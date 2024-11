Microsoft is running full-screen ads for Windows 11 on Windows 10, including Copilot+ PC ads. This is part of Microsoft's efforts to force people to upgrade to Windows 11 before the Windows 10 support deadline: https://t.co/2GPJztoO9f #Windows11 pic.twitter.com/NSq3YvZFIB — Windows Latest (@WindowsLatest) November 20, 2024

Depuis des mois, Microsoft tente de convaincre les utilisateurs de Windows 10 de passer à Windows 11, avant la date de fin de support de Windows 10 en octobre 2025. Au début de l'année, Microsoft a commencé à utiliser des invites en plein écran pour avertir les utilisateurs de Windows 10 de la fin du support, et maintenant elle utilise des invites similaires pour tenter d'inciter les gens à acheter un nouveau PC Windows 11 à la place.Certains utilisateurs de Windows 10 viennent de remarquer de nouvelles invites en plein écran qui suggèrent de passer à Windows 11 « avec lequel il est possible de faire plus. » Comme pour les messages du début de l'année, le lien « En savoir plus » renvoie à un site promotionnel qui propose des liens vers les nouveaux PC Windows 11.L'invite plein écran de Microsoft ne mentionne pas que les utilisateurs de Windows 10 peuvent continuer à utiliser le système d'exploitation en toute sécurité au-delà du 14 octobre 2025. Microsoft offrira pour la première fois des mises à jour de sécurité étendues aux consommateurs, mais les utilisateurs de Windows 10 devront payer 30 $ pour un an de mises à jour supplémentaires. Les clients commerciaux pourront acheter jusqu'à trois ans de mises à jour supplémentaires.Microsoft a déjà eu recours à ce type d'invites par le passé, en incitant fortement les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1 à mettre à jour leur version de Windows 10. Windows 11 n'est pris en charge que par les processeurs lancés à partir de 2018, de sorte que ces dernières invites ne mentionnent probablement que la mise à niveau de votre PC au lieu d'essayer de mettre à niveau vers Windows 11, car des millions d'appareils existants ne peuvent tout simplement pas être officiellement mis à niveau.L'adoption de Windows 11 reste inférieure à celle de Windows 10, bien qu'il soit brièvement devenu le système d'exploitation le plus populaire pour les jeux sur PC sur Steam au début de l'été. Microsoft a en sus compliqué sa communication sur la fin du support de Windows 10 en continuant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au système d'exploitation. Après avoir initialement déclaré qu'il n'y aurait plus de mises à jour majeures de Windows 10 en 2023, Microsoft a ensuite pris l'initiative inhabituelle de rouvrir son programme bêta pour les utilisateurs de Windows 10 en juin afin de tester de nouvelles fonctionnalités pour un système d'exploitation que Microsoft souhaite voir cesser d'utiliser l'année prochaine.Quelle est votre expérience personnelle avec Windows 11 en tant qu’utilisateur ? Partagez vos anecdotesLes développements en cours dans l’écosystème Windows vous inspirent-ils une certaine nostalgie d’une précédente mouture de Windows ? Quel système d’exploitation de Windows vous a marqué au point de remonter dans votre souvenir dans ce contexte de multiplications de critiques contre Windows 11 ? Windows 98 ? Windows XP ? Windows 2000 ? Windows 7 ?Avez-vous envisagé de passer à Linux au vu des développements en cours dans l’écosystème Windows ?