est même tombé en déclin à la fin de l'année dernière. En décembre 2024, la part de marché de Windows 11 a même baissé de 34,94 % à 34,1 %, alors que Windows 10 avait regagné une partie des utilisateurs qu'il avait perdus.Le 14 octobre 2025 marque la fin du support pour la plupart des versions de Windows 10. Toutefois, les utilisateurs continuent de s'accrocher au système d'exploitation phare de Microsoft. Les données de Statcounter montrent que Windows 10 détient encore une part significative de 54,23 % en mars 2025 ( elle était de 60,37 % en janvier 2025 ).En réponse à cet incident, Microsoft a promis de résoudre le problème du code latent dans les prochaines mises à jour. L'entreprise s'est engagée à publier un correctif pour empêcher que ce genre de contournement des politiques Intune se reproduise, mais d'ici là, les administrateurs sont invités à surveiller de près leurs environnements de gestion des appareils pour garantir la conformité.Au-delà de cette correction immédiate, l'incident soulève des questions plus larges sur la manière dont Microsoft prévoit d'am...