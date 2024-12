Microsoft fait volte-face et revient à une application native pour l'assistant Copilot

Le raccourci peut générer des conflits potentiels avec d’autres applications

Note : l'application Copilot pour Windows utilise la fonction RegisterHotKey pour le raccourci clavier Alt + Espace. De nombreuses applications utilisent ce raccourci clavier aujourd'hui. Pour toutes les applications installées sur votre PC qui pourraient utiliser ce raccourci clavier, Windows enregistrera l'application lancée en premier sur votre PC et fonctionnant en arrière-plan comme l'application invoquée lors de l'utilisation des touches Alt + Espace.



Copilot : une fonctionnalité d'IA toujours en quête d’identité ?

Il y a quelques mois, Microsoft décidait à la surprise générale de réduire l'expérience Copilot à une PWA sur Windows. Cette décision a déçu un grand nombre d'utilisateurs qui s'attendaient à ce que Copilot soit mieux intégré à Windows. « Cela montre vraiment que Microsoft ne se tient pas à un niveau élevé. Ils font tout ce bruit autour des PC propulsés par l'IA et d'une nouvelle touche Copilot, pour ne livrer que... pas grand-chose », a écrit un critique.L'entreprise est revenue sur sa décision et va remplacer cette version PWA par une expérience « native » qui introduit un nouveau raccourci clavier et une interface de vue rapide. L'affichage rapide de Copilot flotte au-dessus de la barre des tâches, à l’image des nouvelles applications Companion que Microsoft teste actuellement pour les fichiers, contacts et entrées de calendrier. Elle peut être déclenchée via le raccourci clavier Alt + Espace ou via la barre système.L'affichage rapide ne fait rien de spécial ici, mais il reste visible en permanence, au-dessus des autres applications, jusqu’à ce que vous reléguiez Copilot dans la barre des tâches ou utilisiez à nouveau le raccourci Alt + Espace. Il offre un accès rapide et constant à Copilot, sans avoir besoin d’ouvrir une fenêtre distincte.Il s'agit d'un changement très mineur, mais le fait de faire de l'assistant d'IA Copilot une application native sur Windows pourrait ouvrir la voie à de futures innovations et plus d'intégration. Microsoft met actuellement la nouvelle version de Copilot à la disposition des participants au programme Windows Insiders.La mise à jour est progressivement déployée sur tous les appareils Windows 10 et 11 du programme Windows Insider. Bien que Microsoft insiste sur le fait que la fin du support de Windows 10 est prévue pour octobre 2025, l'entreprise récupère un raccourci clavier pour son assistant d'IA mal-aimé.Par ailleurs, rien n'indique que Copilot fonctionnera localement sur votre PC, des testeurs ont découvert que l'application se contente toujours d'appeler le site Web Copilot de Microsoft. La société a indiqué qu'une fois la mise à jour de l'application installée, Copilot apparaîtra dans la barre d'état système.Le choix du raccourci clavier Alt + Espace pourrait poser problème aux utilisateurs de Windows, car de nombreuses applications utilisent déjà cette combinaison, y compris l'utilitaire PowerToys de Microsoft. Ainsi, PowerToys Run utilise Alt + Space pour ouvrir un lanceur dans lequel les utilisateurs peuvent taper le nom du service qu'ils recherchent. Le raccourci clavier Alt + Espace est également utilisé pour afficher le menu contextuel de la fenêtre active.Par conséquent, la décision de Microsoft d'ajouter le raccourci à Copilot pourrait ne pas plaire aux guerriers du clavier, habitués à ce que leurs raccourcis fonctionnent d'une manière particulière. Cela pourrait engendrer des conflits entre Copilot et d’autres outils, et la gestion du raccourci risque de devenir complexe pour les utilisateurs. Microsoft est conscient du problème, mais la firme de Redmond y a répondu d'une manière qui lui vaut des critiques :L'on peut en effet se demander pourquoi Microsoft a abandonné l’ancien raccourci « Windows + C » utilisé avec Copilot , ou pourquoi il n’a pas conservé la touche Copilot dédiée introduite sur les nouveaux PC Copilot+ pilotés par l'IA. Mais encore, Microsoft précise que « Copilot continuera à explorer les options liées aux raccourcis clavier de l'application », ce qui donne l'impression que c'est l'assistant d'IA qui mène la barque chez le géant des logiciels.« Les personnes qui prennent ces décisions devraient être obligées de travailler au service d'assistance pendant un mois afin de comprendre l'impact du changement. Pour autant que je sache, Windows + S et Windows + Q font la même chose et ouvrent la recherche. Il y en a d'autres qui ne sont pas utilisées. Je suggérerais bien Windows + C pour « Copilot », mais pour une raison quelconque, cette touche est censée ouvrir Équipes », a écrit un critique.« Les fonctions de ce type devraient être facultatives et faciles à désactiver si l'on change d'avis. Tout ce qui concerne Copilot devrait l'être. Mais dernièrement, Microsoft tente d'imposer aux utilisateurs des fonctions d'IA à peine utiles et qui s'avèrent parfois un véritable cauchemar pour la vie privée », a écrit un autre.Le passage d'une PWA à une application native pour Copilot représente une étape importante pour renforcer l'intégration et utilité de l'assistant d'IA sur Windows 10 et 11. Cependant, il reste encore de nombreux défis à surmonter pour en faire un assistant d'IA vraiment fluide et intégré. Alors que Microsoft jongle avec les différentes versions et raccourcis, la société pourrait écouter les commentaires des utilisateurs pour mieux affiner cette expérience.Pour une raison inconnue, Microsoft tente également d'obliger les utilisateurs à accepter la fonctionnalité controversée Recall, qui utilise l'IA pour enregistrer des captures d’écran automatiques des activités sur votre ordinateur, créant ainsi une sorte de mémoire visuelle numérique. Toutefois, les experts en cybersécurité alertent sur les risques de sécurité. Ils estiment notamment que Recall constitue une mine d'or pour les pirates informatiques.Selon Microsoft, le but de Recall est de permettre à l'utilisateur de retrouver facilement le contenu qu'il a consulté (fichiers, sites Web, etc.) simplement en tapant des mots-clés ou en naviguant dans la chronologie des captures. Malgré la polémique de la fonctionnalité, Microsoft poursuit le déploiement de Recall.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouveau raccourci clavier ajouté par Microsoft à Copilot sur Windows ?Les critiques affirment que Microsoft tente de détourner le raccourci au profit de Copilot. Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous du choix de Microsoft de revenir à une application native pour Copilot ?Utilisez-vous Copilot sur Windows ? Si oui, le trouvez-vous utile ? Partagez votre expérience.