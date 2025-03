La prochaine génération de Windows annoncée par Microsoft pourrait être Windows 11

qui serait basée sur la mise à jour Sun Valley

Windows 11 : Microsoft prépare-t-il un nouvel OS ?









Windows 11 : quelles seraient ses caractéristiques ?

Améliorations de la conception

Nouvelles animations, nouveaux gestes





Explorateur de fichiers









Paramètres de la caméra de Windows





Paramètres d'affichage





Utilisation de la batterie





Prise en charge du mode HDR pour les applications à gestion des couleurs

Nouvelle police système





Une nouvelle option sous le menu Alimentation du menu Démarrer

Bureaux virtuels





Nouveau presse-papiers





Nouvelle fonctionnalité DNS sur HTTPS (DoH)

Windows 10 est dans sa sixième année. Lorsque l'OS a été lancé en 2015, Jerry Nixon, évangéliste des développeurs de Microsoft, avait déclaré que Windows 10 était la dernière version de Windows. Depuis lors, Microsoft est resté comme fidèle à cette déclaration, se contentant d'apporter des mises à jour à Windows 10, même si l'OS contient toujours quelques brides de Windows 7 (le panneau de configuration, par exemple). Cependant, à l'occasion de l'édition 2021 de l'événement Build, Nadella a annoncé que l'entreprise se prépare à dévoiler une importante mise à jour pour Windows 10.Même s'il n'est pas allé loin dans ses déclarations, beaucoup ont suggéré qu'il s'agissait de la mise à jour Sun Valley sur laquelle l'entreprise travaille depuis un certain temps déjà. Cela dit, Nadella a semé le doute dans l'esprit des gens lorsqu'il a appelé cette mise à jour " la prochaine génération de Windows ". En effet, Sun Valley est certes une mise à jour importante, mais pas au point d'être appelé "la prochaine génération de Windows". Microsoft s'apprête peut-être à sauter un pas avec cette dernière. Il a prévu dévoiler cette mise à jour lors d'un événement (une webdiffusion) qui aura lieu dans le courant de ce mois, notamment le 24.Comme pour attirer davantage la curiosité de la communauté, la firme de Redmond a annoncé que l'événement débutera à 11h du matin, heure locale. En raison du décalage horaire, cela correspond à 17h en France. Une autre publication de l'entreprise a également attiré l'attention. Microsoft a partagé jeudi dernier une vidéo musicale relaxante de 11 minutes. Elle montre la lumière du soleil traversant le logo Windows pour former le chiffre 11 sur la surface. Jusque-là, Microsoft n'a pas annoncé qu'il y aurait un Windows 11. Cependant, notons qu'il n'a jamais dit publiquement en clair que Windows 10 est la dernière version du système d'exploitation Windows.Seul Jerry Nixon a fait cette déclaration et l'équipe de relations publiques de l'entreprise ne l'a jamais démentie. Maintenant, tout porte à croire que Microsoft laisse lentement échapper des indices qui suggèrent que Windows 11 est au coin de la rue. Pour l'instant, l'on ne sait pas exactement ce que l'entreprise prépare ni si la mise à jour s'appellera "Windows 11". Toutefois, les analystes suggèrent que l'on peut supposer sans risque de se tromper qu'elle sera basée sur le design Sun Valley.Voici une liste des fonctionnalités basées sur la mise à jour Sun Valley, qui pourraient arriver avec Windows 11 :Windows 11 devrait améliorer les anciennes applications et fonctionnalités du système d'exploitation. En surface, l'on s'attend à ce que Windows 11 apparaisse plus moderne avec un langage de conception cohérent, au moins pour les applications de première partie. Par exemple, Microsoft pourrait mettre à jour l'Explorateur de fichiers avec la prise en charge du mode sombre pour les menus contextuels (onglet Propriétés, etc.). Cependant, il semble que la société n'est pas dans l'idée de remplacer l'Explorateur de fichiers par une version moderne, en tout cas pas tout de suite.Selon les observateurs, le plan consisterait plutôt à entretenir l'Explorateur de fichiers existant et à le mettre à jour avec de nouvelles icônes, des coins arrondis et le mode sombre. Microsoft utilise WinUI, des contrôles modernes, des styles pour améliorer l'expérience globale. WinUI n'est pas un remplacement de Fluent Design, mais il est censé améliorer l'expérience globale en permettant la prise en charge des mêmes éléments d'interface utilisateur partout (anciens et modernes). La mise à jour Sun Valley est construite sur le Fluent Design, ce qui signifie que le Fluent Design ne disparaîtra pas.Sur Github, il existe déjà de nouvelles idées de conception pour les boutons d'applications, les éléments, les ListView, les boutons, les curseurs, etc. Il est également possible que Microsoft laisse tomber les chiffres et commence à utiliser des noms de lieux géographiques comme Sun Valley pour les mises à jour de Windows.Comme vous pouvez le voir dans le GIF ci-dessous, Microsoft a travaillé sur une nouvelle animation pour la fermeture/ouverture des fenêtres.Cette nouvelle animation s'appliquera par défaut à toutes les applications et fenêtres.Comme souligné plus haut, Sun Valley devrait mettre à jour l'Explorateur de fichiers avec de nouvelles icônes, des coins arrondis et des améliorations du mode sombre. Comme vous pouvez le voir sur le GIF ci-dessous, Microsoft a espacé les éléments, les colonnes et les lignes de l'explorateur de fichiers. Ces changements aideront les utilisateurs d'écrans tactiles, et ils pourront facilement interagir avec les fichiers sans passer en mode tablette. Microsoft a précédemment déclaré que le nouvel Explorateur de fichiers est conçu pour une meilleure cohérence avec les expériences modernes (XAML), et qu'il ne nécessite pas le mode tablette.Pour l'instant, il semble que l'expérience sur tablette sera activée par défaut, ce qui signifie que vous pouvez essayer la nouvelle disposition lorsque vous utilisez le mode bureau (expérience normale). Les utilisateurs peuvent toujours passer à l'ancienne disposition appelée "mode compact". En outre, il y aura quelques améliorations intéressantes. Par exemple, l'option "Extraire tout" pour les fichiers OneDrive est introduite. Cette option s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier OneDrive zippé qui a été défini comme étant uniquement en ligne.La deuxième nouveauté est la prise en charge de la combinaison CTRL + flèche gauche/droite lors du renommage des fichiers. Cela vous permet de déplacer votre curseur entre les mots du nom du fichier, ainsi que CTRL + Delete et CTRL + Backspace pour supprimer des mots à la fois, comme d'autres applications et outils dans Windows.Microsoft devrait introduire une nouvelle page dans les paramètres de la caméra pour les utilisateurs avancés afin de les aider à gérer les caméras existantes, à ajouter ou supprimer des caméras et à configurer les paramètres d'image par défaut de chacune d'elles.Cette nouvelle page de paramètres se trouve dans Paramètres > Appareils > Appareil photo. Les utilisateurs peuvent également l'utiliser pour configurer les paramètres d'image par défaut.Sun Valley devrait comporter une nouvelle option dans l'application Paramètres qui vous permettra de désactiver la fonction de contrôle de la luminosité en fonction du contenu (CABC – content-adaptive brightness control). Pour ceux qui l'ignorent, la fonction CABC est utilisée par des équipementiers comme Dell et Lenovo pour améliorer les performances de la batterie des PC, mais elle se fait au détriment de la qualité de l'image.Dans certaines configurations, elle peut entraîner des changements de luminosité gênants. À partir de la mise à jour Sun Valley, vous pouvez désactiver la fonctionnalité en naviguant sur la page des paramètres d'affichage.Sun Valley comprend une page de paramètres "Batterie" redessinée, avec des graphiques détaillés pour aider les utilisateurs à comprendre comment leur ordinateur portable ou bloc-notes utilise la batterie. Une fois activés, les graphiques apparaissent dans la même application de paramètres et les utilisateurs peuvent voir le niveau de la batterie de leur ordinateur portable tout au long de la journée.Microsoft active la prise en charge du mode HDR dans les applications créatives et artistiques qui utilisent les profils de couleurs d'affichage du Consortium international des couleurs (ICC). Cela inclut Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic et CorelDraw. Cette fonctionnalité permettra à vos applications préférées d'obtenir des couleurs précises et d'accéder à la gamme complète de votre écran HDR.Microsoft travaille également sur une nouvelle variante de l'interface utilisateur Segoe qui comprend un axe optique et permet aux contours de la police de s'adapter de manière transparente aux tailles d'écran les plus petites et les plus grandes. La fonctionnalité s'appelle "Segoe UI Variable" et Microsoft affirme qu'il s'agit d'une version rafraîchie de la police Segoe classique.En théorie, elle offre une meilleure lisibilité pour les petites tailles et des contours nettement améliorés pour les tailles d'affichage. Elle corrige également les problèmes sur différents facteurs de forme et résolutions en activant la prise en charge d'une nouvelle fonctionnalité qui peut dynamiquement offrir une meilleure lisibilité aux très petites tailles et un style aux grandes tailles.Microsoft a activé la prise en charge d'une nouvelle option dans le menu Alimentation du menu Démarrer pour vous aider à redémarrer les applications après la connexion lorsque vous redémarrez votre appareil. Ce paramètre est basé sur la fonctionnalité existante "Restart apps". Techniquement, il ne s'agit donc pas d'une nouvelle fonctionnalité. Cette option est actuellement proposée sous Paramètres > Comptes > Options de connexion > Redémarrer les applications.Sun Valley devrait également être livrée avec des améliorations très attendues en matière de multitâche. Microsoft travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour le bureau virtuel de Windows 10 afin de garder vos applications et projets ouverts organisés dans leurs propres bureaux. Le problème avec les bureaux virtuels est que vous ne pouvez pas réorganiser l'ordre des bureaux virtuels ou utiliser des fonds d'écran uniques pour chaque bureau virtuel. De même, il n'est pas possible de maintenir des bureaux virtuels différents pour deux moniteurs.Avec la mise à jour Sun Valley, Microsoft introduit trois nouvelles fonctionnalités pour les bureaux virtuels : la possibilité de réorganiser (changer la position de chaque bureau virtuel), de personnaliser les fonds d'écran pour tous vos bureaux virtuels, et la prise en charge de la configuration multimoniteur.Vous pouvez désormais utiliser le gestionnaire d'historique du presse-papiers (Win + V) pour insérer des emojis et des GIF. En plus de ces nouvelles fonctionnalités fantaisistes, vous verrez maintenant une option "Coller en tant que texte brut" à côté d'épingler et de supprimer. Cette option vous permettra de coller le contenu textuel du presse-papiers sans sa mise en forme originale (police, couleur, taille, etc.).DNS over HTTPS (DoH) est une nouvelle fonctionnalité qui permet la résolution DNS sur des connexions HTTPS chiffrées, et elle vise à protéger votre confidentialité de navigation...