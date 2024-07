Plus d’espace de stockage dans le cloud, mais à quel prix ?

Versions web et mobile de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, etc.

E-mail et calendrier Outlook sans publicité pour les appareils mobiles, avec fonctionnalités de sécurité avancées

Protection OneDrive contre les rançongiciels pour vos fichiers et photos

Accès aux spécialistes du support Microsoft

Versions Premium de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, etc. pour ordinateur de bureau, le Web et les appareils mobiles

Protection avancée des fichiers et des photos avec OneDrive

Protection des données et des appareils avec Microsoft Defender

Copilot Pro disponible sous forme de module complémentaire

Sauvegarde Windows : pas mal, mais…

OneDrive : Sauvegarde dans le cloud pour vos fichiers.

Google Drive : Stockage en ligne avec sauvegarde automatique.

Dropbox : Stockage et partage de fichiers avec fonction de sauvegarde.

EaseUS Todo Backup : Logiciel de sauvegarde complet.

Aomei Backupper Standard : Sauvegarde système et de fichiers.

Cobian Backup 11 (Gravity) : Outil de sauvegarde planifiée.

Paragon Backup & Recovery Community Edition : Sauvegarde et récupération de données.

Plus précisément, les utilisateurs de Windows reçoivent une notification indiquant que leurs systèmes ne sont pas sauvegardés avec la solution de sauvegarde intégrée de Windows. Un message correspondant apparaît avec le conseil qu’il est préférable de faire des sauvegardes afin que toutes les données soient stockées “au cas où quelque chose arriverait à l’ordinateur”. Cela ressemble presque à une menace indirecte, mais Microsoft signale en réalité simplement l’option de stocker les sauvegardes de fichiers sur son propre service cloud OneDrive. Et il fait également de la publicité pour plus d’espace de stockage.Il faut préciser qu'en discrétion et sans aucune annonce, Microsoft a modifié la configuration initiale de Windows 11 afin qu'il puisse activer la sauvegarde automatique des dossiers sans en faire la demande . En d’autres termes, Windows 11 active la sauvegarde des dossiers OneDrive sans permission des utilisateurs. La situation qui dure depuis plusieurs mois d’après des rapports renforce le sentiment de privation de liberté et d’autonomie numérique des utilisateurs de Windows 11.La version gratuite de OneDrive vous offre 5 Go d’espace de stockage pour vos sauvegardes. Cependant, cet espace n’est pas suffisant – il est rapidement utilisé si vous sauvegardez tous vos fichiers comme Microsoft le souhaiterait apparemment. Pour 2 € par mois, vous pouvez étendre cet espace de stockage à 100 Go, ce qui est bien plus raisonnable pour les sauvegardes. Et si vous avez beaucoup de données ? Vous pouvez obtenir 1 To d'espace pour 7 € par mois.Tous les plans ont des tarifs réduits si vous payez annuellement plutôt que mensuellement. Ainsi, le premier palier passe à 20 € par an et le second vous est proposé à 69 €. Bien sûr, Microsoft s'empresse de mettre en avant ses outils, évoquant pour le premier palier :Pour le second, en plus de ce qui est cité, Microsoft parle de :Il est évident que Microsoft pousse les utilisateurs vers OneDrive, car cette notification de sauvegarde dans le cloud concernant des sauvegardes supposées nécessaires ne peut pas être désactivée. Le seul moyen de la faire disparaître est de l'utiliser.Bien sûr, vous pouvez cliquer sur la notification et l'ignorer pendant un certain temps... mais elle réapparaîtra bien assez tôt. Ce n'est pas la première fois que Microsoft ennuie les utilisateurs avec des publicités et des rappels, et ce ne sera pas la dernière.En général, il n’est pas une mauvaise idée de sauvegarder vos données les plus importantes avec la sauvegarde Windows. Cependant, vous n’êtes pas obligé d’utiliser OneDrive de Microsoft pour votre système Windows. Il existe également de nombreuses options de logiciels de sauvegarde gratuits qui peuvent sauvegarder vos fichiers hors ligne sans avoir besoin de stockage cloud.Dans la mise à jour d'automne 2023 de Windows 11, Microsoft a introduit Windows Backup, dont Windows 10 a également bénéficié. Cette application permet à l'utilisateur de sauvegarder vers OneDrive les données de son ordinateur. L'utilisateur peut sélectionner ce qu'il souhaite sauvegarder : fichiers, applications, paramètres, identifiants (ceux des réseaux WiFi, par exemple). Il est également possible d'utiliser Windows Backup pour sauvegarder vos paramètres Windows et la liste des applications installées.Il est possible de l'ouvrir à partir du menu Démarrer, en tapant sauvegarde et en ouvrant l'application suggérée. Une fois l'utilitaire lancé, on est confronté à une petite boîte avec le nom du PC et la dernière fois que ce dernier a été sauvegardé, le cas échéant. Quatre menus déroulants sont proposés : dossiers, applications, paramètres et informations d'identification. Sous chacun, il vous sera demandé de faire des choix. Les dossiers, par exemple, vérifient que vous souhaitez sauvegarder le bureau de votre PC, ainsi que le dossier Photos et Documents ; Paramètres vous demande si vous sauvegardez vos paramètres de personnalisation ; et ainsi de suite. Une fois que les options sélectionnées, il est possible de cliquer sur la case Sauvegarder en bas de l'application et Windows se mettra au travail. Après quelques minutes, la sauvegarde a automatiquement créé une sauvegarde du PC.Ce qui peut sembler dommage dans la stratégie de sauvegarde de Microsoft, c'est le fait qu'elle souhaite tout sauvegarder sur le cloud : les fichiers, documents, vidéos, etc., mais aussi tous les logiciels de référence, utilitaires, etc.Quoiqu'il en soit, en plus de l’application Windows Backup, voici quelques autres outils de sauvegarde pour Windows 11 et Windows 10 :Source : Microsoft La notification de sauvegarde cloud est-elle utile ou agaçante ? Trouvez-vous cette fonctionnalité de Windows 11 utile pour protéger leurs données ou vous dérange-t-elle ?Quelle est la meilleure solution de sauvegarde pour les utilisateurs ? Partagez vos expériences avec différentes solutions de sauvegarde, qu’elles soient basées sur le cloud ou hors ligne.Comment gérez-vous vos sauvegardes personnelles ? Partagez vos propres méthodes de sauvegarde et précisez si vous vous servez de services cloud comme OneDrive.L’impact des notifications sur l’expérience utilisateur : quel est l’effet des notifications constantes sur la satisfaction globale des utilisateurs et de la manière dont les entreprises devraient équilibrer la communication avec leurs clients ?La monétisation des services cloud : quel est votre opinion concernant les tarifs de stockage cloud ? Les entreprises devraient-elles offrir plus d’espace gratuitement ou facturer des frais raisonnables ?