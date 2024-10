La suppression de Microsoft Recall de Windows casse l'explorateur de fichiers dans la dernière mise à jour, Recall IA espionne et enregistre tout ce que vous faites sur votre PC, provoquant un tollé général

Microsoft Recall est une fonctionnalité de Windows 11 qui enregistre et maintient une chronologie des activités informatiques de l’utilisateur du système d’exploitation et lui permet de localiser instantanément le contenu sur lequel il a travaillé. Microsoft Recall effectue des captures d’écran à une certaine fréquence et les stocke dans une base de données sur le disque dur d’un PC. Mais Microsoft Recall a créé une controverse, les utilisateurs voyant la fonctionnalité comme une prise en otage des droits numériques.Une mise à jour facultative pour Windows 11 version 24H2 proposait une fonctionnalité optionnelle "Recall" dans la section "Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows". Cela a rapidement conduit à des spéculations sur le fait que Microsoft permettrait aux utilisateurs de désinstaller Recall dans un avenir proche. Malheureusement, un porte-parole de Microsoft a déclaré que cette option n'est rien d'autre qu'un bug , et qu'une prochaine mise à jour supprimera Recall de cette section.Cela montre que Microsoft ne veut pas vous permettre de désinstaller Recall dans Windows 11. Un récent rapport de "Chris Titus Tech" confirme cela. Selon le développeur, Microsoft Recall est désormais une dépendance d'Explorer.exe . Il déclare :"".Récemment, une analyse technique a révélé que la désactivation de Microsoft Recall désactive également l'interface moderne de l'explorateur de fichiers. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un bogue ou d'un comportement voulu, mais c'est un signe de l'avenir de la fonctionnalité Recall de Microsoft.Lorsque Microsoft a annoncé sa fonction Recall, alimentée par l'IA, qui crée essentiellement une chronologie consultable de ce que vous faites sur votre bureau, les experts en protection de la vie privée et les passionnés d'informatique de tout l'Internet se sont vivement indignés. Alors que le lancement initial de Recall a été repoussé, il semble que Microsoft ait pris sur elle de rendre pratiquement impossible l'utilisation des fonctions modernes de l'Explorateur de fichiers de Windows sans Recall sur PC.Selon le YouTubeur Chris Titus Tech, qui a effectué des tests et des analyses techniques sur la dernière mise à jour Windows 11 24H2, il est possible de désactiver Recall, mais en le faisant d'une manière ou d'une autre, on désactive également l'explorateur de fichiers moderne de Windows. Le YouTuber et développeur de logiciels, connu pour ses vidéos sur la façon de débloquer Windows et son outil automatisé pour le faire, a découvert lors de ses tests de la dernière mise à jour que Recall avait été implémenté en tant que dépendance dans l'explorateur de fichiers de Windows.L'utilitaire de déblocage de Windows de Titus, MicroWin, est capable de supprimer Recall, mais dans le processus, l'Explorateur de fichiers perd toutes les touches agréables qui ont été ajoutées dans les récentes mises à jour de Windows. Cela ramène essentiellement le programme à son état Windows 7 (bien qu'avec des icônes légèrement plus modernes), y compris la suppression du mode sombre et des onglets de l'Explorateur de fichiers.Titus a trouvé une solution de contournement pour ce problème, qui consiste à désactiver Recall, plutôt que de le supprimer complètement. Heureusement, cette solution semble survivre aux redémarrages, mais il est actuellement impossible de supprimer Recall sans casser l'interface utilisateur de l'Explorateur de fichiers.Cependant d'après d'autres observateurs, ce problème ne se produit que lorsque vous essayez de désactiver Recall hors ligne, ce qui signifie qu'il ne s'agit en fait pas d'une dépendance de l'explorateur, mais plutôt d'un Bug.Lorsque Microsoft a repoussé le lancement de Recall en raison des réactions négatives concernant la protection de la vie privée, il a déclaré que la fonctionnalité serait accessible en option lorsqu'elle serait finalement lancée à grande échelle. Cependant, cela ne semble pas être le cas dans la mise à jour 24H2. Bien que cela ne soit pas un problème majeur pour ceux qui utilisent cet utilitaire ou qui ne se soucient tout simplement pas de laisser Recall activé, c'est un indicateur que Microsoft va tout faire lorsqu'il s'agit d'intégrer Recall et les fonctionnalités basées sur l'IA dans Windows à l'avenir.Un autre utilisateur de GitHub a également souligné que le DISM de Microsoft peut être utilisé pour désactiver le service Recall sans que l'explorateur de fichiers n'en subisse les conséquences, bien que Titus souligne que ce comportement semble incohérent, car lors de ses tests, l'explorateur de fichiers a tout de même changé d'apparence après un redémarrage.Cette incohérence mise à part, il est peu probable qu'un utilisateur non technique de Windows sache ce qu'est DISM, et encore moins comment l'utiliser, et ce recours à un utilitaire de ligne de commande pour supprimer une fonction controversée est révélateur des objectifs de Microsoft.Cette situation pourrait entrainer l’accroissement de l’intérêt pour Linux. D'après les rapports de Statcounter, Linux a dépassé la barre de 4 % de parts de marché sur le desktop à mi-parcours de l’année 2024. Le système d’exploitation tournait alors autour de 4,02 % à l’échelle mondiale. Cette part de marché est désormais passée à 4,55 %. Avec plus de 3 % en France, les chiffres font état d’un gain d’intérêt pour le système d’exploitation qui est parti, dans ce cas précis, d’une part de 2,19 % sur les trois dernières années. La vérité des chiffres demeure néanmoins la même : Linux continue de peiner face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?D'après d'autres observateurs, ce problème ne se produit que lorsque vous essayez de désactiver Recall hors ligne, ce qui signifie qu'il ne s'agit en fait pas d'une dépendance de l'explorateur, mais plutôt d'un Bug, qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur le sujet ?