Windows 11 détrône Windows 10 dans les dernières statistiques d'utilisation de Steam, avec 49 % de la base d'utilisateurs, tandis que Windows 10 est tombé à 47 %

Steam est un service de distribution numérique de jeux vidéo et une vitrine gérée par Valve. Steam offre diverses fonctionnalités, telles que le matchmaking sur les serveurs de jeux avec les mesures Valve Anti-Cheat, le réseautage social et les services de streaming de jeux. Initialement développé pour Windows, Steam a été porté sur macOS, Linux, Android et iOS au début des années 2010.Depuis le 1er janvier 2024, Steam nécessite Windows 10 ou une version ultérieure . La raison ? Google Chrome. "", peut-on lire lors de l'annonce de Valve. En outre, les futures versions de Steam nécessitent des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités Windows uniquement présentes dans Windows 10 et les versions ultérieures.Selon l'enquête "", Windows 11 a dépassé Windows 10 en tant que système d'exploitation le plus populaire parmi les utilisateurs de Steam. Windows 11 représente désormais 49,17 % de la base d'utilisateurs, tandis que Windows 10 n'en représente plus que 47,09 %. C'est la première fois que le dernier système d'exploitation de Microsoft dépasse son prédécesseur.L'augmentation de la popularité de Windows 11 représente une hausse de 3,36 % par rapport au mois précédent, ce qui témoigne de l'acceptation et de l'adoption croissantes du système d'exploitation. À l'inverse, Windows 10 a connu une baisse de 3,07 %, ce qui indique que de plus en plus de joueurs passent à la nouvelle plateforme.Ce changement pourrait être dû aux fonctionnalités améliorées et aux optimisations de Windows 11, qui s'adressent spécifiquement aux joueurs. L'accent mis par Microsoft sur les performances de jeu, notamment DirectStorage et Auto HDR, semble trouver un écho auprès de la communauté Steam.Le détrônement de Windows 10 par Windows 11 sur Steam est sans doute plus qu'une simple étape statistique. Il pourrait refléter une tendance plus large dans le monde de la technologie, où les joueurs et autres utilisateurs adoptent de plus en plus les dernières technologies pour rester à la pointe de la performance et de l'expérience.Alors que Windows continue de dominer la scène des jeux avec une part de marché écrasante de 96,78 %, d'autres systèmes d'exploitation comme macOS et les distributions Linux restent minoritaires. macOS a connu une légère baisse à 1,30 %, tandis que l'utilisation de Linux a également baissé à 1,92 %. Au sein de l'écosystème Linux, les distributions les plus populaires, telles que Arch Linux et Ubuntu, ont connu des fluctuations minimes. Toutefois, il convient de noter que de nouvelles versions comme Linux Mint 22 gagnent lentement du terrain.Pensez-vous que ce résultat est dû aux mérites de Windows 11 ou plutôt que c'est arrivé car les utilisateurs n'ont simplement pas le choix ?Quel est votre avis sur le sujet ?