Microsoft désactive des fonctionnalités clés de l’Explorateur de fichiers sous Windows 11 en Europe : entre respect du RGPD et sacrifice de l’expérience utilisateur,

la suppression est-elle justifiée ?

Contexte et modifications apportées

Envoyé par Microsoft Envoyé par Explorateur de fichiers

Lorsque l'option « Restaurer les fenêtres de dossier précédentes à la connexion » est activée dans l'Explorateur de fichiers, nous restaurons également tous les onglets supplémentaires que vous aviez précédemment ouverts dans chaque fenêtre de l'Explorateur de fichiers. Dans le cadre de ce travail, nous avons également mis à jour la logique du paramètre « Sauvegarder automatiquement mes applications redémarrables et les redémarrer lorsque je me reconnecte » via Paramètres > Comptes > Options de connexion, de sorte que lorsque vous activez ce paramètre, nous activons automatiquement le paramètre spécifique de l'Explorateur de fichiers pour vous également.

Nous ajoutons une nouvelle option permettant d'interrompre ou de désactiver le rappel « Démarrer la sauvegarde » dans la barre d'adresse de l'Explorateur de fichiers, pour ceux qui ne sauvegardent pas déjà leurs dossiers Documents, Images ou Bureau. Cette option est disponible lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Démarrer la sauvegarde ».

Nous désactivons le contenu basé sur le compte dans l'Explorateur de fichiers sous Récents, Favoris, Volet de détails et Recommandé pour les ID Entra dans l'Espace économique européen (EEE).





Adieu au dernier vestige de Cortana

Minimisation des données : En éliminant la mise en cache locale de l'historique des emplacements sur 24 heures, Microsoft réduit le risque d'exposition de données sensibles.

En éliminant la mise en cache locale de l'historique des emplacements sur 24 heures, Microsoft réduit le risque d'exposition de données sensibles. Simplicité pour l'utilisateur : La suppression du paramètre correspondant du panneau Confidentialité et sécurité permet d'obtenir une interface plus propre et plus directe, une décision qui s'aligne sur l'éthique de conception minimaliste que de nombreux utilisateurs d'aujourd'hui apprécient.

La suppression du paramètre correspondant du panneau Confidentialité et sécurité permet d'obtenir une interface plus propre et plus directe, une décision qui s'aligne sur l'éthique de conception minimaliste que de nombreux utilisateurs d'aujourd'hui apprécient. Amélioration des performances : Bien que la protection de la vie privée soit le principal objectif, la réduction du traitement des données en arrière-plan peut se traduire par une amélioration subtile des performances de l'Explorateur de fichiers.



Refonte de l'explorateur de fichiers pour les utilisateurs européens

Fichiers récents : Le système n'affichera plus la liste des fichiers récemment consultés.

Favoris : Les liens d'accès rapide basés sur l'activité de l'utilisateur sont supprimés, ce qui réduit le risque d'exposer des modèles sensibles.

Volet Détails : Les sources de données de l'utilisateur étant coupées, les informations affichées sont réduites.

Contenu recommandé : Les recommandations personnalisées, souvent générées à partir d'activités antérieures, ne sont plus disponibles sous ces comptes.



Analyse critique de cette décision

Mises à jour supplémentaires de Windows 11 24H2 : Au-delà de la vie privée

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Dans cette nouvelle build, Microsoft a désactivé le contenu basé sur les comptes dans l'Explorateur de fichiers pour les utilisateurs disposant d'identifiants Entra (anciennement Azure Active Directory) dans l'Espace économique européen (EEE). Concrètement, les sections "Récent", "Favoris", "Volet de détails" et "Recommandé" de l'Explorateur de fichiers ne seront plus disponibles pour ces utilisateurs. Ces fonctionnalités reposaient sur la collecte de données utilisateur pour afficher des fichiers récemment consultés ou fournir des recommandations personnalisées, ce qui pouvait entrer en conflit avec les directives strictes du RGPD concernant la protection des données personnelles.La mise à jour marque un tournant notable : l'API d'historique de localisation, obsolète, est désormais complètement supprimée. Auparavant, cette API permettait à Cortana (la tentative d'assistant de Microsoft avant que tout ne devienne Copilot) d'accéder à 24 heures d'historique de localisation de l'appareil (à condition que les services de localisation soient activés). Cortana étant déjà sur le déclin , cette suppression est une reconnaissance symbolique du fait que certaines fonctionnalités héritées ne sont plus adaptées à l'approche moderne de la protection de la vie privée.Selon Microsoft : « Avec la suppression de la fonction Historique de localisation, les données de localisation ne seront plus enregistrées localement, et les paramètres correspondants sont également supprimés de Paramètres > Confidentialité et sécurité > Page de localisation. »Malgré les questions posées pour savoir si les données de localisation à distance pouvaient encore être saisies, l'entreprise n'a pas encore fourni d'autres détails. De nombreux utilisateurs se posent donc des questions : S'agit-il de la dernière étape de la mise hors service de la collecte de données pour Cortana, ou un processus distant se cache-t-il en arrière-plan ?En attendant des réponses, pour ceux qui se demandent quels sont les avantages pour la vie privée, en voici quelques-uns :Outre la suppression de l'API d'historique de localisation, Microsoft a désactivé le contenu basé sur le compte dans l'Explorateur de fichiers pour les comptes Entra ID au sein de l'EEE. Ce changement affecte directement plusieurs composants de l'interface utilisateur :Le changement est logique. Les sections requièrent des données utilisateur pour afficher du contenu, qu'il s'agisse de fichiers récemment utilisés ou de recommandations basées sur l'activité de l'utilisateur. Bien qu'il soit possible d'affirmer que le fait de fouiller dans les données de l'utilisateur pour fournir ces informations améliore les flux de travail, il existe également un risque que des données sensibles soient exposées et que les exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) soient foulées aux pieds.Pour les utilisateurs de l'EEE, ces modifications ont un double objectif. Non seulement elles garantissent la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD), mais elles offrent également un explorateur de fichiers rationalisé qui, de par sa nature même, consomme moins de ressources.Si certains se réjouissent d'un explorateur de fichiers moins encombré et potentiellement plus rapide, les utilisateurs chevronnés qui s'appuient sur des informations personnalisées risquent d'en pâtir. Microsoft rééquilibre essentiellement l'équilibre entre le confort d'utilisation et la protection des données, ce qui soulève une question poignante : L'amélioration de la protection de la vie privée vaut-elle la peine de sacrifier quelques instants de productivité ?La décision de Microsoft de supprimer ces fonctionnalités pour les utilisateurs européens reflète une volonté de se conformer aux exigences du RGPD. Cependant, cette approche soulève des questions quant à l'équilibre entre la conformité réglementaire et l'expérience utilisateur. Les sections "Récent" et "Recommandé" de l'Explorateur de fichiers sont conçues pour améliorer la productivité en offrant un accès rapide aux documents fréquemment utilisés ou pertinents. Leur suppression pourrait donc entraîner une diminution de l'efficacité pour les professionnels habitués à ces raccourcis.Il est intéressant de noter que cette modification s'applique de manière uniforme à tous les utilisateurs professionnels de l'EEE utilisant des comptes Entra ID, sans distinction du contexte spécifique de chaque organisation. Une approche plus nuancée aurait pu consister à offrir aux entreprises la possibilité de configurer ces fonctionnalités en fonction de leurs propres évaluations de conformité et de leurs politiques internes en matière de protection des données. Cela aurait permis de préserver une partie de l'expérience utilisateur tout en respectant les obligations légales.Microsoft a communiqué sur ces changements via des canaux officiels, mais la portée et la clarté de cette communication méritent d'être examinées. Pour les utilisateurs finaux, la disparition soudaine de fonctionnalités familières peut être déroutante, surtout si elle n'est pas accompagnée d'explications claires et de directives sur les alternatives disponibles. Une communication proactive, incluant des messages contextuels au sein même de l'Explorateur de fichiers ou des notifications détaillées, aurait pu atténuer la confusion et aider les utilisateurs à s'adapter aux changements.La suppression de ces fonctionnalités pourrait avoir des effets secondaires positifs, tels qu'une interface de l'Explorateur de fichiers moins encombrée et une légère amélioration des performances, étant donné que le système n'aura plus à collecter et afficher ces données. Cependant, il est essentiel de s'assurer que ces modifications n'introduisent pas de vulnérabilités ou n'affectent pas la stabilité du système. Des tests approfondis et des retours d'expérience utilisateur seront cruciaux pour évaluer l'impact réel de ces changements.Si la refonte de l'Explorateur de fichiers fait la une, cette mise à jour apporte quelques autres changements notables :[LIST][*]Amélioration de l'intégration de OneDrive : Une nouvelle fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de reprendre l[/*]...