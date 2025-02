Windows 11 connaît une ascension lente malgré les efforts de Microsoft

Windows 10 : 60,37 % ;

Windows 11 : 36,6 % ;

Windows 7 : 2,24 % ;

Windows 8.1 : 0,16 % ;

Windows XP : 0,27 %.

De nombreux facteurs ont empêché les utilisateurs d'adopter Windows 11

fonctionnalités peu attirantes : bon nombre des nouvelles fonctionnalités de Windows 11, activées par défaut, peuvent être trouvées dans Windows 10 et doivent simplement être activées. BitLocker, par exemple, est activé par défaut, même dans l'édition familiale de Windows 11 de 24H2 ;



: bon nombre des nouvelles fonctionnalités de Windows 11, activées par défaut, peuvent être trouvées dans Windows 10 et doivent simplement être activées. BitLocker, par exemple, est activé par défaut, même dans l'édition familiale de Windows 11 de 24H2 ; fonctionnalités manquantes : les fonctionnalités manquantes de l'interface utilisateur, telles que le positionnement de la barre des tâches, ont irrité les utilisateurs, et d'autres problèmes, notamment des problèmes de Wi-Fi, ont causé des maux de tête ;



: les fonctionnalités manquantes de l'interface utilisateur, telles que le positionnement de la barre des tâches, ont irrité les utilisateurs, et d'autres problèmes, notamment des problèmes de Wi-Fi, ont causé des maux de tête ; stabilité et maturité du système : les utilisateurs perçoivent Windows 10 comme un système stable et éprouvé. En revanche, Windows 11 présente encore de nombreux bogues et problèmes après trois ans d'existence, incitant les utilisateurs à attendre avant de migrer ;



: les utilisateurs perçoivent Windows 10 comme un système stable et éprouvé. En revanche, Windows 11 présente encore de nombreux bogues et problèmes après trois ans d'existence, incitant les utilisateurs à attendre avant de migrer ; coût potentiel de la mise à niveau : une entreprise bien gérée peut sécuriser Windows 10, alors pourquoi ouvrirait-elle la boîte de Pandore que Windows 11 pourrait potentiellement présenter ? Windows a été lancé avec des fonctionnalités d'interface utilisateur manquantes et une industrie artisanale s'est développée autour de leur restauration ;



: une entreprise bien gérée peut sécuriser Windows 10, alors pourquoi ouvrirait-elle la boîte de Pandore que Windows 11 pourrait potentiellement présenter ? Windows a été lancé avec des fonctionnalités d'interface utilisateur manquantes et une industrie artisanale s'est développée autour de leur restauration ; satisfaction avec Windows 10 : de nombreux utilisateurs estiment que Windows 10 répond parfaitement à leurs besoins actuels et ne voient tout simplement pas l'intérêt de changer pour Windows 11.



Microsoft et les fournisseurs de matériels misent désormais sur les PC d'IA

Microsoft tente désespérément de convaincre ses utilisateurs à migrer vers Windows 11. L'adoption de Windows 11 est très lente et le système d'exploitation est même tombé en déclin à la fin de l'année dernière. En décembre 2024, la part de marché de Windows 11 a même baissé de 34,94 % à 34,1 % , alors que Windows 10 avait regagné une partie des utilisateurs qu'il avait perdus. La question est de savoir pourquoi cela se passe si mal pour Windows 11.Le 14 octobre 2025 marque la fin du support pour la plupart des versions de Windows 10. Toutefois, les utilisateurs continuent de s'accrocher au système d'exploitation phare de Microsoft. Les données de Statcounter montrent que Windows 10 détient encore une part significative de 60,37 % en janvier 2025.Windows 11 a gagné un peu moins de deux points de pourcentage pour atteindre une part de 36,6 %. Si l'on en croit les dernières données de Statcounter (Microsoft ne fournit pas de données officielles sur les parts de marché de Windows), voici à quoi ressemble actuellement le marché de Windows :La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré récemment que le chiffre d'affaires de l'unité « Windows OEM and Devices » de l'entreprise a augmenté de 4 % en glissement annuel, « grâce à la constitution de stocks commerciaux avant la fin du support de Windows 10 ». Les chiffres d'Amy Hood s'alignent sur les projections de l'année dernière de TrendForce, qui a déclaré qu'il s'attendait à ce que les livraisons augmentent de 4,9 % en 2025.TrendForce, basé à Taiwan, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations sur le marché, couvrant divers secteurs, notamment les mémoires DRAM, les mémoires Flash NAND, les disques SSD, les écrans LCD, etc. Le marché commercial se préparant à la fin imminente de la prise en charge de Windows 10.Lorsque Windows 11 a fait ses débuts en octobre 2021, Microsoft l'avait affublé d'un infâme ensemble d'exigences matérielles qui excluait une grande partie du matériel existant. Les utilisateurs avaient besoin d'un module TPM 2 et d'un processeur relativement récent pour faire fonctionner le système d'exploitation. Cela a suscité la colère des utilisateurs, qui ne voyaient pas pourquoi ils abandonneraient leurs matériels fonctionnels rien que pour Windows 11.Microsoft s'est empressé d'ajouter le processeur Intel Core i7-7820HQ du Surface Studio 2 à la liste pour s'assurer que son kit n'était pas rejeté par le système d'exploitation. Cependant, les choses étaient déjà mal parties pour Windows 11. La plupart des utilisateurs trouvent peu de raisons de mettre à jour leur système. La fin imminente du support de Windows 10 ne semble pas les motiver ni les nouvelles fonctionnalités qu'apporte Windows 11 Selon les analystes, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fonction phare de Windows 11 pour inciter la majorité des utilisateurs à effectuer la mise à niveau, si ce n'est « un moyen de continuer à recevoir les correctifs ». L'IA est-elle la solution ? Selon les analystes, d'ici 2026, il sera difficile d'acheter un PC sans silicium d'IA.Plus de trois ans après le lancement de Windows 11, le cycle de remplacement du matériel a tourné. Les limitations matérielles semblent toujours artificielles, et les utilisateurs préféreraient choisir le niveau de sécurité de leur ordinateur de bureau plutôt que de laisser Microsoft décider pour eux, mais ce vieux réservoir de PC s'amenuise. Acheter un PC incompatible avec Windows 11 relève aujourd'hui du défi. Cette barrière est donc en voie de disparition.Pourtant, Windows 10 conserve une avance importante sur Windows 11 en matière de parts de marché . Les fournisseurs de matériel, autrefois optimistes quant aux ventes de matériel induites par Windows 11, se tournent désormais vers les PC IA, qu'ils considèrent comme leur grand espoir de renouer avec la croissance passée. Les équipes de marketing chargées de rendre Windows 11 attrayant pour les clients se sont maintenant tournées vers les PC IA.Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment déclaré : « 15 % des ordinateurs portables haut de gamme vendus aux États-Unis pendant les vacances étaient des PC Copilot+. Nous nous attendons à ce que la majorité des PC vendus au cours des prochaines années soient des PC Copilot+ ».Mais comme dans le cas de Windows 11, il n'y a pas une solution miracle pour inciter les utilisateurs à adopter l'IA locale, à l'exception peut-être des améliorations apportées à Windows Search. Le prix est également un point d'achoppement pour les PC IA, ce dont les fabricants ne sont que trop conscients.L'expérience de Windows 11 a mis en lumière une vérité gênante pour Microsoft et ses partenaires : sans un avantage clair à mettre à niveau, certains utilisateurs semblent réticents à le faire. Les PC IA ont déjà montré des performances décevantes quant à la prise en charge des jeux vidéo les plus populaires Il y avait de bonnes raisons de passer de Windows XP à Windows 7 (à la suite du travail architectural de Windows Vista). Windows 10 a mis la barre plus haut en matière de sécurité. Mais passer à Windows 11 ? Les administrateurs ne s'en donneraient pas la peine s'il n'y avait pas la fin du support en octobre 2025.Source : Statcounter Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'adoption lente de Windows 11 malgré les efforts de Microsoft ?Qu'est-ce qui explique cette ascension lente du système d'exploitation ? Un manque d'originalité ?Les analystes s'attendent à ce que les PC dotés d'IA accélèrent l'adoption de Windows 11 ? Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que la part de marché de Windows 10 va baisser drastiquement avant la fin du support en octobre 2025 ?