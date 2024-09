Microsoft lance une nouvelle application Windows appelée « Windows App », pour l'exécution des applications Windows, pour remplacer Microsoft Remote Desktop sur macOS, iOS et Android

Windows App : une passerelle unifiée vers Windows

Accès unifié : les utilisateurs peuvent gérer et accéder à plusieurs services Windows, notamment les PC dans le cloud, les bureaux virtuels et les PC locaux, à partir d'une interface unique et rationalisée.

Expérience personnalisable : les utilisateurs peuvent personnaliser l'interface avec des écrans d'accueil personnalisables, la prise en charge de plusieurs moniteurs et des résolutions d'affichage dynamiques.

Expérience améliorée : les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités telles que la redirection d'appareils, l'optimisation de Microsoft Teams et le changement de compte simplifié pour une expérience de travail à distance efficace.

Quelles sont les nouveautés de Windows App ?

Actions sur les appareils et les applications : les utilisateurs peuvent simplifier la gestion des appareils grâce à une variété d'actions intégrées propres aux solutions prises en charge.

Prise en charge de Windows 365 Frontline Cloud PCs : les utilisateurs peuvent bénéficier d'une compatibilité étendue pour les cas d'utilisation spécialisés.

Retour d'information dans l'application : Les utilisateurs de Windows 365 et d'Azure Virtual Desktop peuvent facilement donner leur avis dans l'application.

Commutateur de compte pour Microsoft Entra ID : les utilisateurs iOS et macOS peuvent profiter d'un changement de compte simplifié lors de l'utilisation d'un compte Microsoft Entra.

Relayed Remote Desktop Protocol (RDP) Shortpath : les utilisateurs peuvent bénéficier d'une connectivité et de performances améliorées pour les sessions à distance.

Prévoir le changement : transition vers la nouvelle application Windows App

Où télécharger Windows App

Sur la plupart de ces plateformes, Windows App remplace l'application Microsoft Remote Desktop, qui permettait de se connecter à une copie de Windows fonctionnant sur un ordinateur ou un serveur distant. Pour certains utilisateurs et certaines entreprises du secteur informatique, il s'agit d'un moyen relativement simple d'exécuter des logiciels Windows sur des appareils qui ne fonctionnent pas sous Windows ou qui ne peuvent pas fonctionner sous Windows en mode natif.Microsoft annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Windows App est généralement disponible pour Windows, macOS, iOS, iPadOS et les navigateurs web - et en aperçu public pour Android. Cette application unifiée sert de passerelle sécurisée pour se connecter à Windows à travers Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box, et plus encore.Avec Windows App, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience unifiée qui simplifie la connexion à l'expérience Windows qu'ils connaissent et apprécient depuis n'importe quel appareil. Les utilisateurs peuvent améliorer leur productivité grâce à des fonctionnalités telles que les écrans d'accueil personnalisables, la prise en charge de plusieurs moniteurs et la redirection USB. Windows App offre également des fonctions de sécurité avancées, notamment l'authentification multifactorielle, pour garantir une connexion transparente et solide et permettre un travail efficace depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.Windows App offre une expérience cohérente et fiable pour tous les appareils, permettant un accès sécurisé depuis n'importe quel endroit. Que l'utilisateur ait besoin de se connecter à Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, ou Microsoft Dev Box, Windows App simplifie le processus, et permet de gérer et d'utiliser ces ressources à partir d'une application unique et intuitive. Que l'utilisateur soit un administrateur ou un utilisateur final, Windows App apporte une immense valeur ajoutée. Les administrateurs bénéficient d'une sécurité renforcée et d'une gestion rationalisée, tandis que les utilisateurs finaux peuvent adapter leur expérience à leurs flux de travail personnels. Les autres avantages de Windows App sont les suivants :« Nous avons utilisé Windows App dans le cadre des avant-premières privées et publiques, et nous avons eu la possibilité de soumettre des recommandations pour l'amélioration des fonctionnalités afin de s'assurer qu'il dispose de la fonctionnalité dont nous avons besoin. Lors de notre récente mise en service, nous avons reçu d'excellents commentaires : elle offre un accès transparent à partir de n'importe quel appareil et améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur final », déclare Lee O'Connor, architecte EUC chez Yorkshire Water Services Ltd.Avec la disponibilité générale de Windows App, les utilisateurs verront des améliorations conçues pour rendre l'accès et la gestion des ressources Windows encore plus transparents. Ces mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités et des améliorations à l'expérience des utilisateurs sur toutes les plateformes majeures :Ces mises à jour font de Windows App un meilleur outil pour la gestion de l'environnement Windows.« La nouvelle Windows App permet de gagner du temps lors de l'intégration des nouveaux employés et de réduire les efforts d'administration des professionnels de l'informatique. Tous les postes de travail virtualisés et toutes les applications se trouvent désormais à un endroit centralisé et familier », déclare Roman Kleyn, responsable de la conception des postes de travail chez KRONES AG.« La disponibilité multiplateforme de la nouvelle Windows App unifie l'expérience de l'utilisateur final pour tous nos employés et leur permet d'avoir l'environnement virtualisé dont ils ont besoin à portée de main au bureau, à la maison et en voyage », ajoute M. Kleyn.Kleyn conclut : « Krones a immédiatement commencé à évaluer et à intégrer les premiers utilisateurs de test à la nouvelle Windows App dès le premier jour de disponibilité. L'étendre à l'ensemble de l'entreprise était pour nous une évidence. Dès le début, nous avons été convaincus que la nouvelle expérience unifiée établira un nouveau standard pour l'expérience de l'utilisateur final dans les environnements virtualisés. »Avec le lancement de cette disponibilité générale, les utilisateurs des clients Remote Desktop pour Windows, macOS, iOS, iPadOS et le web passeront à Windows App.Windows App est désormais disponible via le magasin approprié pour chaque plateforme client, ce qui garantit un processus de mise à jour fluide.Pour préparer la transition vers Windows App, Microsoft recommande, si l'utilisateur est un administrateur, d'utiliser la documentation de démarrage de Windows App pour mettre à jour les processus internes et créer des conseils pour les utilisateurs et les équipes du service d'assistance. Si le transfert des utilisateurs vers Windows App est préférable, il est conseillé de se référer à la documentation Windows App pour les administrateurs.Sur un appareil Windows, il est possible de télécharger facilement Windows App à partir du Microsoft Store. Ou, d'accéder à Windows App directement via un navigateur web , offrant une connectivité transparente sans avoir besoin d'installer un logiciel. Il est également possible de télécharger Windows App à partir de l'Apple App Store (pour macOS et iOS) ou de Google Play (pour Android).Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que Windows App est un outil intéressant et utile ?