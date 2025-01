Microsoft installera de force la nouvelle application Outlook sur Windows 10 en février, et il n'y a aucun moyen de bloquer l'installation

New Outlook existe en tant qu'application installée sur l'appareil. Elle se trouve, par exemple, dans la section Apps du menu Démarrer. Elle ne remplace pas le logiciel Outlook (classique) existant et ne modifie pas les configurations ou les paramètres par défaut de l'utilisateur. Outlook (classique) et New Outlook pour Windows peuvent fonctionner côte à côte. New Outlook existe en tant qu'application installée sur l'appareil. Elle se trouve, par exemple, dans la section Apps du menu Démarrer. Elle ne remplace pas le logiciel Outlook (classique) existant et ne modifie pas les configurations ou les paramètres par défaut de l'utilisateur. Outlook (classique) et New Outlook pour Windows peuvent fonctionner côte à côte.

Envoyé par Microsoft Envoyé par La nouvelle version d'Outlook pour Windows sera automatiquement installée sur les appareils Windows 10 dans le cadre de la mise à jour optionnelle de Windows 10 le 28 janvier 2025, et plus largement dans le cadre de la mise à jour de sécurité mensuelle de Windows 10 le 11 février 2025.



Actuellement, il n'existe aucun moyen de bloquer l'installation du nouvel Outlook. Si vous préférez que le nouvel Outlook n'apparaisse pas sur les appareils de votre organisation, vous pouvez le supprimer après son installation dans le cadre de la mise à jour.

Microsoft Outlook est un système logiciel de gestion des informations personnelles de Microsoft, disponible dans le cadre des suites logicielles Microsoft 365. Principalement populaire en tant que client de messagerie pour les entreprises, Outlook comprend également des fonctions telles que l'agenda, la gestion des tâches, la gestion des contacts, la prise de notes, l'enregistrement d'un journal, la navigation sur le web et l'agrégation de flux RSS.De manière quelque peu inhabituelle, la nouvelle application Outlook sera diffusée dans le cadre des mises à jour de sécurité du mois de février. Les réactions risquent d'être mitigées : certains seront mécontents de voir un logiciel installé contre leur gré, tandis que d'autres se réjouiront d'obtenir quelque chose de nouveau et de plus sûr.Microsoft n'a pas fait grand cas de cette installation forcée, comme on pouvait s'y attendre. La nouvelle a été annoncée dans le Centre d'administration de Microsoft 365 et Microsoft indique également que les utilisateurs enthousiastes peuvent sauter la file d'attente et obtenir l'application plus tôt en installant la mise à jour de janvier.L'entreprise déclare :Dans un document d'assistance séparé, Microsoft ne se contente pas de réitérer les installations forcées prévues, mais souligne que pour les utilisateurs de Windows 10 - contrairement à Windows 11 - il n'y a aucun moyen de les bloquer :La bonne nouvelle pour ceux qui sont particulièrement opposés à la présence du nouveau Outlook pour Windows sur leur matériel est qu'il peut être désinstallé.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft pertinente ou judicieuse ?