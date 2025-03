Microsoft va bientôt supprimer l'application Remote Desktop et affirme que vous allez adorer son remplaçant, mais ce dernier est de qualité inférieure et présente des limites connues

Microsoft ajoute l'application Remote Desktop à son cimetière numérique

Windows App largement critiquée pour ses nombreuses lacunes

la réinitialisation des données utilisateur via l'interface utilisateur n'est pas prise en charge. En revanche, vous pouvez réinitialiser Windows App dans les paramètres de Windows ;

l'intégration avec votre menu local de démarrage Windows n'est pas prise en charge ;

l'utilisation de Private Link pour se connecter à Azure Virtual Desktop n'est pas prise en charge ;

l'authentification unique (SSO) avec Active Directory Federation Services (AD FS) n'est pas prise en charge ;

la connexion à Azure Government, Azure Germany, Azure operated by 21Vianet ou Azure Virtual Desktop (Classic) n'est pas prise en charge ;

Windows App ne fonctionne pas dans certains environnements où les serveurs proxy requièrent une authentification proxy/HTTP ;

L'anneau Insider de Windows App ne fonctionne pas actuellement et sera retiré de l'interface utilisateur jusqu'à ce qu'il soit corrigé.



Remote Desktop est l'un des moyens les plus simples de se connecter à distance à un PC lorsque vous êtes en déplacement. Elle vous permet d'accéder à un PC à distance et même d'effectuer quelques transferts de fichiers de base. Mais depuis la mise à jour d'octobre 2024 de Windows 11, l'application connaît quelques problèmes. En septembre, Microsoft a commencé à rassembler certains de ses services et à les placer dans ce qu'il appelle Windows App.À l'époque, Microsoft avait déclaré : « cette application unifiée vous sert de passerelle sécurisée pour vous connecter à Windows à travers Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box, et plus encore ». En fait, il s'agit d'une nouvelle version de Remote Desktop.Microsoft décrit aussi Windows App comme « un accès unifié à de multiples services Windows, y compris les PC en nuage et les bureaux virtuels, à partir d'une interface unique et rationalisée ». Le nom est largement critiqué. Certains utilisateurs ont déclaré qu'il s'agit du « rebranding le plus stupide de tous les temps ». Microsoft vient d'annoncer que l'application Remote Desktop sera bientôt mise au rebut et invite les utilisateurs à migrer vers Windows App.La prise en charge de Remote Desktop sera supprimée le 27 mai 2025 et l'application ne sera plus disponible dans Microsoft Store. « À partir du 27 mai 2025, l'application Remote Desktop pour Windows du Microsoft Store ne sera plus prise en charge ni disponible au téléchargement et à l'installation. Les utilisateurs doivent passer à Windows App afin de continuer à accéder à Windows 365, Azure Virtual Desktop et Microsoft Dev Box », a déclaré l'entreprise.Le processus comporte néanmoins quelques nuances. Selon Microsoft, si vous êtes un utilisateur de Remote Desktop, vous devrez continuer à utiliser Remote Desktop Connection jusqu'à ce que cette fonctionnalité soit intégrée à Windows App. En outre, si vous êtes un utilisateur de Remote Desktop Services, vous devez utiliser RemoteApp et Desktop Connection jusqu'à ce que la prise en charge de ce type de connexion soit disponible dans Windows App.Windows App est conçue pour les comptes professionnels et scolaires. Selon Microsoft, l'application peut être utilisée à partir d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones et via des navigateurs Web pour se connecter à des PC dans le cloud, à des bureaux virtuels et à des PC locaux via Windows 365, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Azure Virtual Desktop ou Microsoft Dev Box. L'application est disponible en avant-première depuis 2023.Microsoft a officiellement lancé Windows App en septembre 2024. Cependant, bien qu'elle soit en cours de développement depuis des années, la nouvelle application ne prend toujours pas en charge de nombreux services. Voici ci-dessous quelques-unes des lacunes connues de Windows App :Les clients qui utilisent l'application Remote Desktop doivent migrer vers Windows App d'ici le 27 mai. L'annonce de Microsoft informe qu'après cette date, « les connexions à Windows 365, Azure Virtual Desktop et Microsoft Dev Box via l'application Remote Desktop du Microsoft Store seront bloquées ».Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fin imminente du support de l'application Remote Desktop ?Que pensez-vous de son remplaçant Windows App ? Quid des limites de Windows App ?Êtes-vous un utilisateur de l'application Remote Desktop ? Quelles autres alternatives proposez-vous ?