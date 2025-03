Huawei dévoile son propre système d'exploitation HarmonyOS NEXT et affirme que le noyau d'HarmonyOS NEXT est trois fois plus efficace que Linux.



Huawei HarmonyOS NEXT est le prochain grand projet de l'entreprise. Comme le décrit Yu Chengdong, PDG du Consumer Business Group de Huawei, "". Le PDG précise que le système d'exploitation ne fonctionne pas sous Linux ou Unix. Au lieu de cela, HarmonyOS NEXT utilise un noyau Harmony développé par Huawei, qui, selon Huawei, est trois fois plus efficace en termes de mémoire que les noyaux Linux. L'entreprise affirme que le système d'exploitation utilise un mécanisme "", ce qui lui permet d'offrir une expérience fluide.En plus d'être efficace, HarmonyOS NEXT donne la priorité à la sécurité. Lors de l'événement, Huawei a expliqué que le nouveau système d'exploitation disposait de trois certifications de sécurité de haut niveau avec une sécurité au niveau du noyau. Il est également doté de capacités d'intelligence artificielle sur l'appareil afin de concurrencer les implémentations Android personnalisées d'autres grandes marques.Globalement, l'objectif principal de Huawei avec HarmonyOS NEXT est d'offrir un système d'exploitation axé sur la protection de la vie privée et optimisé pour une expérience utilisateur fluide. Avec ce système, l'entreprise s'affranchira également des technologies américaines sur lesquelles elle s'appuyait pour le système d'exploitation des smartphones Huawei.Bien entendu, on doit attendre de voir si Huawei peut vraiment tenir ses promesses avec HarmonyOS NEXT. Le système d'exploitation est actuellement en phase d'aperçu pour les développeurs, avec un déploiement stable prévu pour le quatrième trimestre 2024.Source : Huawei Pensez-vous que ces déclarations d'Huawei sur HarmonyOS NEXT sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur HarmonyOS NEXT ?